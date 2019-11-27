Он вам не «Жигуль»: внедорожный тест-драйв LADA Vesta SW Cross

Стремление стать выше и «вседорожнее» на волне повального народного увлечения понятно и объяснимо — все ж хотят себе кроссовер. Да и чего греха таить, «Весте» такой костюмчик к лицу. В новой ливрее она стала выглядеть привлекательнее, а универсал — так вообще единогласно выигрывает конкурс красоты у всех своих конкурентов. Правда, по сути, их в сегменте «вагонов» и нет. Но зато есть одно общероссийское «но»: назвался груздем — полезай в кузов. Другими словами, кроссовер должен ехать не только по асфальту.

Важнейшая опция любого автомобиля, который намеревается съехать с дороги в грязь — это даже не полный привод. К тому же, кроссоверы у нас зачастую покупают только с одной ведущей осью. Главное — это дорожный просвет. И тут ожидается первое открытие: от нижней точки кузова вазовского универсала до земли — целых 203 мм. Много это или мало? На 25 мм больше, чем у простого SW, и на 13 мм выше «кроссовера всея Руси» — Hyundai Creta. Слабенькое сравнение, согласен.

Держите аргументы посерьезнее: LADA Vesta SW Cross проигрывает умнице Renault Duster всего 7 мм дорожного просвета. Уже неплохо, но у «Весты» есть еще пара козырей в рукаве: она на 3 мм выше старушки «Нивы» и проигрывает УАЗ «Патриоту» всего-то 7 мм. То есть ставим шины с высоким протектором и…