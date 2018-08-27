Длительный тест-драйв Infiniti Q30: пора взрослеть

В 1985 году японцы впервые осознали, что продавать в Северной Америке, ключевом на тот момент автомобильном рынке, надо не только «золушек», но и вполне себе «принцесс». Так родился премиальный бренд с названием и символом, толсто намекающим на бесконечность во всех ее толкованиях.

Infiniti долго запрягал, но быстро поехал: первые машины, основанные на узлах и агрегатах Nissan, появились у официальных дилеров только в 1989 году. Зато это событие произошло сразу в 51 салоне — примерно столько же сейчас у Audi в России!

Детство, прошедшее в ореоле мягкого пластика, добротного американского кожзама и велюра, больших моторов и мягких подвесок, переросло в отрочество, когда модели юного бренда стали визуально отличаться от привычного и родного Nissan.

Привычного американцам и европейцам: многие премьеры «Инфинити» были хорошо знакомы японцам, но под «материнским» брендом. Привычного и нам: в России бренд Infiniti официально появился в 2006 году, мгновенно став автомобилем молодых и успешных. Эх, золотое время!