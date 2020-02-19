В России отзывают автомобили Mazda из-за глохнущих моторов

С 28 июня по 30 декабря 2019 года в руки покупателей ушло 776 бракованных Mazda3. У части из них моторы могут заглохнуть на низкой скорости из-за того, что в цилиндры прорываются картерные газы, обедняя смесь. У других тоже неожиданной останавливаются движки, но по причине некорректной работы системы i-stop. Случиться это может при неразогретом двигателе при его повторном запуске, например, на светофоре.
Обе проблемы «матрешки» одноразово решаются прямо на месте обычным перезапуском агрегата. И в обоих случаях окончательно избавиться от недуга поможет перепрошивка блока управления мотором в условиях официального автосервиса. Все работы, связанные с этим дефектом, производитель предоставляет бесплатно.
Чтобы понять, какой конкретно автомобиль попадает под отзывную акцию, необходимо на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» в поисковую строку внести VIN авто. В ответ на это система выдаст список мероприятий с участием машины. При совпадении надо связаться с дилером и записаться на ремонт. Это самый короткий путь, но можно дождаться и оповещения от официальных представителей марки.
Напомним, что последний раз Mazda3 участвовала в сервисной кампании, инициированной в октябре прошлого года. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», тогда причиной стало некондиционное центральное зеркало заднего вида, отражающая поверхность которого могла в любой момент отвалиться.