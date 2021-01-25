Положительные вибрации: тест-драйв Jeep Grand Cherokee S Limited

В какую бы глушь мы не заехали на том тест-драйве, дедушка Виллис показывал себя бодрячком, уверенно штурмуя раскисшие после весеннего дождя поля, взбираясь на крутые вершины и влет рассекая горные ручьи. И вот спустя 80 лет после рождения той легенды, ставшей, между прочим, именем нарицательным для целого класса автомобилей, на тест порталу «Автовзгляд» достался его, пусть и не прямой, но наследник — Jeep Grand Cherokee S Limited.
Конечно, про дизайн «Гранда» кто-то и может сказать, что он морально устаревший и в какой-то мере даже архаичный, но, черт побери, лично мне это даже нравится — монументальный и абсолютно узнаваемый образ «широкого» и его природная харизма дают сто очков форы любому другому среднеразмерному внедорожнику. И при этом янки, выпуская на рынок версию S Limited, сделали «ход конем», взяв обвес с заряженной SRT — выглядит шикарно, а стоит дешевле.
Одна только крышка капота с «ноздрями» вызывает, как сейчас говорит поколение Tik-Tok, «положительные вибрации». Ну и плюсом сюда идут обновленные пороги, расширенные колесные арки, сдвоенные патрубки выхлопной системы, двадцатые «катки» и передний бампер с дизайном в стиле «зажигательной» версии. Одним словом, облик бесспорно брутален, могуч и спортивно подтянут. И не будем проводить здесь ассоциации с одним президентом…
С интерьером американцы мудрить вообще не стали, оставив все как и было, то есть бессмертную классику американского автопрома: перфорированные кожаные сиденья, рассчитанные на упитанных бургермэнов, в которые садишься, как в любимое домашнее продавленное кресло, за время использования которого оно приняло форму твоего тела, ножной привод стояночного тормоза, управление звуком кнопками с тыльной стороны «баранки» и прочие «баги» (экономия на автодоводчиках задних стекол) и «фишки».
Например, очень раздражает по умолчанию включенный эко-режим, который превращает V-образную «шестерку» в подобие железнодорожного локомотива, тянущего за собой миллион груженых углем вагонов. Благо, выключается все это безобразие немодной сегодня, но приятно «олдскульной» физической кнопкой на «бороде».
При этом автомобилю даже прощаешь, а затем и привыкаешь к единственному подрулевому переключателю с левой стороны колонки, на который завязаны функции и поворотников, и управления стеклоочистителями. Благо, автоматическая система управления дальним светом здесь работает отменно, не ослепляя встречный поток на загородных трассах.
Говорить о том, что за рулем устроится драйвер любой комплекции (даже после вынужденной «растолстевшей самоизоляции»), в данном случае не имеет никакого смысла — места хватает по всему периметру вокруг рулевого колеса. Ко всему прочему, к услугам обитателей салона двухзонный климат-контроль, обогревы передних кресел и руля, панорамная крыша, мультимедийная система UConnect 8.4 с поддержкой протоколов Apple Car и Android Auto и достойным звуковым сопровождением.
Что же касается второго ряда, то на «галерке» вполне комфортно устроятся и трое седоков, особо ничем себя не ограничивая. А багажник объемом 782 литра (правда, опять-таки по американской традиции, замеряется до крыши авто) без проблем вмещает в себя необходимую в дальних путешествиях поклажу.
И несмотря на то, что Jeep Grand Cherokee построен на немолодой уже платформе мерседесовской «эмэльки», доставшейся ему в наследство от недолгого брака Daimler-Chrysler, умалять его внедорожные достоинства в принципе не стоит. О том, что S Limited «заточен» под езду не только по твердому покрытию, говорит наличие системы Quadre-Trac II 4X4.
Данный тип полного привода оснащен двухступенчатой «раздаткой», и используя информацию от множества датчиков, точно определяет момент начала пробуксовки колес и сразу же вносит свои «корректировки», при необходимости перебрасывая до 100% крутящего момента на колеса с лучшим сцеплением с поверхностью.
На бездорожье также пригодится шайба выбора режимов работы трансмиссии Selec-TERRAIN, которая позволяет адаптировать автомобиль к различным дорожным покрытиям для максимально эффективного сцепления с дорогой. Но, честно говоря, мне не довелось ей воспользоваться — внедорожник в режиме Auto пробирался где только можно, будь то заснеженное поле или степные возвышенности.
Конечно, профессионал болотных и лесных «покатушек» на «лифтованном» УАЗ может посмеяться над этим, но, повторюсь, Jeep Grand Cherokee позволит заехать туда, куда даже не сунутся кроссоверы и иже с ними — запаса уверенности хватает с лихвой.
При этом мотора объемом 3 литра, выдающим 238 л. с. и почти 300 «ньютонов», достаточно для любых дорожных ситуаций. Да, несмотря на обманчивую спортивную внешность, разгон до «сотни» занимает почти 10 секунд, но на такой машине ты понимаешь, что тебе просто не хочется никуда спешить — пусть весь остальной мир подождет.
Что же касается расхода топлива, то на трассе вполне реально уложиться в 9–9,5 литров, а вот в городе меньше чем на 13 л можно и не рассчитывать. И все же мне по душе данная связка из честного «атмосферника» и восьмидиапазонного «гидрача» — тандем, на мой взгляд, самый оптимальный, хоть и не вписывается в сегодняшние экологические, черт их возьми, тренды.
И все же, несмотря на всяческие, но простительные именно Jeep Grand Cherokee, недостатки, автомобиль обладает своей неповторимой, повторюсь, харизмой, не оставляя никого равнодушным и вызывая уверенность в себе и самые сильные эмоции. А ведь эмоции, пусть и дорогие (стоимость версии S Limited начинается от 4 205 000 рублей) — это то, ради чего мы, собственно, и живем.
Увы, но уже осенью на рынке появится новое поколение «Гранда», которое, став комфортнее, может лишиться некоторых внедорожных плюсов нынешней генерации из-за использования платформы от Alfa Romeo. Да к тому же оно будет менее брутально. И, разумеется, дороже. Однако дилеры марки еще предлагают текущую версию: есть о чем подумать…