Первый тест-драйв Chery Tiggo 7 Prо: «бомба» против Volkswagen Tiguan

Фото и видео: АвтоВзгляд
В ряду среднеразмерных кроссоверов пополнение: на радость поклонникам «поднебесных» автомобилей в России стартовали продажи новейшего Chery Tiggo 7 Pro, который, по словам самих китайцев, навяжет смертельную борьбу эталону сегмента — Volkswagen Tiguan. Каковы реальные шансы, что азиатский воображала одержит победу в этой схватке, выяснил в ходе тест-драйва портал «АвтоВзгляд».

Chery Tiggo 7 Pro — это, по сути, второе поколение обычной «семерки», у себя на родине дебют срстоялся в конце 2019 года. Российские дилеры только сейчас приступили к приему заказов на новинку, но и ее предшественник — Tiggo 7 — собирать чемоданы не спешит. По крайней мере, в ближайшее время у нас будут продаваться обе модели.

В основе «семерки» с приставкой Pro лежит та же модульная платформа T1X. Она крупнее кроссовера предыдущей генерации: ее габариты — 4500/1842/1746 мм при колесной базе, равной 2670 мм. Дорожный просвет примерно такой же, как у конкурентов — 190 мм. Объем грузового отека варьируется в зависимости от положения спинок задних сидений от 475 до 1500 л.

Гамма силовых агрегатов «китайца» бедна: нам предлагают одну-единственную модификацию со 147-сильным турбодвижком в 1,5 литра, бесступенчатой трансмиссией и передним приводом.

Китайцы понимают, что с таким вооружением автомобиль не сможет привлечь, например, требовательную молодежь. Но они и не являются целевой аудиторией: потенциальный покупатель Chery Tiggo 7 Pro проживает в регионах. И самое главное для него — получить больше «плюшек» за меньшие деньги.

Так какими же такими «плюшками» новейший кроссовер «Чери» может обворожить покупателя? И главное: чем он может выиграть у эталона в классе Volkswagen Tiguan? И может ли? Ответы на эти вопросы вы найдете, посмотрев наш видеообзор.

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19 сентября 2020
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