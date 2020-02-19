В России отзывают автомобили Mazda из-за глохнущих моторов

С 28 июня по 30 декабря 2019 года в руки покупателей ушло 776 бракованных Mazda3. У части из них моторы могут заглохнуть на низкой скорости из-за того, что в цилиндры прорываются картерные газы, обедняя смесь. У других тоже неожиданной останавливаются движки, но по причине некорректной работы системы i-stop. Случиться это может при неразогретом двигателе при его повторном запуске, например, на светофоре.

Обе проблемы «матрешки» одноразово решаются прямо на месте обычным перезапуском агрегата. И в обоих случаях окончательно избавиться от недуга поможет перепрошивка блока управления мотором в условиях официального автосервиса. Все работы, связанные с этим дефектом, производитель предоставляет бесплатно.