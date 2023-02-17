Игра без правил: цены на новые машины в России останутся запредельными

Конференция автомобильного бизнеса ForAuto−23, прошедшая намедни в Москве, пестрила теориями и предсказаниями, но были обрисованы и вполне конкретные контуры, по которым российский рынок будет жить в ближайший год. Оставшиеся в стране представительства иностранных автобрендов — китайские в большинстве своем — не скрывали торжества: невероятная и неожиданная магия политики «сдула» с огромного рынка всех — вообще всех поголовно — конкурентов, позволив добиться многолетних плановых показателей за несколько месяцев. Чудо, не иначе.
Однако радовались в этот вечер не только официальные дистрибьюторы, но и их коллеги из российских дилерских центров: ярмо официальных автопроизводителей спало, отныне не нужно соблюдать правила и уставы, демонстрировать показатели и придерживаться спущенной свыше ценовой политики. За сколько хочу — за столько и продаю. И берут ведь, не торгуясь! В страшном сне не привидится LADA Vesta за 2,7 млн рублей, а в российском ДЦ — пожалуйста.
Результатом массового исхода брендов стало глобальное изменение структуры самого рынка: как и в девяностых, отныне дилер берет на себя функцию представительства, сам диктует как ценовую, так и гарантийную политику, сам выбирает поставщиков запчастей и расходников. Естественно, не в убыток себе.
В результате привычный уровень обслуживания и ремонта можно получить только у китайских брендов, а вся четырехколесная классика переходит в «серую зону». Зачем же тогда ехать к дилерам? А тут все просто — у них по прежнему есть запчасти, привезенные параллельным импортом благодаря старым связям.
Машины у дилеров, к слову, тоже есть — причем на любой вкус и цвет. Только вот стоимость — запредельная. Продавцы не скрывают: современный российский авторынок — самый дорогой в мире. Нигде на планете не платят за право обладания транспортным средством больше, чем в России. Почему? Да потому что продавцам больше не надо продавать много автомобилей — выгоднее получать предельную выгоду на каждом. Они ж их не производят, им гнаться за количеством не имеет смысла.
Участники конференции отметили, что сейчас спрос и предложение достигли паритета, подравнялись, но изменений в рейтинге жадности ожидать не стоит: автоторговцам выгодно поддерживать дефицит, чтобы цена на их товар оставалась стабильно высокой, а покупатель не артачился и не требовал скидок. Дерзко и нагло? Еще бы, ну а что вы, собственно, ждали от рынка, на котором больше нет правил игры?