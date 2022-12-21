Чего больше всего в жизни боятся даже опытные водители

Даже опытные водители, как мы уже сказали, сталкиваются с описанной проблемой, начиная представлять реальную опасность. Во-первых, потому что в негативном для себя ключе интерпретируют поведение окружающих. А во-вторых, принимают нелогичные и опасные решения в абсолютно тривиальных ситуациях.
Часто это проявляется в виде активного торможения при попытке перестроиться даже в скоростной ряд. Или — наоборот: рулевой начинает неразумно ускоряться, инстинктивно стремясь быстрее покинуть дорожное пространство, в котором испытывает дискомфорт. Иногда это приводит даже к полному отказу от управления т/с, когда в непонятной ситуации водитель перестает предпринимать хоть какие-то действия.
Естественно, подобные действия вызывают негативный отклик остальных пилотов. Что приводит к еще более серьезной фиксации человека на своих персональных водительских страхах. Что же делать и вообще — стоит ли с этим бороться? Может будет лучше, если человек с подобными проблемами просто не окажется за рулем?
Тут есть любопытный пример из автоспорта, где очень трудно избежать аварий. Они бывают проходными, то есть не вызывающими никаких психологических проблем. Но случаются и эмоционально тяжелые проишествия, после которых пилот начинает испытывать инстинктивный страх перед определенными действиями.
В таких случаях стараются досконально разобрать происшедшее ДТП для того, чтобы гонщик мог понять истинную причину произошедшего и осознать уровень собственного вклада в случившееся. Понятно, что рассматриваются и варианты действий, при которых проблема бы не случилась. Что позволяет избавиться от иррациональных страхов перед случившимся.
И, конечно, пытаются как можно раньше вернуть спортсмена за руль, чтобы он опять ощутил возможность персонального контроля за ситуацией на дороге. Это, разумеется, не значит, что он сразу должен мчать на максимально высоких скоростях, но восстановить веру в себя и доверие к автомобилю описанный алгоритм помогает очень хорошо.
Иногда бывает полезным самостоятельно разобрать аварию с точки зрения появления более тяжелых последствий чем те, что произошли. Это также снимает часть психологических проблем. Да, страхи далеко не всегда возникают исключительно после ДТП. Они могут копиться даже по результатам относительно спокойного вождения.
Чаще всего людей пугает отсутствие контроля над ситуацией. Например, непонимание, где именно остановится машина в результате торможения. Или из себя выводят переживания из-за постоянного ожидания начала скольжения колес при езде по обледеневшей трассе.
Это приводит к тому, что в состоянии стресса интеллект не справляется с эмоциональной нагрузкой и реакции на различные дорожные ситуации начинают носить рефлекторный характер. И если с течением времени проблема не уходит, то эксперты рекомендуют два варианта действий.
Первый — обратиться к психотерапевту. Но даже если вам и станет легче, всегда есть риск, что проблема вернется, когда вы окажетесь один на один с автомобилем, дорогой и новой сложной ситуацией. Но можно попробовать и другой вариант: записываемся на курсы повышения водительского мастерства.
Они хороши тем, что занятия проходят на безопасном и закрытом автодроме под постоянным контролем со стороны опытных преподавателей. Там у вас будет возможность искусственно смоделировать проблему и отработать практические варианты ее решения. А поскольку это происходит, повторимся, в безопасных условиях, то и причина страха очень быстро устраняется, благодаря профессиональному набору действий.