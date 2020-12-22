Большой шаг вперед: видео тест-драйв обновленного Renault Kaptur

Kaptur входит в тройку самых востребованных в России компактных, или городских, иначе говоря, кроссоверов. Безусловно, интерес к машине подогрел и вывод на рынок обновленной модели, приехавшей в шоу-румы дилеров минувшим летом. Чем удивил переживший рестайлинг «француз» и стоит ли вообще рассматривать его в качестве потенциальной покупки, вы узнаете из видеообзора портала «АвтоВзгляд».
Громкий дебют Renault Kaptur первого поколения состоялся меньше пяти лет назад. Россиянам стильный французский кроссовер приглянулся сразу. В первый же месяц «Каптюр» разлетелся тиражом более чем в 500 единиц, а во второй — уже вошел в ТОП-20 самых популярных моделей отечественного рынка в принципе.
Но прошло несколько лет — настало время первого планового обновления. Поскольку внешность кроссовера, согласно результатам исследований покупательских предпочтений, проведенных производителем, россиянам нравилась, экстерьер в ходе рестайлинга перекраивать не стали. Французы лишь освежили повторители поворотов, колесные диски и радиаторную решетку, обильно покрыв ее хромом, а также расширили спектр возможных цветовых исполнений.
Зато дизайнеры мощно поработали над интерьером: в салоне появился мягкий пластик, новая обивка кресел (ткань, кожзам или комбинированный вариант из искусственной и натуральной кожи), синие акценты, предложенные в стайл-пакете Blue Pack, а также видоизменили центральную консоль.
Подумали французы не только об эстетической, но и о функциональной составляющей. Рулевая колонка отныне регулируется и по вылету тоже (+ электроусилитель), мультимедийная система после обновления стала дружелюбнее к смартфонам, «принимая» их по Apple CarPlay, Android Auto или даже «Яндекс.Авто». Клавиши обогрева кресел и шайба управления полноприводной трансмиссией переехали в более удобное место — на центральный тоннель.
Еще одно важное новшество — расширение списка оборудования, включившего в себя и те опции, которых так не хватало в предыдущем «Каптюре». В частности, обогрев рулевого колеса и задних сидений, два USB-разъема для пассажиров второго ряда, аудиосистема от Bose с шестью высокочастотными динамиками, круговой обзор и функции мониторинга мертвых зон, дистанционный запуск двигателя, доступный уже в базовых комплектациях.
Но самое интересное в том, что производитель обновил и линейку силовых агрегатов: на смену прежнему двухлитровому атмосфернику пришел турбомотор в 150 л. с. от кроссовера Arkana. Аккомпанирует ему вариатор нового поколения CVT8 от Jatco — и этот тандем, надо сказать, работает очень слаженно, демонстрируя отличную динамику для автомобиля такого класса и ценового сегмента (подробнее — в нашем видеообзоре) и экономичность.
В качестве альтернативы предлагается и модификация с 1,6-литровым движком мощностью 114 л. с., работающая как с пятиступенчатой «механикой», так и с бесступенчатой трансмиссией CVT. Но если старшие версии с турбомотором комплектуются системой переднего или полного привода, то в младших ведущими могут выступать только передние колеса.
Несмотря на большое количество новшеств (изменений), которые явно пошли кроссоверу на пользу, кое-что все-таки осталось прежним — а именно гуманные прайсы. Так, Renault Kaptur в самой доступной комплектации предлагается за 1 115 000 рублей. Что же до конкурентов, то, например, KIA Seltos с аналогичным мотором в 1,6 л и «ручкой» попросит за себя как минимум 1 135 000 целковых, а Skoda Karoq и вовсе выудит из кошелька не менее 1 393 000 ₽