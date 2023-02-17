Игра без правил: цены на новые машины в России останутся запредельными

Конференция автомобильного бизнеса ForAuto−23, прошедшая намедни в Москве, пестрила теориями и предсказаниями, но были обрисованы и вполне конкретные контуры, по которым российский рынок будет жить в ближайший год. Оставшиеся в стране представительства иностранных автобрендов — китайские в большинстве своем — не скрывали торжества: невероятная и неожиданная магия политики «сдула» с огромного рынка всех — вообще всех поголовно — конкурентов, позволив добиться многолетних плановых показателей за несколько месяцев. Чудо, не иначе.

Однако радовались в этот вечер не только официальные дистрибьюторы, но и их коллеги из российских дилерских центров: ярмо официальных автопроизводителей спало, отныне не нужно соблюдать правила и уставы, демонстрировать показатели и придерживаться спущенной свыше ценовой политики. За сколько хочу — за столько и продаю. И берут ведь, не торгуясь! В страшном сне не привидится LADA Vesta за 2,7 млн рублей, а в российском ДЦ — пожалуйста.

Результатом массового исхода брендов стало глобальное изменение структуры самого рынка: как и в девяностых, отныне дилер берет на себя функцию представительства, сам диктует как ценовую, так и гарантийную политику, сам выбирает поставщиков запчастей и расходников. Естественно, не в убыток себе.