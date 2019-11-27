Он вам не «Жигуль»: внедорожный тест-драйв LADA Vesta SW Cross

Стремление стать выше и «вседорожнее» на волне повального народного увлечения понятно и объяснимо — все ж хотят себе кроссовер. Да и чего греха таить, «Весте» такой костюмчик к лицу. В новой ливрее она стала выглядеть привлекательнее, а универсал — так вообще единогласно выигрывает конкурс красоты у всех своих конкурентов. Правда, по сути, их в сегменте «вагонов» и нет. Но зато есть одно общероссийское «но»: назвался груздем — полезай в кузов. Другими словами, кроссовер должен ехать не только по асфальту.
Важнейшая опция любого автомобиля, который намеревается съехать с дороги в грязь — это даже не полный привод. К тому же, кроссоверы у нас зачастую покупают только с одной ведущей осью. Главное — это дорожный просвет. И тут ожидается первое открытие: от нижней точки кузова вазовского универсала до земли — целых 203 мм. Много это или мало? На 25 мм больше, чем у простого SW, и на 13 мм выше «кроссовера всея Руси» — Hyundai Creta. Слабенькое сравнение, согласен.
Держите аргументы посерьезнее: LADA Vesta SW Cross проигрывает умнице Renault Duster всего 7 мм дорожного просвета. Уже неплохо, но у «Весты» есть еще пара козырей в рукаве: она на 3 мм выше старушки «Нивы» и проигрывает УАЗ «Патриоту» всего-то 7 мм. То есть ставим шины с высоким протектором и…
Второй важный фактор — это крутящий момент двигателя. И тут, кстати, тоже Vesta SW Cross (170 Нм) располагается между LADA 4х4 и «Патриотом»: 129 Нм у «Нивы» и 235 Нм — у «ульяновца». При этом наша «Веста» — самая легкая: 1280 кг. Судя по выкладкам, как бы это оптимистично не звучало, у Vesta SW Cross есть все шансы показать достойный результат на размытой грунтовке и дачной тропе. Быть может, даже довезти грибников до лесной опушки, а отдыхающих — до речки? Впрочем, все это лишь теория. Пора переходить к практике.
Купание красного коня
Болотные хляби и тракторная колея «Весте», как и любому автомобилю в штатном оснащении, естественно не поддадутся. Мы ведь не «убивать» машину приехали, а нащупать предел ее возможностей. За зимнюю резину, куда более «зубастую», чем заводская «шоссейка», сделаем скидку, но больше — ни копейки. Покажи себя, LADA Vesta SW Cross!
Первые метры по размытой осенними дождями тропинке даются легко, даже не отключая систему стабилизации. Едет себе и едет тольяттинский универсал, никаких негативных эмоций. Траекторию держит, механическая трансмиссия позволяет ехать «внатяг» на второй передаче. Скользкие корни проходим спокойно, мелкие «невзгоды», вроде луж и «ранней» колеи берем ходом. Все ровно, комфортно и приятно. Одним словом, упражнение «последний урожай» «Веста Кросс» проходит играючи. Переходим ко второму испытанию.
Первая же грязевая ванна, достаточно внушительная, чтобы фотограф взял телеобъектив, дает уже новые познания: 1,8-литровый мотор, который так хорош на асфальте, слабоват на низах, крутящего момента для плавного переезда не хватает. И приходится переключаться на первую передачу, которая по старой «логановской» традиции, слишком короткая. Колеса срываются в занос, а машина безвольно повисает в незамысловатой, можно сказать детской, ловушке. Такое препятствие, как и на «Ниве», надо брать только ходом. Благо, дорожного просвета хватает и за красивый глушитель «о двух трубах можно не волноваться.
Дрифт в грязи
Следующее упражнение — поворот. Взять его на скорости нельзя, ведь сцепление с дорогой отсутствует, а вокруг — деревья. Низкая скорость автоматом отправляет за лопатой и рубить валежник. Поэтому, нужно искать золотую середину. Втыкаем вторую передачу, глушим противозаносную систему и пытаемся сделать медленно, но без остановок. Ладу чуть забрасывает, выставляет боком, но зимняя резина с высоким дорожным просветом позволяют проскочить грязь, лишь обдав бока живописной глиной. Удара о днище не последовало. Дело за малым — развернуться и взять горку.
И вот тут уже начинается пляска: во-первых, разворот на дороге с колеей и непонятной, заросшей травой обочиной порой становится испытанием даже для подготовленных к бездорожью автомобилей. Во-вторых, сутра шел дождь и глина раскисла, напрочь лишив какого-либо контакта с полотном. И, наконец, в третьих: первая передача — короткая, а вторая — очень длинная. Остается только жечь сцепление, истошно раскачивая машину переключением 'первая-задняя». Да, Измазались, потеряли драгоценные минуты короткого светового дня, но выбрались.
Теперь горка: снизу она кажется заметно круче, чем наверху. Есть колея, проваливаться в которую не стоит — сами не вылезем. Обочины нет, вокруг деревья и резкий овраг. В качестве вишенки на торте — большая лужа грязи, которая просто не даст взять разбег. Приходится выбирать траекторию и крайне бережно обращаться с педалью сцепления. Пригодилась бы пониженная передача, полный привод, лебедка, но у нас только LADA Vesta SW Cross. Так что будем плясать от печки и молиться всем богам бездорожья, чтобы помогли доползти.
Самое время для комментариев в стиле «да я тут на своей девяточке» и «да батя на шестерке и не из таких выезжал». Да-да, все точно. В сложные минуты, под гнетом стресса и страха, подстегнутый адреналином и азартом, наш непобедимый народ выбирается из любой западни. Это не новость. Но как при этом не угробить машину? Не сжечь сцепление, ни ободрать борт о кусты, не разнести красивые 17-дюймовые диски о камни? Подвиг — подвигом, но восстановление автомобиля не входит в план. Значит, надо ехать смело, но аккуратно, бережно, но на грани.
Если гора не идет к Магомеду…
Первая попытка, естественно, ничего не дала — не хватило тяги мотора. Вторая привела к пробуксовке и падению в колею, хорошо хоть назад выбрались без последствий. А вот третья — наша. Плавно разгоняясь, Vesta подчинила себе кашу на старте, на удивление точный руль — победили вазовцы свой электроусилитель — дал попасть в траекторию, а переключение на первую в критической точке позволило-таки забраться на склон. На летней резине — вряд ли у нас был шанс. Будь просвет поменьше — сели бы в колее. Но выехали же! Удача? Спорно. Победа? Несомненно!
LADA Vesta SW Cross — достойное произведение автозавода из славного Тольятти в XXI веке. Авто хорошо рулится, подвеска — выше всяческих похвал, а салон — удобный и просторный, да с хорошей обзорностью. На трассе машина легко пропускает мимо ушей стыки и колдобины, а в сложную минуту может и побороться на бездорожье. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», характера и «физики» ей хватает.