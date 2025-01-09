Любовь без страсти: тест-драйв среднеразмерного кроссовера Jetta VS7

После того, как из нашей страны сбежали все гранды мирового автопрома, без сбоя сдав поляну отечественного авторынка китайским конкурентам, которых, если по гамбургскому счету, они и за конкурентов-то никогда не держали, российский автолюбитель приуныл. И дело даже не в том, что запредельно дорогие «поднебесные» авто зачастую расстраивают качеством сборки, надежностью, сложностями с обслуживанием и другими проблемами. Китайские автостроители лишили тех из нас, кто родился «с бензином в крови», ярких эмоций, всплесков, впечатлений, что нередко вызывали автоновинки «приличных» брендов. А ведь без этих wow-эффектов жизнь страстно влюбленного в автомобили человека становится пресной, скучной, унылой. Хотя, как выяснилось после знакомства с рестайлинговым среднеразмерным кроссовером Jetta VS7, бывают и исключения. Это когда брак по расчету приносит не меньше радости, чем женитьба по любви, а разочарование первой встречи неожиданно переходит, как минимум, в крепкую дружбу.

При том унылом однообразии «железных форм», что демонстрируют сегодня дилерские центры, под завязку забитые многочисленными представителями автопрома КНР, Jetta VS7 выделяется, как минимум, приверженностью к классике. Да не какой-нибудь, а проверенной временем немецкой.

Силуэт этого «паркетника» во всех ракурсах дает прямой отсыл к многочисленным аналогам, выходящим из-под перьев дизайнеров концерна Volkswagen, и в первую очередь, разумеется, к некогда популярным в РФ Skoda Kodiaq и VW Tiguan. А после случившегося в минувшем году рестайлинга, больше, правда, похожего на фейслифтинг, так и подавно.

Немного «поиграв» с бамперами, радиаторной решеткой, оптикой и «консистенцией» хрома на кузове, китайцы максимально «онемечили» свое детище, что явно понравится российским приверженцам автопрома ФРГ. И, возможно, именно это «германофильство» вызовет у многих то самое «wow»: ну надо же, никаких азиатских излишеств, пышности, вычурности!

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Хотя поймать этот эффект можно с запозданием, когда только садясь за руль вдруг понимаешь, что абсолютно не обратил внимание на внешние данные машины лишь потому, что подсознательно воспринял их как норму, как единственно верное решение! На мой взгляд — зачетное решение китайских товарищей. Которое они подчеркнули и интерьерными «безызысками».

Салон «Джетты» — настоящее «фольксвагеновское» царство. Где каждой составляющей в Вольфсбурге отвели определенной место, а в Чанчуне ничего не стали менять, оставив все как есть. Это касается и конфигурации торпедо с цифровой «приборкой» и развернутым к водителю экраном мультимедийки (его диагональ по нынешним меркам небольшая — 10 дюймов, но с неплохим разрешением и быстрым откликом); и чисто немецкого (привычного, удобного, с традиционным алгоритмом работы) селектора АКП; и подрулевых переключателей, и центрального подлокотника (регулируется по длине и углу наклона); и даже «ручного» управления двухзонным климат-контролем.

Не все тут, конечно, без греха. Мультимедийная система общается с водителем только на английском, хотя приборная панель русифицирована, и не «зеркалит» мобильный телефон, а температура воздуха устанавливается не «крутилками», а «ползаньем» пальца по виртуальной панельке. Нет обогрева руля, как, впрочем, и лобового стекла, и форсунок омывателя, и задних кресел.

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Кроме того, простор во втором ряду (габариты авто составляют 4624х1841х1624 мм при колесной базе 2730 мм) гарантирует полную свободу голов, плеч, локтей, ног только двум пассажирам. Третьему помешает удобно устроиться прилично выпирающий центральный тоннель, так что в дальнюю дорогу «лишнего» седока лучше не брать. Зато к удобству оставшихся — широкий центральный подлокотник с подстаканниками, один USB-порт и дефлекторы вентиляции.

И еще им придется смириться с вертикальной посадкой (спинка дивана не регулируется) и с дешевенькими материалами отделки дверей. Китайцы, «взяв» и торпедо, и карты дверей передних в приятный на ощупь кожзам, на задней части салона сэкономили. Как, впрочем, и на багажнике. Он со своими 548 литрами весьма вместителен, но никаких аксессуаров типа сеточек, карманчиков, органайзеров не предусматривает. Полный, понимаешь, минимализм и экономия, что и отличает «китайца» от ближайших «европейских» родственников.

