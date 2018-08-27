Длительный тест-драйв Infiniti Q30: пора взрослеть

Разменяв «тридцатник», премиальное подразделение Nissan догадалось, что пора взрослеть. И вот они — первые творения «не мальчика, но мужа», как однажды написал поэт. Пусть созданные и не без помощи немецких коллег. Или, правильнее сказать, конкурентов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем Infiniti может быть лучше Mercedes.
В 1985 году японцы впервые осознали, что продавать в Северной Америке, ключевом на тот момент автомобильном рынке, надо не только «золушек», но и вполне себе «принцесс». Так родился премиальный бренд с названием и символом, толсто намекающим на бесконечность во всех ее толкованиях.
Infiniti долго запрягал, но быстро поехал: первые машины, основанные на узлах и агрегатах Nissan, появились у официальных дилеров только в 1989 году. Зато это событие произошло сразу в 51 салоне — примерно столько же сейчас у Audi в России!
Детство, прошедшее в ореоле мягкого пластика, добротного американского кожзама и велюра, больших моторов и мягких подвесок, переросло в отрочество, когда модели юного бренда стали визуально отличаться от привычного и родного Nissan.
Привычного американцам и европейцам: многие премьеры «Инфинити» были хорошо знакомы японцам, но под «материнским» брендом. Привычного и нам: в России бренд Infiniti официально появился в 2006 году, мгновенно став автомобилем молодых и успешных. Эх, золотое время!
Пожалуй, окончание этого периода можно напрямую связать с безусловным моральным старением самой популярной и узнаваемой модели бренда не только в Штатах, но и у нас — кроссовера FX, позже ставшего QX70. Цунехиро Кунимото давно доказал свой талант автомобильного дизайнера, но любимая народом «кепка», выпускаемая аж с 2002 года, просто приелась покупателям. Еще бы, 16 лет на конвейере с минимальными изменениями!
Есть тут и еще один фактор: автомобильный бренд просто не имеет права игнорировать стабильные европейские рынки, а с прежним ассортиментом американским японцам делать там было нечего. Представляете себе бюргера, на полном серьезе рассматривающего покупку бензинового бегемота Infiniti QX80? Вот-вот.
Так в умах больших боссов созрел коварный план производства автомобиля, способного быть комфортабельным, богато оснащенным и компактным одновременно. Создание такой машины могло занять годы, потребовало бы огромных вложений, но на руку альянсу Renault-Nissan сыграла дружба c Mercedes. Тандем кубинского дизайнера Альфонсо Альбаиса и Mercedes-Benz A-класса породил первый в истории хетчбэк «Инфинити» — Q30.
Про мерседесовскую платформу, бензиновые движки и прочие рюшки, вроде фирменных органов настройки сидений и единственного подрулевого рычажка, поговорили уже все, кому довелось увидеть этот редкий на российских дорогах автомобиль. Похожи они с А-классом, что два уха на одной голове! Но кое-какие отличия все же есть. И не только в шильдиках.
Во-первых, дизайн: малыш от «Инфинити» выглядит злее «немца». Общеевропейский тренд на визуальный снобизм хэтчбек не затронул — он по-японски агрессивен, отчаянно хорош собой и не напоминает компактную версию кого-либо. Он такой один, а это дорогого стоит. Особенно на том поле, на котором играет маленький Infiniti.
Те же векторы сохранены и в салоне: несмотря на огромное количество заимствованных решений, «Инфинити» козыряет перед братом-близнецом лучшими отделочными материалами — шикарная кожа, алькантара и мягкий пластик, невиданное доселе качество сборки и подгонки деталей — и самобытной, более привлекательной архитектурой «торпедо». Спрятанный под козырек экран мультимедиа, например, куда функциональнее, чем «памятник бортовому стерео» у Mercedes. А уж про шумоизоляцию и говорить нечего — японец даст немцу три корпуса форы!
Infiniti Q30 жестко и слегка задумчиво выполняет первое упражнение — рывок со светофора. Оба силовых агрегата — и 1,6-литровый, и 2,0-литровый — турбированные, работают в паре с единственной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией о двух сцеплениях.
Нам достался автомобиль с самым мощным, двухлитровым 211-сильным мотором, который в России идет с безальтернативным полным приводом. «Коктейль Молотова» или милкшейк?
Обидная заминка на старте компенсируется озорной динамикой и маневренностью, романтичным «шиканьем» турбинки и неожиданно низким расходом топлива — всего 8 литров в городе! А уж разогнавшись, «микро-Финик» себя в обиду не даст: бойко проходит слалом, отчаянно свистит покрышками в поворотах и шикарно держит дорогу. Немцы научили «Финик» ехать по дуге!
Натянутая в струну подвеска «раздает» в позвоночник на каждом стыке, на каждой трещинке, но это жертва невиданной ранее управляемости — от американской расхлябанности и валкости не осталось и следа. Хэтчбек не кренится на самом отчаянном вираже и ровно стоит там, где его однополчане испытывают вестибулярный аппарат всех своих пассажиров. Достойно!
Ложечку дегтя в эту бочку меда все же добавили: в автомобиле, который стоит значительно больше двух миллионов рублей — Infiniti Q30 с полным приводом и двухлитровым мотором обойдется минимум в 2 219 990 рублей, а самое богатое исполнение Gallery White обойдется и вовсе в 2 739 000 рублей — ставить камеру столь низкого разрешения просто подло. Даже в УАЗ сейчас картинка лучше!
Россыпь парктроников традиционно видит все, кроме действительно грозных препятствий, но тут проявляет себя новое ключевое преимущество Q30 — дорожный просвет. Шанс оставить бампер на бордюре у нашего подопытного значительно ниже, чем у его немецкого родственника. Хэтчбек Infiniti располагается на высоте в 172 мм от дорожного полотна. Для сравнения: у А-класса дорожный просвет — 104 мм, у кроссовера GLA — 154 мм. Делайте выводы.
Есть надежда, что Q30 задаст тон всего дорожного сегмента Infiniti: через пару-тройку лет японо-американские седаны, а мы ведь любим седаны, научатся ездить, как этот малыш, и смогут на равных составить конкуренцию немецким фаворитам класса. А чем больше конкуренция — тем лучше и выгоднее предложение. Одним словом, в победителях всегда покупатель. Так что, спасибо Infiniti: это было весело, но мы ждем большего. И уже сегодня.