Мал фургончик, да полезен: как отечественный автомобиль Горьковского автозавода завоевывает рынок

Особого дефицита самосвалов и грузовиков сейчас на российском рынке не наблюдается. А вот в нише легких фургонов из «иностранцев» почти никого не осталось. Даже «китайцы» в этом сегменте сейчас толком не представлены. На данный момент крупный игрок здесь — нижегородский автозавод с его «Газелью NN» и созданным на ее базе «Соболем NN». Последняя модель — самая свежая разработка автопроизводителя. О практическом опыте эксплуатации этого «новичка» портал «АвтоВзгляд» попросили рассказать Александра Баранова, сотрудника компании ГК «Батлер». Он отвечает за эксплуатацию фирменного автопарка, в котором некоторое время назад появился «Соболь NN».

— В какой-то момент возникла необходимость в грузовом автомобиле, — рассказывает Баранов. — Поехали в дилерский центр и увидели там «Соболь NN». До этого у нас было много автомобилей нижегородского производства: «Газели» и «Валдаи». Опыт их эксплуатации оказался положительным, потому и решили попробовать в деле эту модель.

— Для каких нужд вы ее используете?

— Специализация нашей компании — продажа запасных частей и ремонт импортной сельхозтехники. Много грузов приходит от транспортных компаний, мы их собираем и доставляем по городу и области.

— Чем, исходя из вашего опыта эксплуатации, вам понравился «Соболь NN»?

— Раньше в этом сегменте мы всегда отдавали предпочтение иномаркам. Но ситуация изменилась Новый автомобиль нижегородского завода при этом хорошо укомплектован даже «в базе».