По третьему ряду признаков: тест-драйв кроссоверов Soueast S07 и S09

Нельзя сказать, что российская публика оказала марке Soueast, тихонечко запустившейся в нашей стране чуть ли не под бой новогодних курантов, теплый прием. Этим китайцам досталось в автомобильных чатиках и за труднопроизносимое название, и за родство с концерном Chery — «очередной, какой там уже по счету мимолетный суббренд». Однако критиковали дебютанта, как это обычно и бывает, в большинстве своем те, кто видел его машины разве что на снимках. Познакомились бы хейтеры с семиместными кроссоверами S07 и S09 поближе, наверняка комментарии были бы совсем другими...

Соуеаст? Саист? Сауст? Суис? Как это, блин, выговорить и не вызвать между делом злого духа? Какого-нибудь ненасытного Эгуя из китайской же мифологии. «Будет в народе, значит, Сушист или Свист» — постановили строгие комментаторы в социальных сетях. Хотя сами представители бренда еще на старте российских продаж раскрыли страшный секрет произношения: правильно — «Соуис», с ударением на последнюю гласную, то есть на «и». Не так уж сложно, согласитесь.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Кажется очевидным, что название образовано путем сложения английских South (юг) и East (восток). Тем более что штаб-квартира бренда находится в городском округе Фучжоу провинции Фуцзянь — короче говоря, в юго-восточном Китае. Логика детектед! Однако — есть нюанс. Со временем философию и концепцию марки преобразовали в Ease your life — «Живи легко». Так что отныне, «по официальной версии», Soueast — это объединение слов Soul (душа) и Easy (легко).

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ОТНЮДЬ НЕ EASY

С неймингом разобрались — запасемся терпением и погрузимся в родословную. Soueast действительно входит в концерн Chery, но обзывать его суббрендом некорректно. К созданию этой марки «вишенка» не имеет никакого отношения. Более того: Chery появилась на свет на два года позже, чем «Соуис», основанный другими автокорпорациями в 1995-м. И тут я бы провела аналогию, например, с Volkswagen AG и Skoda. Один (причем тоже младший) подставил в трудную минуту плечо другому, вот и все.

Да, несмотря на беззаботный слоган, жизнь марки Soueast едва ли охарактеризуешь как легкую. Изначально под этим брендом выпускали автомобили Mitsubishi для местного рынка, затем — их перелицованные версии с собственными шильдиками. Позднее «Соуис» решил попытать удачу и изобразить что-то свое — не без подспорья той же «Митсу». Японцы охотно делились платформами, узлами, агрегатами. Опытом тоже, вероятно. И совместная работа принесла неплохие плоды.

«О, так значит, нынешние Soueast — это настоящее японское качество в китайской упаковке?» Увы. В 2021-м Mitsubishi сделала своим «поднебесным» партнерам ручкой. Потому что предыдущие семь лет продажи «Соуисов» упорно падали, а «Митсу», испытывая некоторые финансовые сложности, была вынуждена затянуть пояса. И тогда в эту увлекательную историю вписалась Chery, ставшая в 2024-м единственным акционером компании Fuzhou Qingkou, которой и принадлежал Soueast.

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ВТОРОЙ ШАНС

Прикинув, что к чему, Chery задала своему новому тонущему активу курс на экспорт. И он зашел в том числе в порт резинового авторынка России. Тихо и скромно, между прочим — без претенциозных шоу-показов, громких обещаний и... самой Chery. В нашей стране дистрибьюцией «Соуиса» занимается «Джетур Мотор Рус» (кстати, Jetour — самый что ни на есть «суб»). И тому есть объяснение.

Soueast, «дублировавший» на рубеже веков Mitsubishi, теперь использует наработки «Джетура». Кроссоверы S06, S07 и S09 — это переосмысленные Jetour Dashing, X70 и X90 соответственно. «Шестерка» докатится до нашей страны ближе к концу нынешнего года, а «семерку» и «девятку» уже можно пощупать в салонах официальных дилеров, коих насчитывается порядка четырех десятков. Старт продажам, как было сказано в начале, дали в декабре 2024-го.

Удивительно, но малознакомая россиянам марка таки сумела привлечь внимание покупателей. В январе, по данным «АСМ-холдинг», за S07 и S09, напоминающие внешне пафосные LiXiang, проголосовали рублем аж 155 человек. Глобально — это, конечно, крохи. Но давайте взглянем на соседние строчки: Dongfeng, отметивший в том году десятилетний юбилей присутствия в нашей стране, пристроил всего 190 машин, Livan — 128, FAW — 82. На этом фоне результат дебютанта не так уж плох.

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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Что мотивирует смелых «первопроходцев» рискнуть (а покупка авто любой новой марки — это всегда риск)? На мой взгляд, сам продукт — он довольно интересный. Еще — цены, о которых поговорим позже. И то, что поскольку бренд «Соуис» у Chery в России самый молодой (если вести отсчет с момента его перезагрузки), он же является самым продуманным: китайцы учли все прошлые ошибки и постарались угодить нашему требовательному потребителю с самого начала.

