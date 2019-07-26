«Газель» с мотором от Toyota и другие версии газовской «маршрутки», которых вы никогда не видели

Впервые «Газель» показали на Московском автосалоне, а серийный выпуск начали 20 июля 1994 года. Первой машиной, сошедшей с конвейера, стал бортовой ГАЗ-3302 грузоподъемностью 1,5 тонны.

Грузовичок помог многим заработать первые капиталы. Эксплуатировали его нещадно. Перегруз был обычным делом. Возили на «Газелях» не только картошку и цемент, но и целые звонницы. Таким образом, церковь старалась быть ближе к народу, который привыкал жить в условиях новой капиталистической реальности.

Постепенно «Газель» становилась легендой. На ее базе появилось множество спецверсий. Одна из таких — кабриолет.

ГАЗ 2705 «Газель Кабриолет»

Автомобиль с открытым верхом показали в 2005 году. Это был 9-местный микроавтобус, который по замыслу создателей, должен был обслуживать делегации. Кабриолет получил приз в номинации «Специальный приз выставки Мотор Шоу» 2005 года за оригинальную конструкцию.