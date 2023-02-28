Мал фургончик, да полезен: как отечественный автомобиль Горьковского автозавода завоевывает рынок

Особого дефицита самосвалов и грузовиков сейчас на российском рынке не наблюдается. А вот в нише легких фургонов из «иностранцев» почти никого не осталось. Даже «китайцы» в этом сегменте сейчас толком не представлены. На данный момент крупный игрок здесь — нижегородский автозавод с его «Газелью NN» и созданным на ее базе «Соболем NN». Последняя модель — самая свежая разработка автопроизводителя. О практическом опыте эксплуатации этого «новичка» портал «АвтоВзгляд» попросили рассказать Александра Баранова, сотрудника компании ГК «Батлер». Он отвечает за эксплуатацию фирменного автопарка, в котором некоторое время назад появился «Соболь NN».
— В какой-то момент возникла необходимость в грузовом автомобиле, — рассказывает Баранов. — Поехали в дилерский центр и увидели там «Соболь NN». До этого у нас было много автомобилей нижегородского производства: «Газели» и «Валдаи». Опыт их эксплуатации оказался положительным, потому и решили попробовать в деле эту модель.
— Для каких нужд вы ее используете?
— Специализация нашей компании — продажа запасных частей и ремонт импортной сельхозтехники. Много грузов приходит от транспортных компаний, мы их собираем и доставляем по городу и области.
— Чем, исходя из вашего опыта эксплуатации, вам понравился «Соболь NN»?
— Раньше в этом сегменте мы всегда отдавали предпочтение иномаркам. Но ситуация изменилась Новый автомобиль нижегородского завода при этом хорошо укомплектован даже «в базе».
– Что скажете о заднем приводе машины?
— Ну что тут можно сказать? На заднем бывает сложно эксплуатировать машину зимой, когда коммунальщики не успевают снег чистить.
— Как оцениваете салон машины?
— Весьма неплох. Много места для хранения телефонов, печатей, штампов, документов, всяких мелкий вещей. Очень удобно, без сомнений.
— Раз уж мы заговорили о зиме, то насколько, на ваш взгляд, востребован пакет зимних опций автомобиля — подогрев лобового стекла, руля, зеркал?
— По-моему, эти опции на всех машинах должны быть по умолчанию. Но, к сожалению, даже на иномарках этого может не быть. Тут «Соболь NN» удивил! Подогрев стекла — полезная фишка. Хорошо бы добавить еще и бесключевой доступ. Водители-экспедиторы скажут за это огромное спасибо.
— По поводу шумов в салоне. Сильно досаждают?
— В кабине тише, чем в той же «Газели Next». Двигателя практически не слышно. Водитель меньше устает от шума и лучше работает.
— Готовы порекомендовать «Соболь NN» своим знакомым, партнерам?
— Пока пробег нашей машины относительно невелик и четкие рекомендации на основе опыта эксплуатации делать рано. Но ряд нюансов уже проявился. Например, салон тут однозначно хорош. Приборная панель — продуманная, опции всякие. Фары — вообще светодиодные. Вместительный грузовой отсек — у него почти вертикальные боковые стенки, не «ворующие» полезный объем в верхней части кузова.
И важно, что машина маневренная для города. Хотелось бы еще, чтобы в механической «шестиступке» передачи переключались с меньшими усилиями, и тогда «Соболь NN» вообще ничем не будет уступать ушедшим с рынка иномаркам. Мы, к примеру, брали свою машину за 2,8 млн. рублей. И если в Нижнем сумеют побороть мелкие «косяки», сохранив текущие прайсы, то автомобилю цены не будет и его можно смело рекомендовать знакомым и друзьям.
— Сейчас приобрести автомобиль можно в двух вариантах кузова: цельнометаллический фургон и с двойной кабиной «комби». Этого выбора, по-вашему, достаточно?
— В принципе — да. Но вот нам был бы еще интересен полноприводный пикап на базе «Соболь NN». Закупим такую технику в числе первых. В нашем автопарке сейчас 12 китайских пикапов. Через год их придется списывать — пробеги достигнут критических 250 000—300 000 км. И пикапы на базе нижегородской модели с грузоподъемностью 900—1200 кг стали бы им прекрасной заменой…
Заметим, что уже запланирован выпуск «Соболя NN» в полноприводном исполнении. Глядишь, и кузов пикап появится в модельной гамме. Таким образом, нижегородский автопроизводитель практически полностью закроет эту нишу коммерческих перевозок. Тем самым дав возможность российскому бизнесу в полной мере положиться на отечественного производителя и не зависеть от капризов иностранцев.