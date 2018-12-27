История с конца: тест-драйв универсального Ford Focus

Некогда народный автомобиль, изменивший представление о новой машине целой страны, ставший одним из прародителей самого понятия «иномарка» в России, сегодня все реже встречается на дорогах. Нет, вы не подумайте, вторые «фокусы» на своем месте, сотни тысяч седанов и хетчбэков, универсалов и «апельсинов» под индексом ST по-прежнему в строю. А вот новых, таких стильных и нарядных «третьих» — совсем мало. Их место заняли бесконечные KIA Rio, перерожденные LADA и псевдовнедорожные Hyundai Creta. Свято место пусто не бывает!

Давно потеряв желтую майку лидера в классе седанов, Ford Focus все еще один из «топчиков» в сегменте универсалов. Во-первых, здесь всего два конкурента: Skoda Octavia Combi, которая стоит, как чугунный мост, и недавно сменившей поколение KIA Ceed SW, которая выглядит круче, чем едет. В таком обществе есть место для маневра. Тем более такому тертому бойцу, как «Фокус».

За него говорит множество факторов: и притягательная внешность, которая осталась узнаваемой, но была доведена буквально до современных требований; и классные моторы, начиная со сверхнадежных 1,6-литровых агрегатов и заканчивая невероятным 1,5-литровым 150-сильным EcoBoost; и невероятная подвеска, вечный козырь в рукаве Ford Focus. Все при нем, а народной любви — как не бывало! Значит, пора начать все с самого начала.