Большой шаг вперед: видео тест-драйв обновленного Renault Kaptur

Kaptur входит в тройку самых востребованных в России компактных, или городских, иначе говоря, кроссоверов. Безусловно, интерес к машине подогрел и вывод на рынок обновленной модели, приехавшей в шоу-румы дилеров минувшим летом. Чем удивил переживший рестайлинг «француз» и стоит ли вообще рассматривать его в качестве потенциальной покупки, вы узнаете из видеообзора портала «АвтоВзгляд».

Громкий дебют Renault Kaptur первого поколения состоялся меньше пяти лет назад. Россиянам стильный французский кроссовер приглянулся сразу. В первый же месяц «Каптюр» разлетелся тиражом более чем в 500 единиц, а во второй — уже вошел в ТОП-20 самых популярных моделей отечественного рынка в принципе.

Но прошло несколько лет — настало время первого планового обновления. Поскольку внешность кроссовера, согласно результатам исследований покупательских предпочтений, проведенных производителем, россиянам нравилась, экстерьер в ходе рестайлинга перекраивать не стали. Французы лишь освежили повторители поворотов, колесные диски и радиаторную решетку, обильно покрыв ее хромом, а также расширили спектр возможных цветовых исполнений.