Почему при включении зажигания на приборной панели машины загораются все индикаторы

Чем свежее и навороченней автомобиль, тем больше индикаторов теснится на «приборке». Но основные есть в распоряжении практически каждого авто, если, конечно, не перегорели сами лампочки.
Контрольные значки можно поделить на три группы — по цветам, чтобы водитель мог с первого взгляда понять, просто ли работает одна из систем машины или случилась серьезная поломка, с которой ехать дальше опасно. Пиктограммы зеленого или синего цветов оповещают, что работает, например, дальний свет фар или включен круиз-контроль.
Красные лампочки говорят, что открыта дверь, включен стояночный тормоз, обнаружена дефект в работе рулевого управления или подушки безопасности. Проще говоря, о том, что продолжать движение дальше, не устранив причину зажегшегося огонька, опасно для жизни.
Желтые значки сообщают, что сработал или неисправен один из электронных помощников, или кончается топливо. Еще метка такого цвета может предупреждать, что в авто что-то сломалось или функционирует, но не так, как требуется. Стоит отметить, что приятный одуванчиковый цвет индикатора, если он говорит о поломке, вовсе не означает, что ее можно игнорировать и беззаботно ехать дальше.
Итак, когда водитель только включает зажигание, бортовой компьютер «общается» с датчиками всех важных систем автомобиля, проверяя, не выдают ли они ошибки. От того-то и загораются большинство лампочек на приборной панели, словно гирлянда на новогодней елке: это часть теста. Индикаторы гаснут через секунду или две после того, как запускается двигатель.
Если же что-то пошло не так, и возникла неисправность, контрольный огонек останется на своем месте и после того, как завелся мотор, либо погаснет, но с большой задержкой. Конечно, сбой может обнаружиться и во время движения. В любом случае, это сигнал, говорящий о том, что стоит посетить сервис. Либо, если есть опыт, знания и диагностическое оборудование, разобраться с проблемой самому.
Стоит отметить, что число индикаторов, видимых рулевым после включения зажигания, зависит от марки и модели авто. Иногда это абсолютно все метки, присутствующие на «приборке». А в некоторых случаях щиток выдает только минимальный набор значков, к примеру, тех, что говорят об ошибках в работе тормозной системы, ABS и других основных электронных помощников, включающихся в экстренных ситуациях, а также датчиков давления в шинах и Check Engine.