«Газель» с мотором от Toyota и другие версии газовской «маршрутки», которых вы никогда не видели

25 лет назад с конвейера Горьковского автозавода сошла первая «Газель». Грузовичок стал знаковым для завода, да и для страны в целом. Ведь за это время произвели более 2 миллионов «Газелей». Модификаций, спецверсий и даже новых разработок на базе газовского микроавтобуса было много. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые интересные из них.
Виктор Васильев

Впервые «Газель» показали на Московском автосалоне, а серийный выпуск начали 20 июля 1994 года. Первой машиной, сошедшей с конвейера, стал бортовой ГАЗ-3302 грузоподъемностью 1,5 тонны.

Грузовичок помог многим заработать первые капиталы. Эксплуатировали его нещадно. Перегруз был обычным делом. Возили на «Газелях» не только картошку и цемент, но и целые звонницы. Таким образом, церковь старалась быть ближе к народу, который привыкал жить в условиях новой капиталистической реальности.

Постепенно «Газель» становилась легендой. На ее базе появилось множество спецверсий. Одна из таких — кабриолет.

ГАЗ 2705 «Газель Кабриолет»

Автомобиль с открытым верхом показали в 2005 году. Это был 9-местный микроавтобус, который по замыслу создателей, должен был обслуживать делегации. Кабриолет получил приз в номинации «Специальный приз выставки Мотор Шоу» 2005 года за оригинальную конструкцию.
  • Звонница на базе "Газели"
  • ГАЗ 2705 "Газель Кабриолет"

«Кержак»

«Газель» служит донором для различного рода внедорожной техники. Скажем, такой, как вездеход «Кержак» производства компания «Трансмаш», что из Нижнего Новгорода. Выпускают трехосную и двухосную версии. В основе конструкции вездехода — прочная рама. Ведущие мосты взяты от трактора МТЗ-82. Дизельный двигатель производства ЗМЗ развивает 98 л. с.

«Ирбис»

Эту машину выпускает Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗГТ). Ее полное название — ГАЗ 34039 «Ирбис». Дело в том, что нижняя часть вездехода, это, фактически, плавающий танк. Точнее, старый добрый тягач ГАЗ-34039. А верхние кузовные панели от «Газели». Под огромным коробом-капотом, который расположен в жилом модуле, работает дизель ЗМЗ мощностью 122 л. с.

  • Вездеход "Кержак"
  • Гусеничный вездеход "Ирбис"

«БульБик» V8

Тюнеры тоже не прошли мимо популярной модели. Проект с забавным названием «БульБик» можно считать самой экстремальной доработкой «Газели».

Под капотом автомобиля разместили 4-литровый V8 от Toyota мощностью 280 л. с. Подвеску взяли от «Соболя», а дорожный просвет уменьшили на 10 мм. Плюс, поставили колеса с низкопрофильными шинами.

  • Тюнинг-проект "БульБик" V8

Фуд-трак на базе «Газель» Next

Этот фуд-трак, или по-простому, мобильную закусочную, создали в рамках проекта «Гастрономическая карта России». Он стартовал во время проведения Чемпионата мира по футболу. Поскольку у «Газели» рамная конструкция, на нее легко установить надстройку, в которой размещается мобильная кухня или минимагазин.

Объем салона фуд-трака 13,5 куб. м. То есть там комфортно могут работать три человека. Двигатели — такие же, что и у «Некста»: бензиновый Evotech объемом 2,7 литра, мощностью 107 л. с., и дизельный Cummins ISF2.8 в 120 л. с.

  • Фуд-трак на базе "Газель" Next
  • Гоночная "Газель" Next

«Газель Некст» для ралли-рейдов

Болиды заводской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» уже проехали такие сложные марафоны, как Africa Eco Race и «Шелковый путь». И везде показали себя достойно, регулярно объезжаяименитые марки, вроде BMW и Toyota. Так что над «Газелями», которые выходят на старт уже никто не смеется.

Машины построены на базе заводских узлов и агрегатов. Скажем, двигатель Cummins ISF2,8 идет, как на обычные грузовички и фургоны, так и на гоночные болиды. Но для гонок инженеры увеличили мощность до 200 л. с. и 500 Нм момента. С такой степенью форсировки мотор выхаживает не больше сезона. Результат очень даже приличный, учитывая, что на гонках агрегаты испытывают колоссальные нагрузки. По оценкам команды, это все равно, что в обычных условиях проехать 1 миллион километров!

производство, автозаводы, бездорожье, коммерческий транспорт, грузовики
26 июля 2019
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