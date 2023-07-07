Здравствуй, недорогой Geely: тест-драйв кроссовера Livan X3 Pro

Маленький кроссовер Livan X3 Pro обещает оказаться одним из самых востребованных покорителей отечественных дорог и направлений. Выглядит автомобиль вполне по-современному, хотя с технической точки зрения он является ближайшим родственником одной из старых (2009 года выпуска) моделей Geely — хетчбэка GC5. Даже на пластиковой крышке 1,5-литрового 103-сильного моторчика под капотом Livan X3 Pro красуется логотип Geely. Но это так, к слову.

Глядя же на машину со стороны, заподозрить ее в древнем происхождении невозможно. Модно вогнутый черный «китовый ус» решетки радиатора, мощная «нижняя губа» переднего бампера, вертикальные полоски светодиодных передних ходовых огней, граненые формы задней оптики, залихватский спойлер на верхней кромке пятой двери — в экстерьере модели присутствует весь джентльменский набор атрибутов современного автомобиля.

Салон Livan X3 тоже смотрится модненько и современненько. Это впечатление подчеркивают желто-оранжевые вставки в черный гулкий пластик передней панели и дверей. Если кого-то подобные стилистические изыски раздражают — имейте в виду: в России Livan X3 продается в одной единственной комплектации. Так что избежать любования яркой «попсой» не удастся.

Приборная панель состоит из пары стрелочных цифирблатов с малюсеньким монохромным монитором борткомпьютера между ними. Температуру мотора, остаток топлива в баке и кое-какую второстепенную информацию типа пробега он показывает, но не более того.