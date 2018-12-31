Africa Eco Race-2019: договорившиеся с вождями

В предпоследний день уходящего 2018-го года утренняя воскресная тишина респектабельного Монако была разрушена ревом спортивных машин — стартовала Africa Eco Race 2019! В далекий путь длиной более шести тысяч километров отправилось 46 мотоциклов и 45 автомобилей. Публика разношерстная.

Самой серьезным участником все считают российскую команду «ГАЗ Рейд Спорт», заявившую сразу четыре машины — два грузовика «Газон NEXT’и две полноприводных 'Газели NEXT». Машины собраны на стандартных заводских узлах, которые устанавливают на обычные серийные авто. Но сама конструкция автомобилей претерпеласерьезные изменения.

Так «газелевский» мотор из-под капота переехал за кабину. За счет этого удалось решить ряд задач: улучшена развесовка и доступ к силовому агрегату. Перед спортивной машиной ГАЗ не стоит задача перевозки груза. «Боевая» «Газель» несет только себя, пилота и штурмана. Перестройка машины порой приводит к курьезам. На старте француз всматривался в решетки радиатора ГАЗ. Как же так — двигателя нет?