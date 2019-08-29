Почему на «Газель» по-прежнему ставят двигатели 50-х годов прошлого века

«Газель» и ее версии — одна из самых массовых и успешных грузопассажирских машин России. На этих авто перевозят людей, картошку и даже другие автомобили. В качестве «сердца» народного грузовика производитель предлагает либо дизельный забугорный Cummins, либо отечественный бензиновый (как опцию — газобензиновый) УМЗ EvoTech. Увы, но несмотря на красивое название, последний — всего лишь модернизированный ЗМЗ-21А, устанавливавшийся в 50-х годах прошлого века на ГАЗ-21 «Волга».
И для начала — немного истории. ЗМЗ-21А объемом 2,5 л создавался в 1954—1956 годах для ГАЗ-56, который в итоге остался опытным образцом. Серийно силовой агрегат стали ставить на ГАЗ-21 «Волга». На тот момент это был мотор традиционной конструкции и новаторским алюминиевым блоком с «мокрыми» гильзами. С минимальными улучшениями ЗМЗ-21А под названием УМЗ-451 стал выпускаться на Ульяновском моторном заводе для нужд Ульяновского автомобильного завода (УАЗ). Отсюда, по сути, и начинается родословная УМЗ EvoTech.
Ветка модификаций современного двигателя из Ульяновска выглядит так: ЗМЗ-21А (1956 год) — УМЗ-451 (1969 год) — УМЗ-414 (1978 год) — УМЗ-417 (1989 год) — УМЗ-421(1993 год) — УМЗ-4216 (2003 год) — УМЗ EvoTech 2,7 л (2014 год).
Давайте на конкретных примерах сравним УМЗ EvoTech c его прародителем. Начнем с ГБЦ. Как мы видим, за 58 лет добавили креплений для крышки коромысел и постоянные течи масла из-под нее уже не грозят. Изменилась форма впускных и выпускных окон (на самом деле такая форма была уже в 80-х), добавились отверстия для инжекторов. Еще в 80-х с ГБЦ сняли водяной насос и перенесли на блок. Также добавились гидрокомпенсаторы и теперь не нужно регулировать клапана вручную. В остальном головки блока мало чем отличаются.
А вот блок цилиндров. Стали чуть другими окна коробки толкателей, была улучшена система охлаждения, добавились новые каналы. Вместо вставных «мокрых» гильз — залитые чугунные. Над коленвалом поколдовали еще в УМЗ-421: теперь вместо сальниковой набивки, применявшейся на заре автомобилестроения, стали ставить сальник-манжету и двигатель наконец-то перестал гнать через нее масло. Кстати говоря, привод распредвала остался прежним — шестеренчатым. А что в конструкции движка претерпело глобальные перемены?
Во-первых, диаметр цилиндров, который с 92 мм увеличили до 96,5 мм. Инженеры также подняли степень сжатия до 10. Ход поршня не изменился — все те же 92 мм. Во-вторых, добавились гидрокомпенсаторы, о которых написано выше. В-третьих — теперь это инжекторный двигатель с экологическим классом «Евро-5».
Другие новации куда позитивнее. К примеру, теперь существенную часть запчастей — поршни, уплотнения, шланги, картер — поставляет южнокорейская компания LG: гидрокомпенсаторы — от компании Eaton, а электроника — от Bosch. Все это делает мотор надежнее предшественников и позволяет снять 106 лошадиных сил (по сравнению с 70 л. с. у «Волги»). В остальном же перед нами все та же архаичная конструкция 50-х годов.
К сожалению, выпуск подобных двигателей — единственный способ удержать завод на плаву. В современные — тяжелые для российской промышленности — времена это очень даже неплохое решение. Ведь средств у «Группы ГАЗ» на разработку и производству новых и современных силовых агрегатов попросту нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время.
К тому же новый двигатель наверняка пагубно отразится на цене «Газелей», что вполне может развернуть потенциальных покупателей в сторону китайских аналогов.