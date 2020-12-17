Все о новейшем Renault Duster для России

Производство нового «Дастера» должно начаться в Москве в 2021 году. Напомним, что в Европе второе поколение популярного SUV вышло еще три года назад. Однако французы не спешили привозить его в Россию, ведь и прежняя модель хорошо продавалась. А под новую нужна была серьезная модернизация производства.
Еще в 2018 году стало известно, что на бывшем «Автофрамосе» (ныне завод Renault Россия) планируется установка полутора десятков новых роботов. Это необходимо для повышения качества сварочных работ и достижения большей гибкости производства. Если читать между строк, то французы планировали запускать в России сборку новых моделей. Сейчас мы можем сказать, что так и вышло. Сначала на конвейере появилось кросс-купе Arkana, затем свежий Kaptur, а теперь настала очередь «Дастера».
По фото видно, что российский вариант кроссовера похож на латиноамериканский, который поступил в продажу на местном рынке в этом году. «Тележку» и салон с современной медиасистемой модель получила от «Арканы». С нее же перекочевал и силовой агрегат — наддувный мотор объемом 1,3-литра в связке с вариатором. Кроме него, в линейке останется 1,6-литровый двигатель в 114 л. с. и 109-сильный 1,5-литровый наддувный «дизель», который сочетается только с «механикой»
На данный момент известно, что «российский» Duster растянулся на 26 мм. Длина, ширина и высота теперь составляют 4341 мм, 1804 мм и 1682 мм соответственно. Что касается колесной базы, то она выросла до 2676 мм.
Показатели геометрической проходимости, как и прежде, на высоте. Дорожный просвет составляет внушительные 210 мм, а углы въезда и съезда равный 31 и 33 градуса.
Предположим, что вариантов задних подвесок у машины будет два. Моноприводная версия получит версию со скручивающейся балкой, а у полноприводной окажется многорычажная схема. Конечно же, жесткость пружин и амортизаторов будет изменена.
Что касается рулевого управления, то, скорее всего, «баранка» как и у «Арканы» появится с электроусилителем. А вот изменений в конструкции полного привода ждать не стоит. У межосевой муфты будет, как автоматический режим работы, так и возможность блокировки 4WD Lock, когда тяга по осям распределяется в пропорции 50:50.
Разумеется, новый Duster подорожает, ведь новая модель не должна стоить дешевле старой. Так или иначе, ждать осталось недолго — 2021 год уже не за горами, так что надеемся, уже этой зимой представительство расскажет все подробности о новинке.