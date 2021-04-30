Почему столичные суды стали массово оправдывать водителей за неоплату парковки

Автопаблики буквально завалило постами о том, насколько несправедливым считают автомобилисты пятитысячный штраф за 10—15 секундную просрочку оплаты. Но АМПП и МАДИ эти переживания не впечатлили. Некоторые автовладельцы начали обращаться в суды, ведь урон для бюджета даже средней московской семьи ощутимый. Но все было безуспешно. Пока с конца прошлого года суды вдруг не начали массово отменять подобные постановления (правда, выписанные именно пешими инспекторами Моспаркинга).
Так, буквально на днях Останкинский районный суд отменил постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.14 КоАП, мотивировав свое решение «недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление». Водитель автомобиля, по его словам, произвел оплату парковки через 40 секунд после положенного бесплатного времени на оплату. Фотофиксация была сделана пешим инспектором с планшета «ПаркНет-М» через 5 минут 18 секунд. В своей жалобе оштрафованный автовладелец обратил внимание на недопустимость использования для штрафа за парковку устройства «ПаркНет-М», как постановил пленум Верховного Суда п. 26 от 25.06.2019 г.
«Судья только глянув, что это планшет, сразу отменила постановление и дело прекратила», — рассказал москвич в социальной сети Facebook. А несколькими днями ранее Тушинский суд Москвы отменил постановление за неоплаченную парковку, также вынесенное на основании фотоматериалов, сделанных пешим инспектором с помощью все того же планшета «ПаркНет-М».
- Полагаю, что суды стали отменять штрафы за неоплату парковки на основании фотоматериалов пеших и велоинспекторов с того же периода, что и взыскания за размещение транспортных средств на газоне, зафиксированных при помощи приложения «Помощник Москвы», — прокомментировал ситуацию порталау «АвтоВзгляду» юрист, участник сообщества «Синие ведерки» Михаил Никитин. — Дело в том, что средство, которым фиксируется нарушение, не отвечает критериям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного суда РФ…
Напомним, что 25 июня 2019 года в постановлении Верховного суда РФ №20 был утвержден пункт 26, содержащий требования, которые суд признает достаточными для применения технических средств, работающих в автоматическом режиме. В частности, средство, имеющее функцию фотовидеофиксации, признается работающим в автоматическом режиме в том случае, если оно установлено стационарно либо на транспортном средстве, которое движется по установленному маршруту.
По мнению Михаила Никитина, обжаловать штрафы, вынесенные на основании фотоматериалов с «ПаркНет-М» не просто можно, но даже необходимо. Именно большое количество людей, дошедших до Верховного суда в процессе обжалования, привело сегодня к тому, что, видимо, были даны руководящие разъяснения нижестоящим судам. Бояться, что процесс обжалования штрафа затянется на годы или украдет у вас слишком много времени, не стоит, уверяет юрист.
— Как правило в течение месяца со дня подачи жалоба оказывается в суде и за 2—3 месяца ее успевают рассмотреть. Подать жалобу можно либо через сервисный центр «Московский транспорт» под отметку о приеме, или отправить заказным письмом напрямую в суд. Я рекомендую первый вариант, так как в данном случае важно, чтобы АМПП отразили у себя тот факт, что постановление обжалуется в суде.
К сожалению, в этом ведомстве, как и в МАДИ, имеют неприятную привычку направлять штраф судебным приставам, даже в то время, когда постановление еще не вступило в законную силу (пока не рассмотрена жалоба), то есть действуют, по сути, вопреки закону, — заключил Михаил Никитин.