ГИБДД запрещает водителям пропускать машины «Скорой помощи» с включенными спецсигналами

После появления нескольких скандально-популярных видео, в которых водители мешали проезду машинам «Скорой помощи», депутаты Госдумы резко ужесточили ответственность граждан за непропуск авто экстренных служб. И это при том, что российские ПДД фактически не разрешают уступать дорогу ни «неотложке», ни полицейскому наряду, ни какой-либо другой машине со спецсигналами.
И это при том, что недавних пор за подобное пренебрежение водителю грозит штраф 3000—5000 рублей или лишение «прав» на 3—12 месяцев. А между тем, если внимательно читать российские ПДД, выясняется, что просто так взять и уступить дорогу машине скорой медицинской помощи или патрулю ГИБДД, нагоняющему твою машину сзади, не нарушив Правила просто невозможно. Более того — свод дорожных законов это прямо запрещает! Не верите? Судите сами.
Открываем п. 3.2 ПДД, согласно которому «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Все просто, не правда ли?
А теперь читаем п. 1.2 все тех же ПДД. Он разъясняет, что «уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
То есть, в ситуации, когда ваша машина идет в левом ряду, а ее сзади нагоняет «скорая» с включенной «люстрой» и сиреной, вы не имеете права ехать дальше, не имеете права остановиться и не имеете права перестроиться в соседний ряд (осуществить маневр).
По факту, чтобы не нарушить требований текущей редакции ПДД, вы обязаны вместе со своим авто в прямом смысле раствориться в воздухе. Разумеется, осуществить подобный фокус физически невозможно. И чтобы выполнить требование «уступить дорогу», максимально следуя букве Правил, вам придется… продолжать движение в той же полосе не меняя скорости! Не обращая внимания на «светомузыку» и завывания спецсигнала за кормой. Парадокс, но это так.
И все потому, что текст ПДД обычно пишут специально обученные чины из Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (ФКУ «НЦ БДД МВД России»), а потом он проходит кучу согласований в прочих заинтересованных ведомствах и в финале утверждается Правительством РФ.
И все это сонмище высокооплачиваемых государственных служащих при создании ныне действующих Правил не удосужилось представить в уме вышеописанную дорожную ситуацию.
А ведь это — совсем не бином Ньютона. В соседней Белоруси, например, аналогичный нашем п. 1.2 ПДД РФ п. 2.76 ПДД РБ содержит специальную оговорку: «уступить дорогу (не иметь преимущества) — требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения)».
Почему у нас до сих пор никто до этого не додумался и каждый водитель, машину которого нагоняет авто экстренной службы с включенными спецсигналами — нарушитель ПДД по определению и, по идее, должен быть оштрафован? Или такая правовая коллизия создавалась придорожными полицейскими намеренно?
И еще в связи с этим имеется вопрос к отечественной Фемиде: насколько же некомпетентны российские судьи, если лишают граждан «прав» за непропуск машин «Скорой», если ныне действующие ПДД фактически запрещают их пропускать?