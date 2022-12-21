Чего больше всего в жизни боятся даже опытные водители

Даже опытные водители, как мы уже сказали, сталкиваются с описанной проблемой, начиная представлять реальную опасность. Во-первых, потому что в негативном для себя ключе интерпретируют поведение окружающих. А во-вторых, принимают нелогичные и опасные решения в абсолютно тривиальных ситуациях.

Часто это проявляется в виде активного торможения при попытке перестроиться даже в скоростной ряд. Или — наоборот: рулевой начинает неразумно ускоряться, инстинктивно стремясь быстрее покинуть дорожное пространство, в котором испытывает дискомфорт. Иногда это приводит даже к полному отказу от управления т/с, когда в непонятной ситуации водитель перестает предпринимать хоть какие-то действия.

Естественно, подобные действия вызывают негативный отклик остальных пилотов. Что приводит к еще более серьезной фиксации человека на своих персональных водительских страхах. Что же делать и вообще — стоит ли с этим бороться? Может будет лучше, если человек с подобными проблемами просто не окажется за рулем?

Тут есть любопытный пример из автоспорта, где очень трудно избежать аварий. Они бывают проходными, то есть не вызывающими никаких психологических проблем. Но случаются и эмоционально тяжелые проишествия, после которых пилот начинает испытывать инстинктивный страх перед определенными действиями.