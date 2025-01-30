По запросам трудящихся: тест-драйв Chery Tiggo 7 Pro Max

Флагман главного китайского автобренда в России — считаем уж честно, со всеми суббрендами — СheryTiggo 7 Pro Max прошел незначительный, на первый взгляд, но очень точечный рестайлинг в прошлом году. Добавили не то, чтобы много, но то, что добавили — определенно пошло модели на пользу. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Одним из аргументов, что менял общественное мнение в России относительно китайских автомобилей, стал Chery Tiggo 7 Pro, а потом и Pro Max, который в 2022 году буквально заполонил российские дороги: кроссовер покупали и ведомственные, и таксопарки, а также многочисленные автомобилисты для себя, любимых.

Порталу «АвтоВзгляд» довелось в одной такой сделке поучаствовать, а свой выбор счастливый автовладелец объяснил так: «Бренд — самый давний на просторах России из всех, я его знаю, так что выбираю для себя тот автомобиль, в котором уверен». Ни добавить — ни прибавить: Chery в прошлом году отметила свое совершеннолетие в России.

Но следующая и на данный момент — главная страница в истории модели — 2022 год, ставший бенефисом «семерки» во всех смыслах. Машина прочно завоевала свое место под солнцем, активно продается и уже совсем иначе воспринимается. Впрочем, для достижения нынешнего положения вещей производителем был пройден очень немалый, хоть и краткий по сроку путь.

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Первые экземпляры машины 2022-го года были сырыми и к российским условиям эксплуатации готовы не полностью, о чем мы неоднократно рассказывали. И в 2023-ем компания активно вносила доработки, появился у Pro Max и полный привод, так что мнение пользователей оперативно менялось. И вот — 2024 модельный год: снова обновление. И тоже весьма актуальное. Уместное.

Новый бампер и красивая вставка на корме — это, конечно, здорово, но основные визуальные перемены достались салону: интерьер практически полностью переехал в «семерку» со старшей модели — Tiggo 8 Pro Max.

Появился богатый винный цвет отделки, вентиляция сидений, центральная консоль обрела куда более дорогой облик, но «стеклянный» (в смысле — прозрачный) селектор КП с тигром понравится не всем. Аляповато вышло. Зато полукруглый экран мультимедийной системы, поглотивший приборную панель, смотрится лаконично и аккуратно. Это плюс.

Основной же аспект рестайлинга — техническая часть Chery Tiggo 7 Pro Max: турбированный 1,5-литровый движок SQRE4T15C с вариатором уступили место 1,6-литровому турбомотору SQRF4J16, агрегированному с 7-ступенчатым роботом о двух мокрых сцеплениях. И хотя официальная прибавка к мощности смешная — 3 лошадиных силы — авто поехало совсем иначе.

Фото портала АвтоВзгляд.

«Раздумья» в начале движения никуда не делись, «китаец» трогается далеко не сразу, но после некоторых размышлений начинает заметно быстрее предшественника разгоняться. Бодрая штука эта трансмиссия DCT7: она очень оперативно справляется с переключением передач при динамичной езде.

А вот со стартом инженеры в чистом виде «перебдели»: стараясь сберечь сцепление, ребята поставили слишком длинную паузу, что вызывает неприятные ощущение в момент выезда со двора, например, или при необходимости заскочить в поток главной дороги с второстепенной. Может и в боку кольнуть.

Китайцы перенастроили подвеску: машина стала жестче, чуточку точнее исполняет маневры и меньше кренится на дуге. Правда, эти изменения коснулись только полноприводной версии. Собственно говоря, исполнено ровно то, что и просили отечественные водители. И за скорость реакции автостроителю — спасибо.

Похвалили? Давайте поругаем, есть за что. Во-первых, осталось нерешенной любимая китайская хворь: даже крайне лояльная в этом году зима и несколько тысяч пройденных километров не способствовали нахождению методики установки комфортной температуры в салоне. Либо передним пассажирам холодно, либо задним.

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Причина — исключительно в настройках «печки», которую под наши нужды так и не откалибровали: тепло назад поступает лишь в одном положении климатической системы, когда поток воздуха дует в грудь. Во всех остальных — сзади Якутия.

Во-вторых, кресла, несмотря на роскошную отделку, комфортнее не стали: на них все так же сложно просидеть более 4-5 часов, а уж в «морском туре» по М4 ждешь каждую заправку — пятая точка превращается в угловатый камень.

Задний ряд тоже будет подвывать: места для ног много, не поспоришь, а вот усесться удобно — не выходит. Кресла — еще одна традиционная китайская проблема, но возможное банкротство Recaro запросто может быть обращено в очередной качественный скачок большого Chery. Это намек, но эти парни все ловят на лету. И отопление спинки сиденья тоже очень хотелось бы получить.

Другая беда «семерки» -пустой руль, к которому надо привыкать. Пересаживаясь с автомобилей, например, оснащенных гидроусилителем, на Tiggo 7 Pro Max, с его сверхмягким и невнятным электроусилком, по началу чувствуешь некоторую недосказанность. Впрочем, это дело привычки, и за полтора-два дня тесного общения проходит.

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Отвечая на вопрос «почему Chery», стоит признать: у компании самая централизованная дилерская сеть. Вопрошаем: почем машина для народа? Отвечают: идите на сайт дистрибутора, смотрите цены. Никаких накруток, никаких дилерских шалостей, все строго. И по ценам-то, особенно с оглядкой на рыночную ситуацию, приемлемо.

Моноприводные «семерки» стоят от 2 780 000 за комплектацию Active до 3 120 000 за Ultra. За trade-in дадут скидку от 130 000 (Active) до 150 000 (Prime и Ultra), а фирменная программа «Семейный автомобиль» добавляет к дисконту от 100 000 (Active) до 150 000 (Prime и Ultra). Полноприводные версии кроссовера — от 3 070 000 за комплектацию Active до 3 370 000 за Ultra, которая, собственно говоря, у нас на тесте и побывала.

За trade-in дадут скидку 170 000 (на любую комплектацию), программа «Семейный автомобиль» добавляет к дисконту от 150 000 (за любую комплектацию), а кредитная программа «19 лет CHERY» позволяет скостить 200 000 рублей на машины в исполнении Active и 100 000 рублей — в исполнении Prime. Итого, собрав все скидки, имеем 2 750 000 на полноприводный кроссовер, что несколько меняет диспропорцию восприятия.

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И тут покупатель уже размышляет, ведь новенький Chery Tiggo 7 Pro Max на полном приводе и всей вот этой вот роскошью, от которой в зобу спирает дыханье, отдают всего на 10% дороже «Весты». Глянули и ценообразование на обслуживание.

ТО-0 (5000 км) стоит 14 430 рублей, ТО-1 (10 000 км) — 19 830, среднее ТО-3 (30 000 км) — 26 850, большое ТО-6 (60 000 км) — 60 720. Есть над чем подумать, согласны? Понимаете же, почему Chery Tiggo 7 Pro Maxпокупают — более 62 000 машин за 2024 год? А все «Чери» со всеми своими суббрендами продали в России более 325 000 машин. Комментарии по поводу оценок и народного мнения видятся излишними.