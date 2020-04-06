Mazda придумала топливо без вредного выхлопа для ДВС

Специалисты Mazda ведут разработку нового биотоплива вместе с генетиками Университета Хиросимы и физиологии растений Токийского технологического института. Горючее вырабатывается из водорослей — возобновляемого источника. При его сгорании в атмосферу выделяется углекислый газ, поглощенный теми же водорослями. пока они расли.

Предполагается, что материал для новой «горючки» можно выращивать на территориях, непригодных для сельского хозяйства. Причем водорослям не требуется чистая пресная вода, подойдет соленая и даже загрязненная. Но это не все плюсы революционного топлива: оно не нанесет вреда окружающей среде, если разольется, а также биологически разлагаемо.

Но есть у такого горючего и минус, перевешивающий все вышеуказанные достоинства. Пока что способ выращивания водорослей, а также их переработки слишком дорог, и сильно превышает стоимость добычи и переработки нефти. Как только будет найден бюджетный, экономически целесообразный метод изготовления биотопливоа, на него переведут моторы Mazda.