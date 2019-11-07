Инновации Michelin: универсальные шины для любого сезона, которые прослужат 15 лет

В представлении французской Michelin, в скором времени привычные нам пневмобаллоны сгинут на свалке истории. На смену им придут более технологичные безвоздушные шины, сделанные по принципу губки. Таким покрышкам не страшны проколы, боковые порезы, потеря эластичности и прочие проблемы, присущие ныне выпускаемой продукции. Срок службы инновационной «обуви» для будет составлять минимум 10—15 лет!
Более того, одна покрышка будет и для зимы, и для лета, но при этом она отнюдь не всесезонная. Изюминка колеса в том, что при смене сезона на специальных станциях на него будут наносить на 3D-принтере новый рисунок протектора, соответствующий времени года. Звучит, конечно, как нечто из области научной фантастики. Однако прототип подобной покрышки уже существует и проходит необходимые испытания.
В Michelin понимают, что внедрение в массы шины будущего — процесс довольно сложный, ведь необходимо для начала как минимум создать необходимую придорожную инфраструктуру (то есть поспособствовать появлению шиномонтажек, способных работать с новыми технологиями). Да и вопрос цены стоит не на последнем месте, ведь если комплект колес будет стоить как половина автомобиля, даже аргумент, что эти покрышки прослужат 15 лет, едва ли сможет кого убедить в необходимости отказаться от привычной резины.
Впрочем, рано или поздно отказ от пневматических шин случится. Вред экологии, который наносят использованные покрышки, валяющиеся на свалках и обочинах, поистине колоссален. В России, например, вопрос по переработке б/у шин практически никак не решается — нет даже элементарных пунктов приема, куда автомобилисты могли бы сдавать «умершие» покрышки и получать, к примеру, скидочный купон на приобретение нового комплекта (сегодня же, оставляя негодные шины в шиномонтажке, водителям приходится еще и платить за этот сервис 100—150 рублей).
Но это все — будущее. А сегодня на подмосковном заводе Michelin производят традиционные покрышки для легковых машин и кроссоверов. Признаться, я впервые оказался на шинном производстве, и представлял его себе совершенно иначе. Думал, что это дурно пахнущие тяжелой химией цеха, рабочие с закопченными сажей лицами, огромные чаны, подвешенные на цепях, из которых в матрицы заливается горячая черная масса.
На деле в цехах стерильность, как в операционной, чистые и довольные лица рабочих и практически никакого запаха. По сути, это своего рода сборочный цех, где из различных деталей и материалов шаг за шагом создается покрышка. Между прочим, если разложить шину на составляющие, то в ее конструкции порядка 200 различных элементов.
Качество продукции и безопасность автомобилистов для Michelin — своего рода философия компании. А потому многократная проверка абсолютно каждо (!) произведенной шины на предмет дефектов здесь совершенно рядовое явление. Мельчайший брак — и покрышка идет под нож.