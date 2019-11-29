Искусство или извращение: первый тест-драйв LADA Priora за 2 000 000 рублей

Фото: АвтоВзгляд
Если вы думаете, что самая дорогая «Лада» — это Vesta Sport за 1 000 000 «деревянных», то сильно ошибаетесь. Найдется вариант и подороже. Встречайте: LADA Priora с ценой под два миллиона рублей! Но не падайте в обморок — такие «Жигули» вы еще не видели.

Кем нужно быть, чтобы приобрести «Приору» за пару «лямов» — дураком, фетишистом или богачом-коллекционером?

Называйте владельца этой машины как угодно, но другой такой на планете просто не существует.

Оригинальный кузов и стоковый мотор — не единственное, чем может похвастать автомобиль. Новые подвеска и руль, эксклюзивный салон, андроидный планшет, мощнейшая акустическая система, а также уникальные колеса и выхлоп.

Впрочем, это далеко не полный ассортимент «вкусняшек» дорогостоящей LADA Priora. Вероятно, от зависти подавятся слюной даже хозяева «Мерседесов». Ну или наоборот, обплюются.

А вы что думаете? Смотрите наш видеосюжет, и оставляйте мнение в комментариях.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, премиальный сегмент, премиум-сегмент, технология, автосалоны, тест-драйв, тюнинг
29 ноября 2019
589