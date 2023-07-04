Губительная страсть: тест-драйв китайского суперседана Voyah Passion

Passion в переводе с английского означает «Страсть». И знаете, что: название в полной мере характеризует облик нового седана, при взгляде на который поднимается не только настроение. Он действительно красив и эксцентричен.

Соединенная воедино матричная оптика, украшающая фасад и корму, эстетично заломленные кузовные панели, ниспадающая крыша и «втянутый» капот подчеркивают атлетичный образ автомобиля. Смотреть на него так же приятно, как на красоток закрытых телеграм-каналов.

Под стать «обложке» и внутреннее убранство. Алькантара ювелирно вписывается в каскад облитого лаком черного глянца и хромированных деталей. Аккуратизму и эргономике можно только позавидовать. Вероятно, текстуру и компоновку интерьера подбирали с той же страстью, что и модельное имя. Получилось, надо признать, изысканно и деликатно.