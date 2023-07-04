Губительная страсть: тест-драйв китайского суперседана Voyah Passion

Passion в переводе с английского означает «Страсть». И знаете, что: название в полной мере характеризует облик нового седана, при взгляде на который поднимается не только настроение. Он действительно красив и эксцентричен.
Соединенная воедино матричная оптика, украшающая фасад и корму, эстетично заломленные кузовные панели, ниспадающая крыша и «втянутый» капот подчеркивают атлетичный образ автомобиля. Смотреть на него так же приятно, как на красоток закрытых телеграм-каналов.
Под стать «обложке» и внутреннее убранство. Алькантара ювелирно вписывается в каскад облитого лаком черного глянца и хромированных деталей. Аккуратизму и эргономике можно только позавидовать. Вероятно, текстуру и компоновку интерьера подбирали с той же страстью, что и модельное имя. Получилось, надо признать, изысканно и деликатно.
А сколько здесь «комфортных» опций и систем безопасности — устанешь перечислять. Чего тут только нет: четырехзонный климат-контроль, ароматизатор с ионизацией воздуха, огромная «панорама», куча умной электроники, автопарковщик, автопилот…
Вот скажите, может ли быть в салоне авто шесть различных дисплеев без учета экранов для пассажиров второго ряда? Еще как! Только три из них — на торпедо. Причем по 12,3 дюйма каждый. Единая секция фронтальной панели совместила в себе и доску приборов, и центральную консоль, и индивидуальный монитор для переднего пассажира, предоставляющий доступ к функционалу мультимедийки и всевозможным «развлекухам».
Еще один сенсорный экран положен блоку управления климатом, как в Range Rover, помните? Теперь забудьте. Нет, не монитор, а Range Rover. Отныне Китай — наше все. Венчает же картину цветной HUD-дисплей, транслирующий на лобовое стекло ключевые бортовые показатели, включая скорость, дорожные знаки и опасные объекты на проезжей части.
А вот сзади как раз-таки «телевизоров» нет. Как говорится, «кина не будет». Зато имеется отдельный тачпад в центральном подлокотнике, отвечающий за регулировки кресел, выезд оттоманки, массаж, вентиляцию и температурный режим.
Кстати, сидится на втором ряду, как в бизнес-классе авиалайнера. Особенно если сложить кресло переднего пассажира. Причем сдвигается оно вне зависимости от того, сидит там кто-то или нет — хороший повод «потроллить» любителей занять местечко рядом с пилотом. Кстати, а как себя чувствует сам пилот за рулем столь харизматичного «электровоза»?
Под продолжением спины водителя — 2-моторная силовая установка мощностью 510 сил. «Некислый» тут и крутящий момент — 730 Нм. А за дальнобойность отвечает твердотельная батарея емкостью 109 кВт*ч, обеспечивающая Passion запасом хода до 608 км. Естественно, при идеальных дорожных и климатических условиях. Что касается зарядки, то трехфазной розеткой «взбодрить» аккумулятор до 80% можно за 6—7 часов.
Со всем этим арсеналом претендующий на «люкс» электроседан «выстреливает» до первой сотки с места за четыре секунды. Недурно! Причем по ощущениям это происходит даже быстрее. Ударил по гашетке — приклеился к креслу. Аналогичный эффект и при резком выпаде на скорости, сильно превышающей допустимую. Кажется, что тяги тут даже с избытком. Однако удовольствие заканчивается сразу, как прямик сменяется поворотами.
Похоже, в погоне за динамикой и красотой китайцы забыли «поженить» подвеску с рулем. Машину, огрызающуюся в маневрах свистом покрышек, постоянно нужно ловить, активно работая ободом. В ответ сдобренная «пневматикой» и умением подстраиваться под дорожную обстановку «ходовка» грубит малоприятной тряской, вынуждая драйвера сбрасывать скорость. Да и сами тормоза довольно быстро начинают досаждать характерной вонью. Вот она — губительная страсть…
Впрочем, вряд ли владельцы Voyah Passion будут «летать» на нем под 200 км/ч, но с учетом позиционирования модели, «призванной дарить комфорт премиум-класса и динамику спорткара», седан кровь из носу обязан оправдывать заявленные качества. Тем более за 10 000 000 рублей. А пока до идеала ему так же, как из Москвы до Китая пешком.
Хотя к гадалке не ходи — электрокар «допилят» и довольно быстро. Ведь столь амбициозный luxury-бренд ценит и потребителей, и собственную репутацию.