Здравствуй, недорогой Geely: тест-драйв кроссовера Livan X3 Pro

Маленький кроссовер Livan X3 Pro обещает оказаться одним из самых востребованных покорителей отечественных дорог и направлений. Выглядит автомобиль вполне по-современному, хотя с технической точки зрения он является ближайшим родственником одной из старых (2009 года выпуска) моделей Geely — хетчбэка GC5. Даже на пластиковой крышке 1,5-литрового 103-сильного моторчика под капотом Livan X3 Pro красуется логотип Geely. Но это так, к слову.
Глядя же на машину со стороны, заподозрить ее в древнем происхождении невозможно. Модно вогнутый черный «китовый ус» решетки радиатора, мощная «нижняя губа» переднего бампера, вертикальные полоски светодиодных передних ходовых огней, граненые формы задней оптики, залихватский спойлер на верхней кромке пятой двери — в экстерьере модели присутствует весь джентльменский набор атрибутов современного автомобиля.
Салон Livan X3 тоже смотрится модненько и современненько. Это впечатление подчеркивают желто-оранжевые вставки в черный гулкий пластик передней панели и дверей. Если кого-то подобные стилистические изыски раздражают — имейте в виду: в России Livan X3 продается в одной единственной комплектации. Так что избежать любования яркой «попсой» не удастся.
Приборная панель состоит из пары стрелочных цифирблатов с малюсеньким монохромным монитором борткомпьютера между ними. Температуру мотора, остаток топлива в баке и кое-какую второстепенную информацию типа пробега он показывает, но не более того.
За связь с мультимединой сущностью машины отвечает возвышающийся над центральной консолью 8-дюймовый тачскрин. С его помощью получаешь доступ к стандартному набору «развлекух»: Android Auto/Apple Carplay-радио-музыка-блютус… Есть камера заднего вида.
За рулем удобно устроиться выйдет не у каждого. К коротковатой «сидушке» привыкнуть в принципе можно. Хуже, что руль тут регулируется лишь по углу наклона, причем в откровенно символическом диапазоне. Серьезный объем «бардачка» без всяких шуток радует. Но если кто-то сидит справа от водителя, коленки пассажира не дадут толком открыть его крышку.
Быть задним пассажирам кроссовера Livan X3 — удел миниатюрных дам и детей. Более-менее габаритному человеку придется подпирать коленями передние кресла. Даже «табуреточная» посадка не спасает. А чего вы ждали от колесной базы в 2480 мм?
Производитель заявляет полезный объем багажника кроссовера на уровне 400 л. Проверить это утверждение на практике не удалось, но похоже, что эти литры там можно набрать лишь демонтировав полку багажного отсека и набив его барахлом до самого потолка. И это при том, что комплектуется X3 не полноценным запасным колесом, а лишь «докаткой».
На ходу Livan X3 чудес не продемонстрировал. Со своим 103-сильным атмосферником, вариатором в трансмиссии и передним приводом машина жужжит мотором громко, а разгоняется вяленько. Данные о «секундах до 100 км/ч» производитель скромно не афиширует (как и паспортный расход топлива, кстати!). А по ощущениям порог в 100 км/ч кроссовер пересекает где-то на 12—13-й секунде с момента старта. Причем до 40—50 км/ч он разгоняется очень даже бодро, но затем безнадежно скисает. Подозреваю, что в попытках добиться от машины хоть какой-то динамики, ее будущие владельцы наверняка будут втаптывать педаль газа в пол, сжигая невообразимые объемы АИ−92.
Руль «пустой». От слова совсем, как говорится. Но если приноровиться к этому «джойстику», управление машиной вопросов не вызывает. Придется только привыкнуть к громкой и достаточно тряской подвеске. И еще к приличным кренам кузова в крутых поворотах. В общем, ездить можно, но…Например по скоростной трассе в X3 придется двигаться, лишь скрепя свой прогрессирующий комплекс неполноценности.
На бездорожье в этом «икс третьем» соваться не советуем. При вроде бы приличном клиренсе в 185 мм у Livan X3 отсутствует заводская защита картера мотора. Китайцы даже пластиковый пыльник не поставили туда ради экономии.
Зато цена в 1,88 млн. рублей за единственно возможную, повторим, комплектацию! Но в автосалонах Livan рядом с автомобилем красуются ценники в 1,69 млн. рублей. Правда, действуют они лишь в том случае, когда вы сдаете старую машину в trade-in и берете кредит. Но это мелочи. Главное — относительно дешево.