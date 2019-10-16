Полет Жар-птицы: длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross

И вот, чтобы попытаться подтвердить либо опровергнуть все еще бытующее на разных интернет-форумах мнение о том, что флагман отечественного автомобилестроения LADA Vesta начинает ломаться после 70 000 км пробега, редакция портала «АвтоВзгляд» решила провести длительный тест новенького, только с конвейера, огненно-оранжевого — совсем Жар-птица — универсала LADA Vesta SW Cross. Мы специально подгадали сроки испытаний на холодный осенне-зимний период, чтобы автомобиль мог испытать на себе все прелести русской зимы со всеми вытекающими.
Сразу отметим, что никаких треков и полигонов, только стандартная активная эксплуатация в городских и областных условиях. К слову, пару сезонов назад, у нас уже был на длительном тесте кроссовер LADA XRAY прослуживший редакции верой и правдой — без сколько нибудь серьезных нареканий — без малого год. Мелкие поломки изредка все же случались, но нельзя забывать, что та машина была предсерийным образцом, в продажу модель поступила уже с исправленными недостатками.
Сейчас же в наших руках абсолютно серийный автомобиль, который можно приобрести в салонах официальных дилеров, в полной комплектацией Luxe+Prestige с климат-контролем, цветным тачскрином, камерой заднего вида и парктрониками, обогревом всех сидений, полным электропакетом, 17-дюймовыми литыми дисками и даже с багажником, полностью отделанным обивкой с двойным дном и сетками для поклажи.
Под капотом нашей Vesta — 1,8-литровый мотор мощностью 122 л. с., а вот коробку мы специально выбрали 5-ступенчатую механическую (доработанный однодисковый «робот» на 25 000 дороже, а версия с вариатором вот вот поступит в продажу). Все-таки и подешевле, да и со старой доброй механикой авто едет поживее. К тому же, в общем в целом, продукция из Тольятти ассоциируется у россиян в первую очередь с ручной коробкой, ибо не перевелись еще на руси любители поработать «мешалкой».
За те три года, что выпускается LADA Vesta, инженеры внесли в ее конструкцию немало усовершенствований. Так, боковые зеркала с отменной, кстати, обзорностью перестали вибрировать на скорости, очень значительно улучшилась шумоизоляция, рулевое управление стало острее, тормоза (дисковые по кругу) более предсказуемы. Но, конечно, как и Москва не сразу строилась, так и в Vesta всегда можно найти огрехи. Которые мы отметили в первые же дни эксплуатации.
На жестковатый пластик уже давно не обращаем внимания: в конце концов у всех зарубежных аналогов он не лучше, а вот короткие подушки передних сидений реально утомляют ноги после длительных поездок.
А вот симпатичный двухцветный салон, стильно отделанный вставками под красное дерево, огорчил крышкой бардачка — она заметно вибрирует, да и некоторые декоративные панели имеют слишком большие зазоры. Переднему пассажиру не очень удобно дотягиваться до клавиши стеклоподъемника, да и самим окнам было бы неплохо опускаться в автоматическом режиме. Хотя бы передним.
Но это все, по большому счету, придирки и вкусовщина. Тем более, как нам кажется, со временем и эти недочеты будут устранены: ведь уже сейчас можно со всей определенностью сказать, что, как ни крути, а АВТОВАЗу реально удалось сделать современный модный автомобиль.
Наша же объективная задача — внимательно понаблюдать, что будет происходить с автомобилем на протяжении длительной ежедневной эксплуатации, как скоро появятся «жучки» и «сверчки» в салоне, если появятся вообще, сколько проживет на наших дорогах подвеска и т. п. Все результаты мы будем регулярно выкладывать в своих материалах, честно и объективно.
Одним словом, следите за нашим бортовым журналом.