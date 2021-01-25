Положительные вибрации: тест-драйв Jeep Grand Cherokee S Limited

В какую бы глушь мы не заехали на том тест-драйве, дедушка Виллис показывал себя бодрячком, уверенно штурмуя раскисшие после весеннего дождя поля, взбираясь на крутые вершины и влет рассекая горные ручьи. И вот спустя 80 лет после рождения той легенды, ставшей, между прочим, именем нарицательным для целого класса автомобилей, на тест порталу «Автовзгляд» достался его, пусть и не прямой, но наследник — Jeep Grand Cherokee S Limited.

Конечно, про дизайн «Гранда» кто-то и может сказать, что он морально устаревший и в какой-то мере даже архаичный, но, черт побери, лично мне это даже нравится — монументальный и абсолютно узнаваемый образ «широкого» и его природная харизма дают сто очков форы любому другому среднеразмерному внедорожнику. И при этом янки, выпуская на рынок версию S Limited, сделали «ход конем», взяв обвес с заряженной SRT — выглядит шикарно, а стоит дешевле.