Однако все эти минусы ему (на российском-то автобезрыбье) можно простить просто за то, что едет он, если не придираться к миллиграммам, миллиметрам и миллисекундам, ну совершенно по-немецки. Что и неудивительно, ведь под капотом тут стоит более чем известный на просторах нашей необъятной 1,4-литровый турбомотор ЕА211 мощностью 150 л.с., без стеснения украшенный логотипом VW,

А агрегатирован движок — внимание! — не с какой-то там DSG или китайским «роботом», а с классическим 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Что, как минимум, говорит о надежности этой связки. Да, японская коробка не настолько скорострельна как роботизированные трансмиссии, но вряд ли среднестатистический автовладелец эту разницу в состоянии уловить.

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Зато он наверняка поймает еще одно «waw», опробовав Jetta VS7 на ходу. Особенно если, выбирая автомобиль, сравнит ездовые повадки-способности-умения «семерки» с другими китайскими одноклассниками. Эта машина едет именно так (ну или почти так), как мы привыкли в нашем беззаботном довоенном автопрошлом, отправляясь за новыми «колесами» в любой дилерский центр что VW, что Skoda.

То есть вроде и ничего особенного, но и бодрый рывок со светофора, и затяжной обгон на трассе, и «пошалить» на платной магистрали VS7 позволяет без проблем. Возможно, в городских заторах ЕА211 и Aisin не до конца находят общий язык, чуть раздражая водителями подергиваниями (причем не регулярно, а время от времени), но в остальном между ними полное взаимопонимание: ни приводящих в «ярость» пинков, ни задумчивости, ни ошибок в выборе скоростей АКП этот тандем не демонстрирует.

Прибавьте сюда по-немецки точную работу рулевого управления, не теряющегося даже в крутых и неоднозначных поворотах (хотя иногда стремление к кренам становится довольно отчетливым), не говоря уж о прямолинейном движении, и вы поймете, почему автор этих строк, изможденный «пустыми», совершенно неинформативными «баранками» большинства тестовых транспортных средств последних трех лет, просто заходился в многочисленных и непрерывных «вау-вау-вау».

Правда, к подвеске кроссовера некоторые вопросы возникли, но это, похоже, камень не в «мандаринский», а в «бюргерский» огород, поскольку SUV построен на столь же хорошо нам известной «ваговской» модульной платформе MQB. Довольно плотной, если не сказать — жесткой.

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Спереди МакФерсон, сзади «многорычажка» вместо балки на хорошем асфальте не доставляют путешественникам никаких проблем, умело «проглатывая» небольшие дорожные огрехи. Но вот на серьезных неровностях и особенно на проселках седоков прилично потряхивает.

А излюбленное мной упражнение «проезд лежачего полицейского» в нашем случае предпочтительнее исполнять на скоростях сильно ниже 40 км/ч. Но в любом случае я, как ни старался, до пробоя дело довести не смог. Хотя обитатели заднего дивана нет-нет, да напоминали «рулевому», что, мол не дрова везет... Напоминали, кстати говоря, не повышая голоса: машина довольно тихая, а основные шумы, похоже, проникают в салон в основном через большую панорамную крышу.

Обидно, конечно, что VS7 лишен полного привода в любой из комплектаций, да и клиренс в 175 мм заставлял осторожничать на зимней грунтовке по дороге к даче. Тем не менее, проведя за рулем автомобиля больше двух недель я, повторю, все это время реально получал удовольствие от езды.

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Иными словами, не влюбив в себя с первого взгляда, не заворожив какими-то особо выдающимися ездовыми качествами, кроссовер Jetta VS7 все же тронул драйверское сердце и имеющимися у него удобствами, и более чем вменяемыми ездовыми повадками.

Но вот цена в 3 529 000 рублей за старшую комплектацию (пять предыдущих, учитывая отсутствие в некоторых подогрева передних сидений, адаптивного круиза, 2-зонного климата, шторок безопасности и других функций при общем откровенно небогатом оснащении авто, я бы вообще не рассматривал) откровенно расстраивает.

Тем более, что, скажем, тот же Нaval F7 c полным приводом и исчерпывающим набором опций безопасности и комфорта обойдется в 3 449 000 «деревянных». Впрочем, тут решать вам...