Africa Eco Race-2019: договорившиеся с вождями

Фото avtovzglyad.ru
Жизнь, как известно, полна контрастов. В этом в очередной раз убедились участники трансконтинентального ралли AfricaEcoRace, стартовавшего 30 декабря в Монако. Еще утром спортсмены и механики вдыхали запахи Лазурного побережья, щедро приправленными ароматом круассанов и свежеприготовленного кофе. И уже вечером они протискивались по узкимпроходам парома, старая не наступать на спящих прямо на полу арабов. Впрочем, никто не высказывал досады — именно в Африке начинается первый этап легендарного ралли, которое сейчас называют «Настоящим Дакаром».
Максим Строкер

В предпоследний день уходящего 2018-го года утренняя воскресная тишина респектабельного Монако была разрушена ревом спортивных машин — стартовала Africa Eco Race 2019! В далекий путь длиной более шести тысяч километров отправилось 46 мотоциклов и 45 автомобилей. Публика разношерстная.

Самой серьезным участником все считают российскую команду «ГАЗ Рейд Спорт», заявившую сразу четыре машины — два грузовика «Газон NEXT’и две полноприводных 'Газели NEXT». Машины собраны на стандартных заводских узлах, которые устанавливают на обычные серийные авто. Но сама конструкция автомобилей претерпеласерьезные изменения.

Так «газелевский» мотор из-под капота переехал за кабину. За счет этого удалось решить ряд задач: улучшена развесовка и доступ к силовому агрегату. Перед спортивной машиной ГАЗ не стоит задача перевозки груза. «Боевая» «Газель» несет только себя, пилота и штурмана. Перестройка машины порой приводит к курьезам. На старте француз всматривался в решетки радиатора ГАЗ. Как же так — двигателя нет?

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин с притворным расстройством развел руками. Дескать, без мотора поедем. Потом, понятное дело, рассказали о конструкции. Француз поддержал шутку:

- Я уже подумал, что на Эко Райс, без двигателя направились, педали крутить будете!

Романтики большой дороги

Есть и настоящие фанаты гонки. Чех Томас Томачек едет на Татре в одиночку, без штурмана и механика! Я, грешным делом, решил, что у него денег не хватило на второго члена экипажа. Оказывается нет, это осознанное решение.

- Это мой путь и я хочу пройти его так, чтобы самому выбирать направление, — говорит Томас.

Он нанял еще двух механиков, но они понадобятся только для обслуживания машины и при внезапной поломке. А так Томас будет один на один с Африкой. Да, это его путь!

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Легендарное ралли «Париж–Дакар» впервые стартовало в 1978 году. Начальная и конечная точки ясны из названия, но сам маршрут каждый раз менялся. Что вполне естественно: основной путь проходит по камням и пескам Марокко, Мавритании и Сенегала, где дорог-то и толком нет. Зато полный диапазон направлений! Гонка, основанная знаменитым спортсменом Тьерри Сабином, получила широкую известность и стала ралли №1 в мире.

Дакар без Дакара

В 2009 году организаторы перенесли ралли в Южную Америку. Причина тому: претензии местных племен. Эти уважаемые господа на своем наречии сказали известную фразу, озвученную еще министром экономики России Александром Лившицем: «Надо делиться!» Французы не захотели делиться абы с кем и угрозы из виртуальных стали реальными. В тернистый путь

«Париж — Дакар» отправляются смелые люди, эта гонка с печальной регулярностью собирает свою кровавую жатву. Но одно дело, когда спортсмены гибнут на соревнованиях. Любой, кто садится за руль «боевой» машины исповедует подход к жизни, принятый еще самураями. Он настоящий воин, который готов выполнить свою миссию и уйти из этого мира.

Но гонщик готов сражаться с такими же как он гонщиками и не способен дать отпор террористам. Воин не хочет стать беззащитной жертвой. Поэтому ралли ушло за океан, оставив при этом историческое название, ставшее уже нарицательным именем.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Возрождение

Но был один человек, который не согласился с мнением организаторов, сотрудников спецслужб и террористов. Его зовут Жан-Луи Шлессер. Именно он блистал на трассах «Формула 1» и дважды занимал высшую ступень пьедестала «Париж–Дакар». Шлессер основал свой «Дакар», назвав его «Африка Эко Рэйс». В песках Западной Сахары вновь заревели моторы спортивных машин и в 2009-м году Africa Eco Race прошла по пути старого «Дакара» и чемпионом стал Жан-Луи Шлессер!

- А как же с безопасностью? — спросите вы.

Шлессер решил вопрос с местными племенами. Он никому не говорит, как ему это удалось, условия покрыты тайной. Но факт остается фактом — местные не трогают участников ралли. Хотя организаторы не рекомендуют особо удаляться от проложенных трасс и организованных бивуаков. Дескать, Шлессер договорился с вождями, но все ли об этом знают?

автопутешествие, автоспорт, гонки
31 декабря 2018
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