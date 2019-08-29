ГИБДД запрещает водителям пропускать машины «Скорой помощи» с включенными спецсигналами

И это при том, что недавних пор за подобное пренебрежение водителю грозит штраф 3000—5000 рублей или лишение «прав» на 3—12 месяцев. А между тем, если внимательно читать российские ПДД, выясняется, что просто так взять и уступить дорогу машине скорой медицинской помощи или патрулю ГИБДД, нагоняющему твою машину сзади, не нарушив Правила просто невозможно. Более того — свод дорожных законов это прямо запрещает! Не верите? Судите сами.

Открываем п. 3.2 ПДД, согласно которому «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Все просто, не правда ли?

А теперь читаем п. 1.2 все тех же ПДД. Он разъясняет, что «уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.