Инновации Michelin: универсальные шины для любого сезона, которые прослужат 15 лет

В представлении французской Michelin, в скором времени привычные нам пневмобаллоны сгинут на свалке истории. На смену им придут более технологичные безвоздушные шины, сделанные по принципу губки. Таким покрышкам не страшны проколы, боковые порезы, потеря эластичности и прочие проблемы, присущие ныне выпускаемой продукции. Срок службы инновационной «обуви» для будет составлять минимум 10—15 лет!

Более того, одна покрышка будет и для зимы, и для лета, но при этом она отнюдь не всесезонная. Изюминка колеса в том, что при смене сезона на специальных станциях на него будут наносить на 3D-принтере новый рисунок протектора, соответствующий времени года. Звучит, конечно, как нечто из области научной фантастики. Однако прототип подобной покрышки уже существует и проходит необходимые испытания.