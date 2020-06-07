Почему при включении зажигания на приборной панели машины загораются все индикаторы

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Даже начинающий водитель знает, что на приборной панели располагаются не только спидометр, тахометр, счетчик пробега и индикаторы уровней топлива и температуры охлаждающей жидкости. На щитке есть еще и контрольные лампочки, информирующие о работе или, напротив, сбое в работе разных систем автомобиля. И каждый раз при включении зажигания они загораются, а после запуска мотора — гаснут. Почему, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Чем свежее и навороченней автомобиль, тем больше индикаторов теснится на «приборке». Но основные есть в распоряжении практически каждого авто, если, конечно, не перегорели сами лампочки.

Контрольные значки можно поделить на три группы — по цветам, чтобы водитель мог с первого взгляда понять, просто ли работает одна из систем машины или случилась серьезная поломка, с которой ехать дальше опасно. Пиктограммы зеленого или синего цветов оповещают, что работает, например, дальний свет фар или включен круиз-контроль.

Красные лампочки говорят, что открыта дверь, включен стояночный тормоз, обнаружена дефект в работе рулевого управления или подушки безопасности. Проще говоря, о том, что продолжать движение дальше, не устранив причину зажегшегося огонька, опасно для жизни.

Фото: shutterstock.com

Желтые значки сообщают, что сработал или неисправен один из электронных помощников, или кончается топливо. Еще метка такого цвета может предупреждать, что в авто что-то сломалось или функционирует, но не так, как требуется. Стоит отметить, что приятный одуванчиковый цвет индикатора, если он говорит о поломке, вовсе не означает, что ее можно игнорировать и беззаботно ехать дальше.

Итак, когда водитель только включает зажигание, бортовой компьютер «общается» с датчиками всех важных систем автомобиля, проверяя, не выдают ли они ошибки. От того-то и загораются большинство лампочек на приборной панели, словно гирлянда на новогодней елке: это часть теста. Индикаторы гаснут через секунду или две после того, как запускается двигатель.

Фото: autoqa.cn

Если же что-то пошло не так, и возникла неисправность, контрольный огонек останется на своем месте и после того, как завелся мотор, либо погаснет, но с большой задержкой. Конечно, сбой может обнаружиться и во время движения. В любом случае, это сигнал, говорящий о том, что стоит посетить сервис. Либо, если есть опыт, знания и диагностическое оборудование, разобраться с проблемой самому.

Стоит отметить, что число индикаторов, видимых рулевым после включения зажигания, зависит от марки и модели авто. Иногда это абсолютно все метки, присутствующие на «приборке». А в некоторых случаях щиток выдает только минимальный набор значков, к примеру, тех, что говорят об ошибках в работе тормозной системы, ABS и других основных электронных помощников, включающихся в экстренных ситуациях, а также датчиков давления в шинах и Check Engine.

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8 июня 2020
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