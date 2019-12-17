Длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross: почти зимние откровения

Тут тебе хотя и хорошая, но нешипованная зимняя резина (переобулись мы, ясное дело, заранее), и замерзшая летняя «омывайка», которая, впрочем, довольно быстро оттаяла. И хотя по утреннему голому льду шипов, конечно, порой не хватало, LADA справилась со всеми климатическими перипетиями.
Неплохая динамика и эластичность 1,8-литрового мотора — это, безусловно, плюсы, мягкое сцепление тоже порадует, а вот включение, вернее — довольно жесткое «втыкание» задней передачи может слегка обескуражить. Хотя сама 5-ступенчатая коробка JR5, хорошо знакомая владельцам Renault Logan/Sandero, только со слегка измененными под 122-сильный движок передаточными числами, никаких нареканий не вызывает, разве что 6-я передача пришлась бы к месту.
Рычаг коробки удобно лежит в руке, хотя его можно было сделать и покороче, наверное — смотрелся бы более стильно. Зато вполне информативный руль продолжает радовать: все-таки рулевое управление от Renault Megane говорит о себе. Не радуют вот клавиши стеклоподъемников — маленькие, тугие и неудобные, к тому же еще и не имеющие автоматизированного режима. В зимних перчатках, например, так и вовсе муторно ими пользоваться. Хотя, как часто мы открываем окна зимой?
А вот что точно понравится абсолютно всем без исключения водителям, так это роскошные боковые зеркала — любая породистая иномарка позавидует. Огромные «лопухи» передают отличную обзорность, так важную в наших далеко не самых чистых дорожных условиях. И они, кстати, практически не забрызгиваются! Жаль только, что в нашей тестовой машине они не складываются при помощи электропривода, хотя такая опция уже доступна.
К плюсам машины можно отнести и эргономику багажного отделения, все-таки Vesta SW Cross — универсал. Возможно, по размеру и вместимости багажника он и не лидер в своем классе, зато при сложенных задних сиденьях пол становится практически идеально ровным, и никакие выпуклости не мешают загрузке длинно- и крупнономеров. И это очень важный момент, ведь универсалы покупают в первую очередь для перевозки грузов. Между прочим, в качестве опции можно заказать и электропривод задней двери — неслыханная доселе опция для российского автомобиля.
Однако не надо думать, что водитель и пассажиры будут обижены — подогрев заднего дивана, персональный USB-вход и 12-вольтовая розетка для зарядки им точно обеспечены. Вот бы еще персональный климат-контроль, цены машине не было.
Говорят, что совсем обновленные версии наконец-то обзавелись подстаканниками увеличенной глубины, а то высокие стаканы нередко вываливались в поворотах. Впрочем, через год АВТОВАЗ обещает начать выпуск рестайлинговой LADA Vesta с новым салоном, оптикой, бамперами и радиаторной решеткой, а также с планшетом мультимедийной системы. Вот тогда точно заживем!
Можно сколь угодно скептически относится к современной продукции Волжского автозавода, можно как угодно поносить Vesta и другие его продукты, но с одним не поспоришь: LADA изменилась и стала совсем другой. Да, есть еще недоработки и огрехи в виде не совсем качественных и недостаточно подогнанных элементов салона, но в целом это уже — машина. Машина, на которой вполне комфортно ездить.
А что до мелких огрехов, так и Москва не сразу строилась. В конце концов, на предприятии знают обо всех недостатках и потихонечку их исправляют. Глядишь, и через годик-другой получится совсем нарядная «тачка».