Например, зная о нежной любви россиян к полному приводу, они сразу предложили модификации с четырьмя ведущими колесами. Правда, муфты у кроссоверов разные. Если старший S09 располагает системой заслужившего мировое признание BorgWarner, то на S07 использована Faps. Да-да, та самая, что чудила на Chery Tiggo 8 Pro Max. Но проблемы вроде как в прошлом: китайцы обновили прошивку, и массовые жалобы прекратились.

Вызывают опасения роботизированные коробки? Пожалуйста — держите гидромеханику собственной разработки Chery. Живете в регионах, где большую часть года на дорогах грязевая каша? Тогда вам наверняка понравится, что пороги прикрываются дверями. Бонусом — полный зимний пакет, даже если покупаете базовые комплектации. Причем, обратите внимание, у сидений греются как подушки, так и спинки. Беспроводная зарядка и круговой обзор? В «базах» нашлось место и для них.

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ОДИН НА ОДИН

По итогам премьерного тест-драйва, на который Soueast привез обе модели, скажу, что лично мне больше приглянулась, как ни странно, младшенькая — S07. Притом, чисто по водительским ощущениям, это одно из лучших предложений сегмента SUV-С в нашей стране сегодня. А вместе с тем — и уникальное. Многие ли кроссоверы сего класса могут похвастать наличием 7 посадочных мест?.. Да забудьте уже этих «японцев» и «европейцев»! Были да сплыли.

Продолжая же тему водительских ощущений, отмечу, что «семерка» хорошо держит дорогу, вполне адекватно рулится. Пусть и не сверхдинамично, но все же уверенно ускоряется. Сиденья показались удобными, расположение органов управления — в целом логичным. Конечно, шумноват — слышно и гул нешипованных шин, и свист ветров, и подвывание движка. Однако не так, чтобы прям критично.

К «девятке» вопросов возникло больше. Взять ту же «шумку»: несмотря на двойные стекла (идут только в топовой комплектации), уровень посторонних звуков в салоне будто выше. Не понравилось, как организовано управление «климатом»: если у S07 предусмотрен отдельный тачскрин с парой «крутилок», то у S09 — лишь тоненькая сенсорная панель с основными «погодными» клавишами и аварийкой. Попасть в нужную кнопку на ходу — миссия почти невыполнимая.

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Кроме того, в список недоработок напрашивается верстка панели приборов: значки и надписи маленькие, пестрые, их слишком много. К тому же нет возможности выбрать классическую тему с псевдоаналоговыми циферблатами — привет олдскулам, я с вами! Что же до ходовых качеств, то тут обошлось без сюрпризов — большой и тяжелый S09 ведет себя на дороге ровно так, как принято в классе. Решительно и плавно, обеспечивая седокам достаточный уровень комфорта.

Оснащение у «девятки», конечно, «флагманское» — задний пассажир может двигать переднее кресло посредством боковых кнопок; бокс-подлокотник открывается как к водителю, так и к «штурману»; обзор на 540° с «прозрачным шасси» положен даже базовой версии. Но по некоторым опциям S09 проигрывает брату. Скажем, у него панорамка, шторки безопасности и поясничный подпор идут только в топе. И пятая дверь с крышей не оцинкованы (у «семерки» — только крыша).

КАЖДОМУ СВОЕ

Очередной пример типичной китайской странности? Отнюдь — обоснованный и трижды взвешенный план. Прельщать к S07 тех, кто поглядывает на кроссоверы SUV-С, решили именно богатым оснащением и той самой уникальностью в виде третьего ряда сидений. В то же время S09, который борется за кошельки в более высоком классе «китайский престиж», должен очаровывать приятной ценой.

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А она у «девятки» в самом деле заманчивая. К главным конкурентам этой модели в Soueast причисляют таких пижонов-тяжеловесов, как Chery Tiggo 9, Jaecoo J8, Geely Monjaro, GAC G8. Пробежимся по их прайсам (все — с учетом скидок по спецпредложениям): 4,2 млн, 3,8 млн, 3,8 млн, 3,7 млн. У Soueast S09 — это 3,0 млн. Ничего себе разница! Да и бог с ними, с панорамкой и поясничным подпором. Многие с радостью отказались бы от подобных «плюшек» ради экономии.

Что по стоимости у S07? Его специальная цена (раз уж берем во внимание выгоды по трейд-инам и прочим кредитам) в базовом исполнении — 2,6 млн. В числе основных соперников — Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max (хотя последний все же SUV-D). За них дилеры нынче просят от 2,6 млн, 2,55 млн, 3,0 млн. Ну то есть не сильно больше, а то и меньше, чем за дебютанта. Акцент на оснащении и «семиместности», говорю же.

Такой подход «Соуиса» к самопозиционированию кажется верным. Естественно, два месяца продаж — не показатель: чтобы дать объективные оценки, нужно куда больше времени. Но что-то подсказывает, что реинкарнировавший бренд таки отхватит свой кусок российского пирога. По крайней мере, все шансы у него есть. Лишь бы китайцы не перемудрили, не перестроили маршрут, не перевернули снова все с ног на голову. Ведь это, как мы знаем, они любят.