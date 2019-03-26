Стартап по-итальянски: первый тест-драйв FIAT Doblo с новым мотором

Фото: АвтоВзгляд
Относительно недавно обновившийся фургончик продолжает эволюционировать. И на сей раз итальянцы решили добавить FIAT Doblo огня — автомобиль получил новый, более мощный двигатель и проворную коробку коробку передач. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытал новинку в деле.
Алексей Гусев

Малый и средний бизнес, основа основ большинства экономик мира, в нашей стране переживает далеко не самые лучшие времена. Однако, несмотря ни на что, многие начинающие «олигархи» не опускают руки и стараются наладить хоть какой-то бизнесок. А для работы, как правило, нужен надежный помощник на четырех колесах, даже если вы занимаетесь доставкой кривых чехлов для мобильников с «Али-Бабы».

Именно универсальность Fiat Doblo, превратившегося за время теста едва ли не в члена семьи, способна поставить на ноги большинство современных будущих «трампов», «ротшильдов» и «рокфеллеров».

Основная фишка в том, что пассажирский фургончик Doblo можно использовать в качестве грузовичка для работы в будни, а на уикенд загружать внутрь всю семью с кучей поклажи и катить за город. Особо активные легко уместят в салоне целое полчище инстаграм-красоток для вояжа по клубам — не всю дорогу же работать на «доставке».

Так уж сложилось, что за время нашего теста у автора этих строк случилось аж несколько переездов, в основном связанных с гаражными кооперативами. А что такое в наше время гараж? Правильно: это и слегка уставшая, но еще живая мебель из квартиры, комоды-шкафчики и, конечно же, всякие колеса-запчасти.

В общем, Fiat Doblo стал в этом деле незаменимым помощником: если сложить задние сиденья и убрать полку, размер отсека под различную поклажу составит весьма внушительные 3200 литров. Так что довольно внушительный комод со стеклянными дверцами влез в Fiat играючи, да еще место под стандартный набор коньков и большую сумку для спортзала осталось.

Также легко и непринужденно Doblo принял в своем чреве лестницу-стремянку, инфракрасный обогреватель, несколько ведер краски, вешалку и кучу другой, более мелкой поклажи. А ноутбук и папки с бумагами нашли приют в полках под крышей над головой водителя.

Да, груженый Doblo не будет блистать динамикой, но ведь такой автомобиль и не должен рвать конкурентов по дорожному полотну со светофоров. Стихия фургончика — плавный, но стабильный разгон, вполне комфортное движение при вполне умеренном расходе топлива. У нашего героя стоит 1,4-литровый бензиновый двигатель, форсированный до 120 л. с., а это 206 Нм крутящего момента.

Надо признать, что по сравнению с 95-сильной версией такой «Фиат» едет гораздо бодрее. Да и шесть ступеней коробки передач — определенно лучшая альтернатива «пятиступке». В общем, итальянский «бизнесмен» стал расторопнее и, что немаловажно, менее нервным.

Правда, стоит учитывать тот факт, что после 130 км/ч высокий Fiat начинает потихоньку «парусить», уж больно высокий у него кузов, такова плата за «квадратную» вместительность. Впрочем, водителю-экспедитору или доставщику товаров из интим-магазина чрезмерная скорость ни к чему, а вот проворность и маневренность в городских переулках гораздо важнее. С этим же у Fiat Doblo Cargo все в порядке.

Посетовать можно разве что на отсутствие заднего парктроника, да и то он нужен скорее начинающему водителю, а такие на фургонах, как правило, не ездят. Зато все остальные минимально необходимые блага цивилизации присутствуют: особенно важны Bluetooth для мобильного телефона, «музыка» и масса различных полочек для удобства драйвера-работяги.

Хотя подстаканников, например, могло бы быть и побольше, да и крохотный подлокотничек под правым локтем пилота выглядит весьма комично. Тем не менее, учитывая вполне вменяемую по нынешним временам цену, на все эти придирки и мелкие недочеты можно не обращать внимания. Старт для стартапа составит 1 289 000 рублей.

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26 марта 2019
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