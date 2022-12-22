Пробка, как время учиться правильно тормозить

Управление автомобилем уже давно превратилась в рутину. Мы по привычке садимся за руль, автоматически начинаем движение и практически на автомате вливаемся в поток таких же как и мы жителей города, измученных вечными пробками большого мегаполиса. А между тем, время, потраченное в них, можно использовать с большой пользой. Есть занятие, которое позволит повысить уровень собственной безопасности на дороге. Речь идет о торможении.

Сколько раз мы нажимаем на педаль тормоза при поездке, например, на работу? И как часто мы делаем это осознанно? То есть, не просто абстрактным образом снижая скорость, а делая все правильно и добиваясь запланированного результата. Да почти никогда. Более того, большая часть торможений совершается с ошибками.

В результате мы не только рискуем. Мы, на уровне подсознания, активно закрепляем в мозгу шаблон неправильных действий. И когда дело дойдет до действительно серьезных ситуаций, окажемся в опасности. Как же превратить рядовое торможение в учебное упражнение? Все очень просто.