Почему Китай уже никогда не станет законодателем автомобильной моды

Любой автомобиль любопытен тем, что это не просто транспортное средство или практическая реализация некой концепции мобильности. Это вполне себе одушевленное произведение инженерного искусства. Оно может нравиться или не нравиться, но за каждым решением стояли и стоят большие профессионалы, пытающиеся воплотить в жизнь свою мечту об идеальном транспортном средстве. Где возможное несовершенство технологий компенсировалось изобретательностью применения того, что было под рукой. Порой это давало удивительные результаты.

По крайней мере. так было на заре автомобилизации. Когда новые автомобильные компании плодились как кролики и, прыгая в разные стороны, пытались найти свой собственный инженерный путь развития. Часто это приводило к откровенным курьезам. Например были автомобили с поворачиваемыми под прямым углом задними колесами для парковки в ограниченном пространстве; машины, оснащенные специальными сетками-ловушками для пешеходов, чтобы они не попадали под колеса и т. д. Но иногда заканчивалось созданием по-настоящему ценных и уникальных авто, которые и делали мир машин разнообразным и удивительным.

Впрочем, по мере роста видового разнообразия автомобилей росла и конкуренция. Ведь избыточное предложение на рынке давало покупателям возможность выбирать. Это стало приводить к краху мелких автопроизводителей. И сейчас вряд ли кто-нибудь вспомнит о «Изотта Фраскини», «Де Дион Бутон» или «Паккард». Зато появились автомобильные гиганты, устойчивые к финансовым и политическим потрясениям. И именно они пришли к идее том, что для захвата рынка нет необходимости создавать идеальный автомобиль. Это очень сложно и дорого. Намного проще создать идеального покупателя.