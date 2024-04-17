Паркетник в кубе: как кроссовер Haval Dargo переносит длительную эксплуатацию

Китайский SUV Haval Dargo массово пришел на отечественный рынок около полутора лет назад. Подобный срок жизни в непростых условиях российских дорог позволяет сделать кое-какие выводы относительно общей выносливости модели. Портал «АвтоВзгляд» решил изучить кроссовером Haval Dargo с точки зрения его стойкости к жизненным невзгодам.

«Кубическая» внешность Haval Dargo и дизайн его интерьера, напоминающий LR Defender последнего поколения, уже примелькался на российских дорогах. Но до сих пор его брутальные формы кое-кого вводят в заблуждение относительно конструкции модели. Многим представляется, что Dargo — рамный внедорожник. Это не так: у него классическая «кроссоверная» конструкция с несущим кузовом.

При этом дорожный просвет под 200 мм добавляет машине изрядно «очков» на бездорожье. Заметим, что в базовой комплектации (цена — меньше 3 млн. рублей) она вообще переднеприводная. Полный привод появляется только начиная с ценника в 3,2 млн.

Полуторалетний Haval Dargo прекрасно выглядит. Попавший нам в руки экземпляр практически не отличишь от нового. Разве что одна из дверей машины когда-то пострадала от внешнего воздействия — видимо, от прилета крупненького камешка из-под колеса соседнего или встречного авто. Вмятина довольно глубокая, краска точечно откололась. Однако ни намека на ржавчину. Просто неровность кузова, не более того.

Достаточно длительная эксплуатация кроссовера показала, что подножки, которыми был штатно оснащен «наш» экземпляр, очень ему идут. Но, положа руку на сердце, лучше сэкономьте и откажитесь от них при покупке авто. Салон Dargo находится не настолько далеко от земли, чтобы дополнительные порожки могли принести серьезную практическую пользу. Зато в сырую погоду о них с непривычки легко можно испачкать брюки.

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Заметим, что внутри этот кроссовер смотрится заметно более интересно, чем снаружи. Экстерьер у него достаточно лаконичен, зато в интерьере ощущается некий стиль. Отделка выполнена на очень приличном уровне: использована дорогая качественная пластмасса, кожа.

Внедорожные «примочки» в виде ручек на стойках и в районе «бардачка» вполне гармонируют с цветной цифровой «приборкой» и тачскрином мультимедийной системы. В него, как требует современная автомода, «зашито» многовато функций, управление которыми безопасней было бы возложить на физические кнопки. Но тут ничего не попишешь: тренды — наше все.

Общее впечатление от салона: внутри машина воспринимается заметно «богаче» и дороже чем снаружи. Это здорово выделяет Dargo на фоне множества прочих современных китайских кроссоверов, у которых все наоборот: броская и модная внешность при откровенно дешевом или безвкусном интерьере.

На «внутрянку» Haval Dargo можно попенять лишь в случае, если вы всерьез подвизаетесь на ниве грузоперевозок: багажник автомобиля не самый большой в классе. Зато повредить или протереть его мягкую обивку — это надо специально постараться. На нашем экземпляре, например, она была в идеальном состоянии.

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Ходовые качества Dargo оказались под стать его визуальным кондициям. Если не предупредить человека, что он находится за рулем не «нулевой» машины, гражданин будет уверен, что она только что впервые в своей жизни выехала за ворота автосалона. Кроссовер вполне четко рулится и бодро разгоняется благодаря своим 192 л.с. под капотом. Разве что семиступенчатый «робот» в трансмиссии демонстрирует некоторую задумчивость когда требуется быстрое переключение передач — скажем, при бодром разгоне. Но эта манера свойственна практически всем DSG-подобным КП.

Если вы любитель шипованной зимней резины — имейте ввиду: на ходу в Dargo с ней будет шумновато. Впрочем, для подавляющего большинства китайских автопроизводителей экономия на шумоизоляции колесных арок — нормальная практика. «Кубический» кузов намекает, что на больших скоростях могут появиться аэродинамические шумы. Но нет — не дождетесь! По крайней мере, в диапазоне до 140 км/ч у Dargo они не ощущаются. Даже крупные «лопухи» боковых зеркал заднего вида не свистят. Они, кстати, тут очень информативные и могут с успехом заменять штатную камеру заднего вида кроссовера.

Стоит иметь в виду, что двухлитровый бензиновый турбомотор Haval Dargo предпочитает бензин АИ-95. На АИ-92 тоже можно ездить, автопроизводитель не возражает. Но судите сами: на трассе при скорости около 100 км/ч расход «девяносто пятого» составляет около 8,5 л на 100 км, а на 140 км/ч — порядка 11,5 л на 100 км. В городе, в жестких заторах, машина «ест» около 13 литров такого горючего. А если вы решите сэкономить и станете «кормить» ее АИ-92, расход топлива подскакивает примерно на 1,5 литра на каждую «сотню», не менее.

Таким образом можно считать, что даже самые первые из оказавшихся на руках российских автовладельцев «кубические паркетники» системы Dargo демонстрируют хорошую форму. Будем надеяться, что и с течением времени их хозяева не пожалеют о своем выборе.