Турбонапор: Renault Arkana против Hyundai Creta и KIA Sportage

К счастью, сейчас есть возможность рассчитывать на турбину за приемлемые деньги, и среди кроссоверов массового сегмента такую роскошь предлагает Renault Arkana.
ДЕЛА МОТОРНЫЕ
С ценником от 1 310 000 рублей, у переднеприводного французского кросс-купе, заряженного бензиновым турбомотором TCe мощностью 150 л. с. и вариатором CVT X-Tronic нового поколения, не так легко найти аргументированного конкурента.
Его даже не в силах напугать главные «кровные враги» из Кореи в лице Hyundai Creta и его родственника по альянсу KIA Sportage.
Дальневосточные братья также могут похвастаться наличием в своей силовой линейке 150-сильного силового агрегата, но речь идет о 2-литровом «атмосфернике». Увы, стартовая цена KIA Sportage с тандемом такого мотора и шестиступенчатого «автомата» на целых 234 900 выше, чем стоимость аналогичного Renault Arkana — 1 544 900 против 1 310 000 рублей.
При этом «кореец» более задумчив при разгоне — «сотню» он набирает за 11,1 секунд, а показатель «француза» на секунду быстрее — 10,2. Так что любителям прокатиться с ветерком «Аркана» позволяет существенно сэкономить.
Что касается Hyundai Creta со 150-сильным «атмосферником», «автоматом», и полным приводом, то у него c аналогичным вариантом французского кросс-купе сопоставимы не только цены, но и официально заявленные динамические характеристики. Хотя реальный разгон у «Арканы» выглядит гораздо оптимистичнее, и его динамичный силуэт вполне соответствует спортивному характеру.
Оптимально настроенный французский набор турбомотора и бесступенчатого вариатора с имитацией семи передач прекрасно справляются с задачей в самых разных условиях. В отличие от корейского 2-литрового «атмосферника», шустрая «турбочетверка» с крутящим моментом 250 Нм активно просыпается на самых низах, напоминая повадки дизеля. Но в противовес ему бензиновый моторчик не теряет прыти и на верхах. Вариатор, в свою очередь, совсем не ленится, и исправно жонглирует оборотами. В результате в отношении динамики «француз» смотрится гораздо предпочтительнее Hyundai Creta, не говоря уже о KIA Sportage.
ОПЦИИ КОМФОРТА
Возвращаясь к цене, отметим, что корейский хит продаж с прейскурантом в 1 242 000 рублей за начальную комплектацию Comfort дешевле, однако он уступает «французу» по наличию ряда очень «вкусных» опций.
Например, за эти деньги у «Креты», в отличие от «Арканы», отсутствует такое актуальное оборудование, как задние датчики парковки, круиз-контроль, бесключевой допуск в салон, запуск двигателя с помощью кнопки, а также дистанционное включение мотора.
KIA Sportage в комплектации Classic «Теплые опции» с «автоматом» за 1 544 900 рублей также не может козырнуть перечисленными «фишками». К тому же, вместо полноразмерного запасного колеса корейский вариант предлагает «докатку», что в наших условиях крайне нежелательно.
Кроме того, при всех указанных плюсах, кросс-купе Renault Arkana вполне может справиться с ролью вместительного семейного автомобиля. Среди корейских конкурентов у него самый объемный багажник при разложенных задних сидениях — 508 литров. В то время как у Hyundai Creta этот показатель составляет 402 л, а у KIA Sportage — 491 л. Нельзя не отметить и огромный проем задней двери кросс-купе, который позволяет загрузить крупногабаритный груз.
БЕЗДОРОЖНЫЙ КВЕСТ
Французская модель вселяет гораздо больше уверенности и на бездорожье, так как в сравнении с указанными конкурентами у него самый высокий дорожный просвет — 205 мм. «Крета» приподнята на 192 мм, а KIA Sportage и того меньше — на 182 мм.
И кстати напомним, что Renault Arkana — первая модель, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Так что в результате новой конструкции энергоемкой подвески, кроссовер великолепно ведет себя на грунте, гравии и разбитом асфальте, с аппетитом глотая ямы и кочки самого разного калибра.
«Корейцы» при таких обстоятельствах более нервозны и менее предсказуемы. К тому же, преимущества «Арканы» в ездовых характеристиках обеспечивает еще и система выбора режимов вождения Multi-Sense, доступная в версиях стоимостью от 1 405 000 рублей.
ВЫСОКАЯ МОДА
Конечно, нельзя не отметить еще один явный «конек» французской модели — ее незаурядную внешность. Все же справедливо будет признаться, что оригинальный прикид KIA Sportage изрядно примелькался и явно рассчитан на любителя. В свою очередь, Hyundai Creta хотя и признанный лидер на рынке кроссоверов, но на фоне Renault Arkana его облик откровенно проигрывает: французский конкурент выглядит гораздо интереснее и, что характерно, визуально несоизмеримо дороже своего бюджетного ценника.
Что касается интерьера, то во всех трех моделях дизайнеры явно не ставили себе цели удивить потребителя изысканными художественными экспериментами. Везде салон оформлен в строгом консервативном стиле — такова проза бюджетного жанра. С функциональностью у троих конкурентов все в полном порядке, если не считать, что Hyundai Creta даже в топовой комплектации уступает «французу» в размере монитора. Выигрывает «Аркана» у корейского бестселлера и по комфорту расположения задних пассажиров. В кросс-купе на втором ряду гораздо больше места, чем в «Крете» и точно не меньше, чем в KIA Sportage.
СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
Renault Arkana с наддувным движком и системой полного привода в своей максимальной комплектации обойдется в 1 570 000 рублей. При этом самый богатый вариант Hyundai Creta хотя и дешевле — от 1 512 000 «целковых», однако «кореец» явно проигрывает и простеньким, мягко говоря, экстерьером, и отсутствием турбомотора (и тут, кстати, нельзя забывать, что этот мотор доступен в Arkana не только в старшей, но и в средних комплектациях — от 1 310 000 рублей). А KIA Sportage в топовой версии со 150-сильным «атмосферником» стоит и вовсе заоблачные 1 944 900 рублей.
Так что французское кросс-купе, заряженное прогрессивным движком, при своей яркой внешности, драйверских амбициях и умеренном ценнике не просто готово отстоять статус практичного семейного автомобиля, но и, судя по росту продаж, имеет весьма оптимистичные перспективы на рынке.
К тому же сегодня Arkana можно по-прежнему купить в официальном онлайн-шоуруме Renault — еще одна актуальная опция от производителя, которой нет у многих других автобрендов.