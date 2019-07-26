«Газель» с мотором от Toyota и другие версии газовской «маршрутки», которых вы никогда не видели

25 лет назад с конвейера Горьковского автозавода сошла первая «Газель». Грузовичок стал знаковым для завода, да и для страны в целом. Ведь за это время произвели более 2 миллионов «Газелей». Модификаций, спецверсий и даже новых разработок на базе газовского микроавтобуса было много. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые интересные из них.
Впервые «Газель» показали на Московском автосалоне, а серийный выпуск начали 20 июля 1994 года. Первой машиной, сошедшей с конвейера, стал бортовой ГАЗ-3302 грузоподъемностью 1,5 тонны.
Грузовичок помог многим заработать первые капиталы. Эксплуатировали его нещадно. Перегруз был обычным делом. Возили на «Газелях» не только картошку и цемент, но и целые звонницы. Таким образом, церковь старалась быть ближе к народу, который привыкал жить в условиях новой капиталистической реальности.
Постепенно «Газель» становилась легендой. На ее базе появилось множество спецверсий. Одна из таких — кабриолет.
ГАЗ 2705 «Газель Кабриолет»
Автомобиль с открытым верхом показали в 2005 году. Это был 9-местный микроавтобус, который по замыслу создателей, должен был обслуживать делегации. Кабриолет получил приз в номинации «Специальный приз выставки Мотор Шоу» 2005 года за оригинальную конструкцию.
Звонница на базе "Газели"
ГАЗ 2705 "Газель Кабриолет"
«Кержак»
«Газель» служит донором для различного рода внедорожной техники. Скажем, такой, как вездеход «Кержак» производства компания «Трансмаш», что из Нижнего Новгорода. Выпускают трехосную и двухосную версии. В основе конструкции вездехода — прочная рама. Ведущие мосты взяты от трактора МТЗ-82. Дизельный двигатель производства ЗМЗ развивает 98 л. с.
«Ирбис»
Эту машину выпускает Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗГТ). Ее полное название — ГАЗ 34039 «Ирбис». Дело в том, что нижняя часть вездехода, это, фактически, плавающий танк. Точнее, старый добрый тягач ГАЗ-34039. А верхние кузовные панели от «Газели». Под огромным коробом-капотом, который расположен в жилом модуле, работает дизель ЗМЗ мощностью 122 л. с.
Тюнеры тоже не прошли мимо популярной модели. Проект с забавным названием «БульБик» можно считать самой экстремальной доработкой «Газели».
Под капотом автомобиля разместили 4-литровый V8 от Toyota мощностью 280 л. с. Подвеску взяли от «Соболя», а дорожный просвет уменьшили на 10 мм. Плюс, поставили колеса с низкопрофильными шинами.
Тюнинг-проект "БульБик" V8
Фуд-трак на базе «Газель» Next
Этот фуд-трак, или по-простому, мобильную закусочную, создали в рамках проекта «Гастрономическая карта России». Он стартовал во время проведения Чемпионата мира по футболу. Поскольку у «Газели» рамная конструкция, на нее легко установить надстройку, в которой размещается мобильная кухня или минимагазин.
Объем салона фуд-трака 13,5 куб. м. То есть там комфортно могут работать три человека. Двигатели — такие же, что и у «Некста»: бензиновый Evotech объемом 2,7 литра, мощностью 107 л. с., и дизельный Cummins ISF2.8 в 120 л. с.
Болиды заводской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» уже проехали такие сложные марафоны, как Africa Eco Race и «Шелковый путь». И везде показали себя достойно, регулярно объезжаяименитые марки, вроде BMW и Toyota. Так что над «Газелями», которые выходят на старт уже никто не смеется.
Машины построены на базе заводских узлов и агрегатов. Скажем, двигатель Cummins ISF2,8 идет, как на обычные грузовички и фургоны, так и на гоночные болиды. Но для гонок инженеры увеличили мощность до 200 л. с. и 500 Нм момента. С такой степенью форсировки мотор выхаживает не больше сезона. Результат очень даже приличный, учитывая, что на гонках агрегаты испытывают колоссальные нагрузки. По оценкам команды, это все равно, что в обычных условиях проехать 1 миллион километров!