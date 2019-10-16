Полет Жар-птицы: длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross

И вот, чтобы попытаться подтвердить либо опровергнуть все еще бытующее на разных интернет-форумах мнение о том, что флагман отечественного автомобилестроения LADA Vesta начинает ломаться после 70 000 км пробега, редакция портала «АвтоВзгляд» решила провести длительный тест новенького, только с конвейера, огненно-оранжевого — совсем Жар-птица — универсала LADA Vesta SW Cross. Мы специально подгадали сроки испытаний на холодный осенне-зимний период, чтобы автомобиль мог испытать на себе все прелести русской зимы со всеми вытекающими.

Сразу отметим, что никаких треков и полигонов, только стандартная активная эксплуатация в городских и областных условиях. К слову, пару сезонов назад, у нас уже был на длительном тесте кроссовер LADA XRAY прослуживший редакции верой и правдой — без сколько нибудь серьезных нареканий — без малого год. Мелкие поломки изредка все же случались, но нельзя забывать, что та машина была предсерийным образцом, в продажу модель поступила уже с исправленными недостатками.