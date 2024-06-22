Вкусное с соленым: тест-драйв большого кроссовера Kaiyi X7 Kunlun

«Меню» нынешнего российского авторынка, изобилующего «гастрономическими» изысками новоявленных восточных «поваров», перестало, на удивление, пугать и довольно искушенных в вопросах цена-качество самобеглых «блюд» гурманов. Даже самые продвинутые и состоятельные из них с удовольствием переходят с премиальных немецких, американских и японских «автоделикатесов» не только на разные экзотические кушанья в виде «зикров», «ли», «воя», но и на более доступный «корм» типа «джили», «хавейл», «чери». А те, кто попроще, с не меньшим аппетитом употребляют «ливаны», «джаки», «каи». И, как и положено неофитам, не перестают всю эту «кухню» нахваливать. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что многие яства китайской «столовой» действительно недурны. Хотя иногда и недосолены, и переперчены. В чем портал «АвтоВзгляд» убедился, «отведав» такой плод «поднебесного» автопрома, как кроссовер Kaiyi X7 Kunlun.

Выглядит он действительно эффектно. Никаких тебе извращений доморощенной стряпчих, когда, скажем, классическому рецепту приготовления торта-безе «Анна Павлова» недоученные выпускники кулинарных техникумов, желая проявить свои сомнительные таланты, дают крайне уродливое прочтение. В итоге посетители их «ресторанов» получают вроде и знакомую «Аню», но так испорченную, что по ее съедению впору бежать за «Мезимом».

Это я к тому, что, взяв за основу Kunlun одну из популярных моделей материнской Chery и ее технологии приготовления «райских автояблочек», его авторы сумели не только не повторить оригинал, но и явить изумленному миру вполне самостоятельный продукт. А те заимствования, что все же случились, этот «штрудель» ни разу не испортили.

Автомобиль внешне не только самобытен, но и вполне актуален. Тут каким-то необъяснимым образом очень удачно сочетаются и чересчур приторные «азиатские сладости», и старосветское «скромное обаяние буржуазии», знающей толк в оформлении блюд. Даже вроде как слишком сложной архитектуры массивнейшая решетка радиатора вызывает уважение, не пугая агрессивностью и грядущим несварением желудка. Это как настоящий американский стейк, пугающий своими размерами, но съедаемый легко и непринужденно...

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И перегруженная, на первый взгляд, светотехникой причудливых форм корма машины смотрится скорее как интересная «фенечка» завзятого модника, чем как китч девушки, из которой ни в жизнь не вытравишь деревню (блины со сметаной вам навалят в тарелку в любой русской деревне, а вот настоящие блинчики по-французски не каждый парижский ресторан изжарит). А в профиль этот обрусевший «китаец» (авто, если вы не помните, собирается на калининградском «Автоторе») — и вовсе сама элегантность: ни больше, ни меньше.

Все тоже самое, в принципе, можно сказать и про внутренний мир «Кунлуна». Возможно даже, что его интерьер даже консервативнее экстерьера и наверняка зайдет большинству из нас: ведь классический бифштекс предпочитает куда больше людей, чем сомнительную прожарку blue rare. Иначе говоря, тут нет ни капли азиатской аляповатости из серии «дорого-богато», никаких надуманных решений в том самом пресловутом «восточном стиле», ничего, короче говоря, лишнего.

Реально хорошие (не из «Азбуки вкуса», но уж из «ВкусВилла» —как минимум) материалы отделки, в меру «дерева» и «серебра». Даже прострочка сидений «буржуазно скромна», но качественна. Хотя, конечно, гигантский монитор мультимедийки (15-дюймовый Huawei) тут подкачал. Нет, он совсем не смотрится инородным телом, но расположен так, что безбожно бликует и тогда, когда солнце скрыто облаками. Такое ощущение, будто внимательная к мелочам домохозяйка, сервируя стол для обеда с мужем, случайно поставила в центр стола супницу на компанию человек из десяти.

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Также неудачно встала явно не туда и не так и расположенная чуть ниже «губа» управления «климатом»: с ходу (и особенно — на ходу) попасть в нужную «кнопку» весьма затруднительно. Все равно, что пытаться пить кофе из фарфоровой чашечки в кабине КамАЗа, идущего к чемпионскому титулу на ралли «Шелковый путь».

Зато тут более чем достаточно портов для зарядки смартфонов всех седоков, а для мобильников водителя и переднего пассажира заботливо предусмотрена удобная площадка под тем самым огромным дисплеем. Из других удобств я бы упомянул подогрев всех сидячих мест и особенно — простор для ног, плеч, голов обитателей заднего дивана.

