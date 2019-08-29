Почему на «Газель» по-прежнему ставят двигатели 50-х годов прошлого века

И для начала — немного истории. ЗМЗ-21А объемом 2,5 л создавался в 1954—1956 годах для ГАЗ-56, который в итоге остался опытным образцом. Серийно силовой агрегат стали ставить на ГАЗ-21 «Волга». На тот момент это был мотор традиционной конструкции и новаторским алюминиевым блоком с «мокрыми» гильзами. С минимальными улучшениями ЗМЗ-21А под названием УМЗ-451 стал выпускаться на Ульяновском моторном заводе для нужд Ульяновского автомобильного завода (УАЗ). Отсюда, по сути, и начинается родословная УМЗ EvoTech.

Ветка модификаций современного двигателя из Ульяновска выглядит так: ЗМЗ-21А (1956 год) — УМЗ-451 (1969 год) — УМЗ-414 (1978 год) — УМЗ-417 (1989 год) — УМЗ-421(1993 год) — УМЗ-4216 (2003 год) — УМЗ EvoTech 2,7 л (2014 год).

Давайте на конкретных примерах сравним УМЗ EvoTech c его прародителем. Начнем с ГБЦ. Как мы видим, за 58 лет добавили креплений для крышки коромысел и постоянные течи масла из-под нее уже не грозят. Изменилась форма впускных и выпускных окон (на самом деле такая форма была уже в 80-х), добавились отверстия для инжекторов. Еще в 80-х с ГБЦ сняли водяной насос и перенесли на блок. Также добавились гидрокомпенсаторы и теперь не нужно регулировать клапана вручную. В остальном головки блока мало чем отличаются.