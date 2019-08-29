ГИБДД запрещает водителям пропускать машины «Скорой помощи» с включенными спецсигналами

После появления нескольких скандально-популярных видео, в которых водители мешали проезду машинам «Скорой помощи», депутаты Госдумы резко ужесточили ответственность граждан за непропуск авто экстренных служб. И это при том, что российские ПДД фактически не разрешают уступать дорогу ни «неотложке», ни полицейскому наряду, ни какой-либо другой машине со спецсигналами.
Максим Строкер

И это при том, что недавних пор за подобное пренебрежение водителю грозит штраф 3000—5000 рублей или лишение «прав» на 3—12 месяцев. А между тем, если внимательно читать российские ПДД, выясняется, что просто так взять и уступить дорогу машине скорой медицинской помощи или патрулю ГИБДД, нагоняющему твою машину сзади, не нарушив Правила просто невозможно. Более того — свод дорожных законов это прямо запрещает! Не верите? Судите сами.

Открываем п. 3.2 ПДД, согласно которому «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Все просто, не правда ли?

А теперь читаем п. 1.2 все тех же ПДД. Он разъясняет, что «уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

То есть, в ситуации, когда ваша машина идет в левом ряду, а ее сзади нагоняет «скорая» с включенной «люстрой» и сиреной, вы не имеете права ехать дальше, не имеете права остановиться и не имеете права перестроиться в соседний ряд (осуществить маневр).

По факту, чтобы не нарушить требований текущей редакции ПДД, вы обязаны вместе со своим авто в прямом смысле раствориться в воздухе. Разумеется, осуществить подобный фокус физически невозможно. И чтобы выполнить требование «уступить дорогу», максимально следуя букве Правил, вам придется… продолжать движение в той же полосе не меняя скорости! Не обращая внимания на «светомузыку» и завывания спецсигнала за кормой. Парадокс, но это так.

И все потому, что текст ПДД обычно пишут специально обученные чины из Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (ФКУ «НЦ БДД МВД России»), а потом он проходит кучу согласований в прочих заинтересованных ведомствах и в финале утверждается Правительством РФ.

И все это сонмище высокооплачиваемых государственных служащих при создании ныне действующих Правил не удосужилось представить в уме вышеописанную дорожную ситуацию.

А ведь это — совсем не бином Ньютона. В соседней Белоруси, например, аналогичный нашем п. 1.2 ПДД РФ п. 2.76 ПДД РБ содержит специальную оговорку: «уступить дорогу (не иметь преимущества) — требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения)».

Почему у нас до сих пор никто до этого не додумался и каждый водитель, машину которого нагоняет авто экстренной службы с включенными спецсигналами — нарушитель ПДД по определению и, по идее, должен быть оштрафован? Или такая правовая коллизия создавалась придорожными полицейскими намеренно?

И еще в связи с этим имеется вопрос к отечественной Фемиде: насколько же некомпетентны российские судьи, если лишают граждан «прав» за непропуск машин «Скорой», если ныне действующие ПДД фактически запрещают их пропускать?

автоправо, штрафы, лишение прав, ПДД, госдума, ГИБДД
29 августа 2019
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