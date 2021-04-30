Почему столичные суды стали массово оправдывать водителей за неоплату парковки

Автопаблики буквально завалило постами о том, насколько несправедливым считают автомобилисты пятитысячный штраф за 10—15 секундную просрочку оплаты. Но АМПП и МАДИ эти переживания не впечатлили. Некоторые автовладельцы начали обращаться в суды, ведь урон для бюджета даже средней московской семьи ощутимый. Но все было безуспешно. Пока с конца прошлого года суды вдруг не начали массово отменять подобные постановления (правда, выписанные именно пешими инспекторами Моспаркинга).

Так, буквально на днях Останкинский районный суд отменил постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.14 КоАП, мотивировав свое решение «недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление». Водитель автомобиля, по его словам, произвел оплату парковки через 40 секунд после положенного бесплатного времени на оплату. Фотофиксация была сделана пешим инспектором с планшета «ПаркНет-М» через 5 минут 18 секунд. В своей жалобе оштрафованный автовладелец обратил внимание на недопустимость использования для штрафа за парковку устройства «ПаркНет-М», как постановил пленум Верховного Суда п. 26 от 25.06.2019 г.

«Судья только глянув, что это планшет, сразу отменила постановление и дело прекратила», — рассказал москвич в социальной сети Facebook. А несколькими днями ранее Тушинский суд Москвы отменил постановление за неоплаченную парковку, также вынесенное на основании фотоматериалов, сделанных пешим инспектором с помощью все того же планшета «ПаркНет-М».