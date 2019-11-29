Искусство или извращение: первый тест-драйв LADA Priora за 2 000 000 рублей

Кем нужно быть, чтобы приобрести «Приору» за пару «лямов» — дураком, фетишистом или богачом-коллекционером?
Называйте владельца этой машины как угодно, но другой такой на планете просто не существует.
Оригинальный кузов и стоковый мотор — не единственное, чем может похвастать автомобиль. Новые подвеска и руль, эксклюзивный салон, андроидный планшет, мощнейшая акустическая система, а также уникальные колеса и выхлоп.
Впрочем, это далеко не полный ассортимент «вкусняшек» дорогостоящей LADA Priora. Вероятно, от зависти подавятся слюной даже хозяева «Мерседесов». Ну или наоборот, обплюются.
А вы что думаете? Смотрите наш видеосюжет, и оставляйте мнение в комментариях.
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