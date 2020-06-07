Почему при включении зажигания на приборной панели машины загораются все индикаторы

Чем свежее и навороченней автомобиль, тем больше индикаторов теснится на «приборке». Но основные есть в распоряжении практически каждого авто, если, конечно, не перегорели сами лампочки.

Контрольные значки можно поделить на три группы — по цветам, чтобы водитель мог с первого взгляда понять, просто ли работает одна из систем машины или случилась серьезная поломка, с которой ехать дальше опасно. Пиктограммы зеленого или синего цветов оповещают, что работает, например, дальний свет фар или включен круиз-контроль.

Красные лампочки говорят, что открыта дверь, включен стояночный тормоз, обнаружена дефект в работе рулевого управления или подушки безопасности. Проще говоря, о том, что продолжать движение дальше, не устранив причину зажегшегося огонька, опасно для жизни.