Все о новейшем Renault Duster для России

Фото из открытых источников
Генеральный директор Renault Россия Ян Птачек лично представил мэру Москвы Сергею Собянину новое поколение кроссовера Renault Duster. Судя по всему, одна из самых ожидаемых новинок российского рынка вскоре встанет на конвейер. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, каким мы увидим новый автомобиль.

Производство нового «Дастера» должно начаться в Москве в 2021 году. Напомним, что в Европе второе поколение популярного SUV вышло еще три года назад. Однако французы не спешили привозить его в Россию, ведь и прежняя модель хорошо продавалась. А под новую нужна была серьезная модернизация производства.

Еще в 2018 году стало известно, что на бывшем «Автофрамосе» (ныне завод Renault Россия) планируется установка полутора десятков новых роботов. Это необходимо для повышения качества сварочных работ и достижения большей гибкости производства. Если читать между строк, то французы планировали запускать в России сборку новых моделей. Сейчас мы можем сказать, что так и вышло. Сначала на конвейере появилось кросс-купе Arkana, затем свежий Kaptur, а теперь настала очередь «Дастера».

По фото видно, что российский вариант кроссовера похож на латиноамериканский, который поступил в продажу на местном рынке в этом году. «Тележку» и салон с современной медиасистемой модель получила от «Арканы». С нее же перекочевал и силовой агрегат — наддувный мотор объемом 1,3-литра в связке с вариатором. Кроме него, в линейке останется 1,6-литровый двигатель в 114 л. с. и 109-сильный 1,5-литровый наддувный «дизель», который сочетается только с «механикой»

Фото из открытых источников

На данный момент известно, что «российский» Duster растянулся на 26 мм. Длина, ширина и высота теперь составляют 4341 мм, 1804 мм и 1682 мм соответственно. Что касается колесной базы, то она выросла до 2676 мм.

Показатели геометрической проходимости, как и прежде, на высоте. Дорожный просвет составляет внушительные 210 мм, а углы въезда и съезда равный 31 и 33 градуса.

Предположим, что вариантов задних подвесок у машины будет два. Моноприводная версия получит версию со скручивающейся балкой, а у полноприводной окажется многорычажная схема. Конечно же, жесткость пружин и амортизаторов будет изменена.

Что касается рулевого управления, то, скорее всего, «баранка» как и у «Арканы» появится с электроусилителем. А вот изменений в конструкции полного привода ждать не стоит. У межосевой муфты будет, как автоматический режим работы, так и возможность блокировки 4WD Lock, когда тяга по осям распределяется в пропорции 50:50.

Разумеется, новый Duster подорожает, ведь новая модель не должна стоить дешевле старой. Так или иначе, ждать осталось недолго — 2021 год уже не за горами, так что надеемся, уже этой зимой представительство расскажет все подробности о новинке.

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18 декабря 2020
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