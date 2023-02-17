Игра без правил: цены на новые машины в России останутся запредельными

Фото globallookpress.com
Минувший год изменил всю финансовую действительность России, однако пострадали от новой страницы отечественной истории далеко не все. Некоторые даже озолотились, быстро перестроив под новую реальность свой бизнес. Например, автомобильные дилеры. В подробностях новой схемы продаж машин и ценообразования−2023 разбирался портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Конференция автомобильного бизнеса ForAuto−23, прошедшая намедни в Москве, пестрила теориями и предсказаниями, но были обрисованы и вполне конкретные контуры, по которым российский рынок будет жить в ближайший год. Оставшиеся в стране представительства иностранных автобрендов — китайские в большинстве своем — не скрывали торжества: невероятная и неожиданная магия политики «сдула» с огромного рынка всех — вообще всех поголовно — конкурентов, позволив добиться многолетних плановых показателей за несколько месяцев. Чудо, не иначе.

Однако радовались в этот вечер не только официальные дистрибьюторы, но и их коллеги из российских дилерских центров: ярмо официальных автопроизводителей спало, отныне не нужно соблюдать правила и уставы, демонстрировать показатели и придерживаться спущенной свыше ценовой политики. За сколько хочу — за столько и продаю. И берут ведь, не торгуясь! В страшном сне не привидится LADA Vesta за 2,7 млн рублей, а в российском ДЦ — пожалуйста.

Результатом массового исхода брендов стало глобальное изменение структуры самого рынка: как и в девяностых, отныне дилер берет на себя функцию представительства, сам диктует как ценовую, так и гарантийную политику, сам выбирает поставщиков запчастей и расходников. Естественно, не в убыток себе.

Фото globallookpress.com

В результате привычный уровень обслуживания и ремонта можно получить только у китайских брендов, а вся четырехколесная классика переходит в «серую зону». Зачем же тогда ехать к дилерам? А тут все просто — у них по прежнему есть запчасти, привезенные параллельным импортом благодаря старым связям.

Машины у дилеров, к слову, тоже есть — причем на любой вкус и цвет. Только вот стоимость — запредельная. Продавцы не скрывают: современный российский авторынок — самый дорогой в мире. Нигде на планете не платят за право обладания транспортным средством больше, чем в России. Почему? Да потому что продавцам больше не надо продавать много автомобилей — выгоднее получать предельную выгоду на каждом. Они ж их не производят, им гнаться за количеством не имеет смысла.

Участники конференции отметили, что сейчас спрос и предложение достигли паритета, подравнялись, но изменений в рейтинге жадности ожидать не стоит: автоторговцам выгодно поддерживать дефицит, чтобы цена на их товар оставалась стабильно высокой, а покупатель не артачился и не требовал скидок. Дерзко и нагло? Еще бы, ну а что вы, собственно, ждали от рынка, на котором больше нет правил игры?

автопродажи, авторынок, дилеры, кризис, санкции
17 февраля 2023
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