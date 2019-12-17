Длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross: почти зимние откровения

Тут тебе хотя и хорошая, но нешипованная зимняя резина (переобулись мы, ясное дело, заранее), и замерзшая летняя «омывайка», которая, впрочем, довольно быстро оттаяла. И хотя по утреннему голому льду шипов, конечно, порой не хватало, LADA справилась со всеми климатическими перипетиями.

Неплохая динамика и эластичность 1,8-литрового мотора — это, безусловно, плюсы, мягкое сцепление тоже порадует, а вот включение, вернее — довольно жесткое «втыкание» задней передачи может слегка обескуражить. Хотя сама 5-ступенчатая коробка JR5, хорошо знакомая владельцам Renault Logan/Sandero, только со слегка измененными под 122-сильный движок передаточными числами, никаких нареканий не вызывает, разве что 6-я передача пришлась бы к месту.

Рычаг коробки удобно лежит в руке, хотя его можно было сделать и покороче, наверное — смотрелся бы более стильно. Зато вполне информативный руль продолжает радовать: все-таки рулевое управление от Renault Megane говорит о себе. Не радуют вот клавиши стеклоподъемников — маленькие, тугие и неудобные, к тому же еще и не имеющие автоматизированного режима. В зимних перчатках, например, так и вовсе муторно ими пользоваться. Хотя, как часто мы открываем окна зимой?