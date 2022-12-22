Пробка, как время учиться правильно тормозить

Управление автомобилем уже давно превратилась в рутину. Мы по привычке садимся за руль, автоматически начинаем движение и практически на автомате вливаемся в поток таких же как и мы жителей города, измученных вечными пробками большого мегаполиса. А между тем, время, потраченное в них, можно использовать с большой пользой. Есть занятие, которое позволит повысить уровень собственной безопасности на дороге. Речь идет о торможении.
Сколько раз мы нажимаем на педаль тормоза при поездке, например, на работу? И как часто мы делаем это осознанно? То есть, не просто абстрактным образом снижая скорость, а делая все правильно и добиваясь запланированного результата. Да почти никогда. Более того, большая часть торможений совершается с ошибками.
В результате мы не только рискуем. Мы, на уровне подсознания, активно закрепляем в мозгу шаблон неправильных действий. И когда дело дойдет до действительно серьезных ситуаций, окажемся в опасности. Как же превратить рядовое торможение в учебное упражнение? Все очень просто.
Торможение состоит из трех основных фаз. Начало, собственно торможение и его завершение. Первое, на что мы обращаем внимание, это скорость переноса ноги с газа на тормоз. Она должна быть близка к рефлекторной. Это вовсе не означает, что торможение будет экстренным и неожиданным для остальных участников движения. Просто мы стараемся каждый раз максимально активно переносить ногу с одной педали гна другую.
Затем мы должны правильно выбрать необходимую интенсивность замедления. Что потребует адекватной оценки коэффициента сцепления, а также дистанции, на которой автомобиль должен снизить скорость до необходимой величины. В идеале, до остановки или до завершения торможения (если мы просто снижаем скорость) интенсивность замедления должна быть постоянной.
Если нам приходится ее уменьшать или увеличивать, значит мы неверно оценили обстановку и можем создать проблемы тем, кто едет позади. Кроме того, важный элемент торможения — его окончание. Оно должно происходить плавно. То есть таким образом, чтобы это не приводило к своеобразному скачку передней части авто вверх.
При правильном завершении торможения, передняя подвеска должна от сжатого состояния плавно вернуться к среднему рабочему. Благодаря этому, автомобиль не потеряет управляемость, поскольку передние колеса всегда будут сохранять надежный контакт с дорогой. Если же мы резко отпустим педаль, то передняя часть машины неизбежно подпрыгнет вверх, из-за чего сильно уменьшится давление в пятне контакта шин с дорогой.
И т. с может уже не так охотно, как вы к этому привыкли, отреагирует на поворот руля. Кстати, в городе очень часто после завершения торможения необходимо совершить маневр. Так что если вы раз за разом выполняете этот прием правильно, у вас становится намного больше шансов сохранять постоянный контроль над вашим железным конем.
И еще один момент. Сколько раз в течении минуты при движении в пробке вам приходится тормозить? Предположим, что 5. Пусть пробка на 20 минут. Зачем же впустую тратить время? Оказывается, стояние даже в небольшом заторчике может принести существенную пользу, поскольку даст 100 тренировочных попыток. Причем для их реализации не нужен тренер и даже специальные навыки.