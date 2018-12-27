История с конца: тест-драйв универсального Ford Focus

Фото: АвтоВзгляд и компании Ford
Все чаще в кулуарах разносятся слухи, что история Ford Focus в России подходит к концу. Мол, интереса к нему мало, сегмент уже не так популярен, а сама машина давно устарела, пропустив конкурентов вперед. Неужели это правда? Портал «АвтоВзгляд» расставил все точки над «i».
Евгений Васин

Некогда народный автомобиль, изменивший представление о новой машине целой страны, ставший одним из прародителей самого понятия «иномарка» в России, сегодня все реже встречается на дорогах. Нет, вы не подумайте, вторые «фокусы» на своем месте, сотни тысяч седанов и хетчбэков, универсалов и «апельсинов» под индексом ST по-прежнему в строю. А вот новых, таких стильных и нарядных «третьих» — совсем мало. Их место заняли бесконечные KIA Rio, перерожденные LADA и псевдовнедорожные Hyundai Creta. Свято место пусто не бывает!

Давно потеряв желтую майку лидера в классе седанов, Ford Focus все еще один из «топчиков» в сегменте универсалов. Во-первых, здесь всего два конкурента: Skoda Octavia Combi, которая стоит, как чугунный мост, и недавно сменившей поколение KIA Ceed SW, которая выглядит круче, чем едет. В таком обществе есть место для маневра. Тем более такому тертому бойцу, как «Фокус».

За него говорит множество факторов: и притягательная внешность, которая осталась узнаваемой, но была доведена буквально до современных требований; и классные моторы, начиная со сверхнадежных 1,6-литровых агрегатов и заканчивая невероятным 1,5-литровым 150-сильным EcoBoost; и невероятная подвеска, вечный козырь в рукаве Ford Focus. Все при нем, а народной любви — как не бывало! Значит, пора начать все с самого начала.

Связь с успешным вторым поколением разорвана, начинается новая страница истории, во главу которой стоит поставить именно универсал. Легкий и стремительный кузов фордовского «вагона» не имеет ничего общего с общероссийским позиционированием самого термина «универсал». Ну не покупают такой ради картошки и рассады, тюков и баулов. Такой выбирают ради самого себя, потому что он отлично смотрится! Стильно, смело, лаконично. Большой багажник и всепрощающий проем пятой двери — приятный бонус, который можно смело отправлять в середину строчки. Главное — визуальный ряд. И он «Форду» удался.

Если внешний вид «третьего» Ford Focus дает отсылку на машины прошлых поколений, то салон — сплошь новый, от уха до уха. Общий, достаточно смелый дизайн не диссонирует с глубокой проработкой мелких деталей: розетка на самой вершине торпедо придется очень кстати для установки видеорегистратора или подлкючения иного гаджета. Это уже комфорт.

Здесь же удобные и грамотно спрофилированные кресла, обращенная к водителю эргономика салона и прочие обязательные черты машины для водителя. Истории про семейный, практичный и «чтобы тещу возить на дачу» — не про него. Ford Focus в любом исполнении покупают для себя любимого. И только ради себя. Надеюсь, теща эти строки сейчас не читает…

Этот довод подчеркивает и новый, 150-сильный двигатель EcoBoost — возможно, самое ценное обновление Focus последних лет. Про дизайн можно спорить вечно, ведь каждому может понравиться только пятитысячная банкнота. Про двигатель же иного вывода быть не может — он прекрасен, особенно в паре с шустрым шестиступенчатым автоматом.

Тандем не просто хорош — он лучший в своем классе. Потому что агрессивен и крайне реактивен — мгновенно откликается на посыл рулевого. Реакция на педаль газа, острый руль, мудрый диапазон работы силового агрегата — это твердая «пятерка». Одним словом, силовая установка под стать характеру новому владельцу Ford Focus: младше, активнее, динамичнее.

Еще один несомненный «плюс» третьего «Фокуса» — подвеска. Здесь на равных может побороться только Skoda — как бы ни старались корейцы, каких бы сильных экспатов не привлекали, а таких настроек им не удалось добиться даже на новом Ceed SW. «Американец» же одинаково хорош и на ровном асфальте, и на фирменном российском дорожном покрытии (назвать это асфальтом пока нельзя), и на родных сердцу дачных грунтовках, сельских грейдерах и, чего уж греха таить, в целительных грязях.

Добиться от подвески ошибки, пробоя или потери управления, не удалось даже в сложных режимах и на высоких скоростях. Машина уверенно держит траекторию, не пасует на выбоинах и дает возможность для маневра там, где конкуренты постесняются. Гены, что еще сказать!

Ford Focus — один из немногих автомобилей, с которым тяжело расставаться. Душа не лежит покидать его. Огромное количество объявлений, в которых указан лишь один хозяин — крепкое тому подтверждение. Да и большинство его прежних владельцев первым делом пойдут смотреть новый «Фокус», а уж потом обратятся в дилерские центры других автомобильных брендов. Это одна из тех машин, из которой сложно вырасти. Она слишком функциональна и практична, способна закрыть ворох вопросов, а с непобедимым дизайном — еще и хороша собой.

Да и ключевой фактор в России — цена, вновь голосует именно за него: машину с классическим 1,6-литровым двигателем и «механикой» можно получить меньше, чем за миллион рублей. А максимальная комплектация с шестиступенчатым «автоматом» и 150-сильным EcoBoost обойдется в 1 305 000 рублей. Так что рано еще прощаться: популярность культового, не побоюсь этого слова, автомобиля в наших широтах велика и по сей день. К тому же, новое поколениe Ford Focus раньше 2020 года мы все равно не увидим…

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3 января 2019
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