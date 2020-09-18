Первый тест-драйв Chery Tiggo 7 Prо: «бомба» против Volkswagen Tiguan

Chery Tiggo 7 Pro — это, по сути, второе поколение обычной «семерки», у себя на родине дебют срстоялся в конце 2019 года. Российские дилеры только сейчас приступили к приему заказов на новинку, но и ее предшественник — Tiggo 7 — собирать чемоданы не спешит. По крайней мере, в ближайшее время у нас будут продаваться обе модели.

В основе «семерки» с приставкой Pro лежит та же модульная платформа T1X. Она крупнее кроссовера предыдущей генерации: ее габариты — 4500/1842/1746 мм при колесной базе, равной 2670 мм. Дорожный просвет примерно такой же, как у конкурентов — 190 мм. Объем грузового отека варьируется в зависимости от положения спинок задних сидений от 475 до 1500 л.