Стартап по-итальянски: первый тест-драйв FIAT Doblo с новым мотором

Малый и средний бизнес, основа основ большинства экономик мира, в нашей стране переживает далеко не самые лучшие времена. Однако, несмотря ни на что, многие начинающие «олигархи» не опускают руки и стараются наладить хоть какой-то бизнесок. А для работы, как правило, нужен надежный помощник на четырех колесах, даже если вы занимаетесь доставкой кривых чехлов для мобильников с «Али-Бабы».

Именно универсальность Fiat Doblo, превратившегося за время теста едва ли не в члена семьи, способна поставить на ноги большинство современных будущих «трампов», «ротшильдов» и «рокфеллеров».

Основная фишка в том, что пассажирский фургончик Doblo можно использовать в качестве грузовичка для работы в будни, а на уикенд загружать внутрь всю семью с кучей поклажи и катить за город. Особо активные легко уместят в салоне целое полчище инстаграм-красоток для вояжа по клубам — не всю дорогу же работать на «доставке».