Кстати сказать, тут мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже троим взрослым во втором ряду будет вполне удобно путешествовать даже на приличные расстояния. Метрдотель явно проследил, чтобы все необходимые приборы для долгого — с чувством, с толком, с расстановкой — ужина были на месте и положены правильно.

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Другое дело, что производитель почему-то не посчитал нужным устроить в подлокотнике держателей для стаканов-бутылок. Зато компенсировал этот минус более чем вместительным багажником (546 л в нормальном состоянии и 1566 л, если полностью сложить спинки дивана), дверь которого, кстати сказать, сама открывается пред хозяином после того, как секунду-другую постоишь рядом с ней с ключами в кармане.

Да и вообще этот SUV напичкан «специями» в виде опций комфорта и безопасности по самое некуда. Тут вам и полный «зимний пакет», и система кругового обзора, и вентиляция передних кресел, и продвинутая аудиосистема с восемью динамиками: сытная трапеза из пятнадцати блюд с аперитивом, основными напитками и дижестивом...

Разумеется, как и положено современному «китайцу», в полном объеме здесь представлены и водительские ассистенты, включая системы активной помощи водителю ADAS, удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и много другое. Хотя, как водится у тех же «китайцев», не все они до конца «пропечены» и подчас работают недостаточно корректно. Как говорил в одной из своих юморесок артист Хазанов: хлеба в супе явно не хватает...

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Взять тот же «круиз». Как ни ползай по настройкам, ведет он себя не просто осторожно, а даже как-то испуганно. Во-первых, по не вполне понятному алгоритму (электрическая духовка при всей своей технологичности никогда не сможет обеспечить необходимые температурные режимы точно так же, как газовая) сбрасывает скорость даже в относительно пологих виражах. Причем иногда настолько неожиданно и резко, что почти создает аварийные ситуации.

Во-вторых, применяет экстренное торможение перед препятствием настолько экстренно (авто буквально колом встает), что поймать в задок позади идущее авто также просто, как пережарить шашлык. Да и просто замедлятся перед передним автомобилем начинает метров за сто, если не больше.

Но, увы, в сотый раз повторю, что не очень точные настройки всего и вся — слабое место всех китайских «автокулинаров», обойти которое не могут даже примкнувшие к ним европейские «автоповора». Почему — тема отдельного и пространного материала, но факт остается фактом. В случае же с нашим героем, я бы особо пожаловался на необходимость постоянно ловить машину на скоростях свыше 120 км/ч — на скоростных платных автобанах, например.

И это тем обиднее, что мощи движка Kaiyi X7 Kunlun за глаза хватает абсолютно во всех диапазонах езды, начиная со «светофорных» стартов и кончая динамичными обгонами в любых, повторю, режимах движения: что на 20-30, что на 60-70, что на 130-140 км/ч. Резв, очень резв и задорен (с перчинкой, так сказать) его топовый 2-литровый турбированный силовой агрегат на 238 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Который, кстати сказать, за почти 700 пройденных километров неожиданно не расстроил ни задумчивостью, ни свойственными этому типу сцепления «пинками». Хотя, положа руку на сердце и соуса хойсин на утку по-пекински, замечу, что иногда его выбор передачи кажется довольно странным. Особенно во время тех самых динамичных опережений-ускорений. Но если вести себя на дороге прилично и не макать свою горбушку в общую вазочку с горчицей, никаких нареканий трансмиссия Kaiyi X7 не вызывает.

Фото производителя.

Как и подвеска. Нет, она тоже, конечно, со странностями, но вполне терпимыми. Скажем, все изъяны и шоссейной дороги, и дачной грунтовки проглатывает, не поперхнувшись, нисколько не мешая пищеварению путешественников. А вот «лежачих полицейских» не переваривает категорически.

Да, чуть не забыл! «Кунлун» — один из тех немногочисленных «китайцев», что могут похвастать отменной «шумкой» и, что еще важнее, правильно «приготовленными» тормозами. И то, и другое, согласитесь, дорогого стоит что в городских заторах, что в дальних вояжах. Не сильно расстраивает и аппетит машины. Понятно, что он далек от заявленных производителем цифр, но учитывая вес под две тонны и задорный мотор, в обжорстве автомобиль не обвинишь: в смешанном цикле он съедает около 11 л АИ-92 на сто км и чуть больше 12-и в чисто городской толчее.

И в целом, если вас не пугает ценник в, без малого, 3,5 млн. «деревянных», я бы рекомендовал это блюдо к употреблению: не только не отравитесь, но и, скорее всего, останетесь довольны. И даже попросите добавки в виде полноприводной версии, которую «шеф-повара» марки обещают посетителям своего «хого» уже в этом году. Приятного аппетита!