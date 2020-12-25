В сеть утекли фото нового Jeep Grand Cherokee

Фото: Motor1.com
Первый прототип нового поколения Jeep Grand Cherokee уже вышел на дороги для финальной серии ходовых испытаний. Ожидается, что модель предложат как в двух-, так и трехрядном исполнении. Недавно самую крупную версию удалось сфотографировать папарацци.

Уже известно, что новый Jeep Grand Cherokee базируется на платформе Giorgio, а как видно по снимкам, новинка стала заметно крупнее своего предшественника. Во всех версиях у машины будет постоянный полный привод, а для некоторых комплектаций предложат и понижающую передачу.

Ожидается, что в гамме двигателей появится 2-литровый бензиновый агрегат и гибрид, состоящий из V-образной «шестерки» и 48-вольтового стартер-генератора. Не исключено, что предложат и 3-литровый «дизель». Что касается мощности моторов и других характеристик, то про все это обещают рассказать позднее.

Внедорожник пятого поколения должны показать уже в начале 2021 года. Скорее всего, это будет онлайн премьера, так как многие автосалоны сейчас отменяют или переносят из-за коронавируса.

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25 декабря 2020
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