Автомобили BMW научились предупреждать россиян о дорожных камерах

Фото: forsage.by
Навигаторы уже давно информируют водителей о приближении к комплексам фотофиксации нарушений ПДД, а теперь этому научились и автомобили. Функция оповещений о дорожных камерах появилась в машинах BMW — и да, российские водители, как выяснил портал «АвтоВзгляд», тоже могут ей пользоваться.

В отличие от того же приложения «Яндекс.Навигатор», которое предупреждает автомобилистов о камерах контроля полосы, скорости, разметки и проезда перекрестков, баварская система видит лишь те комплексы, что штрафуют водителей за слишком быструю езду и пересечение стоп-линии на красный свет. Уведомления отображаются на приборной панели или проекционном дисплее при наличии такового.

Функция оповещений о дорожных камерах — часть «облачной» системы BMW ConnectedDrive. Чтобы ее подключить, нужно авторизоваться на портале, зайти в раздел «Магазин» и приобрести опцию. Цена вопроса — 100 рублей, если речь идет о тестовом периоде длительностью в месяц, или 1900 целковых при подключении на год. Функцию поддерживают машины, оснащенные операционной системой BMW 7 в сочетании с Live Cockpit Professional.

По словам представителей марки, в компании активно работают над расширением функционала. Так что в обозримом будущем автомобили научатся информировать водителей и о других типах дорожных камер.

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1 мая 2021
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