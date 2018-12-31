Africa Eco Race-2019: договорившиеся с вождями

Жизнь, как известно, полна контрастов. В этом в очередной раз убедились участники трансконтинентального ралли AfricaEcoRace, стартовавшего 30 декабря в Монако. Еще утром спортсмены и механики вдыхали запахи Лазурного побережья, щедро приправленными ароматом круассанов и свежеприготовленного кофе. И уже вечером они протискивались по узкимпроходам парома, старая не наступать на спящих прямо на полу арабов. Впрочем, никто не высказывал досады — именно в Африке начинается первый этап легендарного ралли, которое сейчас называют «Настоящим Дакаром».
В предпоследний день уходящего 2018-го года утренняя воскресная тишина респектабельного Монако была разрушена ревом спортивных машин — стартовала Africa Eco Race 2019! В далекий путь длиной более шести тысяч километров отправилось 46 мотоциклов и 45 автомобилей. Публика разношерстная.
Самой серьезным участником все считают российскую команду «ГАЗ Рейд Спорт», заявившую сразу четыре машины — два грузовика «Газон NEXT’и две полноприводных 'Газели NEXT». Машины собраны на стандартных заводских узлах, которые устанавливают на обычные серийные авто. Но сама конструкция автомобилей претерпеласерьезные изменения.
Так «газелевский» мотор из-под капота переехал за кабину. За счет этого удалось решить ряд задач: улучшена развесовка и доступ к силовому агрегату. Перед спортивной машиной ГАЗ не стоит задача перевозки груза. «Боевая» «Газель» несет только себя, пилота и штурмана. Перестройка машины порой приводит к курьезам. На старте француз всматривался в решетки радиатора ГАЗ. Как же так — двигателя нет?
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин с притворным расстройством развел руками. Дескать, без мотора поедем. Потом, понятное дело, рассказали о конструкции. Француз поддержал шутку:
- Я уже подумал, что на Эко Райс, без двигателя направились, педали крутить будете!
Романтики большой дороги
Есть и настоящие фанаты гонки. Чех Томас Томачек едет на Татре в одиночку, без штурмана и механика! Я, грешным делом, решил, что у него денег не хватило на второго члена экипажа. Оказывается нет, это осознанное решение.
- Это мой путь и я хочу пройти его так, чтобы самому выбирать направление, — говорит Томас.
Он нанял еще двух механиков, но они понадобятся только для обслуживания машины и при внезапной поломке. А так Томас будет один на один с Африкой. Да, это его путь!
Легендарное ралли «Париж–Дакар» впервые стартовало в 1978 году. Начальная и конечная точки ясны из названия, но сам маршрут каждый раз менялся. Что вполне естественно: основной путь проходит по камням и пескам Марокко, Мавритании и Сенегала, где дорог-то и толком нет. Зато полный диапазон направлений! Гонка, основанная знаменитым спортсменом Тьерри Сабином, получила широкую известность и стала ралли №1 в мире.
Дакар без Дакара
В 2009 году организаторы перенесли ралли в Южную Америку. Причина тому: претензии местных племен. Эти уважаемые господа на своем наречии сказали известную фразу, озвученную еще министром экономики России Александром Лившицем: «Надо делиться!» Французы не захотели делиться абы с кем и угрозы из виртуальных стали реальными. В тернистый путь
«Париж — Дакар» отправляются смелые люди, эта гонка с печальной регулярностью собирает свою кровавую жатву. Но одно дело, когда спортсмены гибнут на соревнованиях. Любой, кто садится за руль «боевой» машины исповедует подход к жизни, принятый еще самураями. Он настоящий воин, который готов выполнить свою миссию и уйти из этого мира.
Но гонщик готов сражаться с такими же как он гонщиками и не способен дать отпор террористам. Воин не хочет стать беззащитной жертвой. Поэтому ралли ушло за океан, оставив при этом историческое название, ставшее уже нарицательным именем.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Возрождение
Но был один человек, который не согласился с мнением организаторов, сотрудников спецслужб и террористов. Его зовут Жан-Луи Шлессер. Именно он блистал на трассах «Формула 1» и дважды занимал высшую ступень пьедестала «Париж–Дакар». Шлессер основал свой «Дакар», назвав его «Африка Эко Рэйс». В песках Западной Сахары вновь заревели моторы спортивных машин и в 2009-м году Africa Eco Race прошла по пути старого «Дакара» и чемпионом стал Жан-Луи Шлессер!
- А как же с безопасностью? — спросите вы.
Шлессер решил вопрос с местными племенами. Он никому не говорит, как ему это удалось, условия покрыты тайной. Но факт остается фактом — местные не трогают участников ралли. Хотя организаторы не рекомендуют особо удаляться от проложенных трасс и организованных бивуаков. Дескать, Шлессер договорился с вождями, но все ли об этом знают?