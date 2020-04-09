Турбонапор: Renault Arkana против Hyundai Creta и KIA Sportage

Кроме того, при всех указанных плюсах, кросс-купе Renault Arkana вполне может справиться с ролью вместительного семейного автомобиля. Среди корейских конкурентов у него самый объемный багажник при разложенных задних сидениях — 508 литров. В то время как у Hyundai Creta этот показатель составляет 402 л, а у KIA Sportage — 491 л. Нельзя не отметить и огромный проем задней двери кросс-купе, который позволяет загрузить крупногабаритный груз.

БЕЗДОРОЖНЫЙ КВЕСТ

Французская модель вселяет гораздо больше уверенности и на бездорожье, так как в сравнении с указанными конкурентами у него самый высокий дорожный просвет — 205 мм. «Крета» приподнята на 192 мм, а KIA Sportage и того меньше — на 182 мм.

И кстати напомним, что Renault Arkana — первая модель, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Так что в результате новой конструкции энергоемкой подвески, кроссовер великолепно ведет себя на грунте, гравии и разбитом асфальте, с аппетитом глотая ямы и кочки самого разного калибра.

«Корейцы» при таких обстоятельствах более нервозны и менее предсказуемы. К тому же, преимущества «Арканы» в ездовых характеристиках обеспечивает еще и система выбора режимов вождения Multi-Sense, доступная в версиях стоимостью от 1 405 000 рублей.