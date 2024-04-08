Тест-драйв за Полярным кругом: кросс-купе DFSK ix5 метит на место Renault Arkana

В России Dongfeng пока силен лишь своим грузовым крылом. Легковушки, увы, особой популярности у отечественных покупателей не снискали. Быть может, нынешний штурм их кошельков при помощи более современных моделей — таких, скажем, как кросс-купе DFSK ix5 — окажется для китайцев удачнее. А портал «Автовзгляд» протестировал новинку рынка в непростых условиях крайнего севера — на Ямале.

Во избежание путаницы, а быть может как раз именно ради нее, родимой, пробежимся по названию моделей, предлагаемых китайским Dongfeng в РФ. Тут и правда непросто. На радиаторной решетке кросс-купе DFSK ix5 красуется вовсе не шильдик Dongfeng, как, например, на пикапе DF6.

В данном случае, как и у старшего кроссовера DFSK ix7, мы видим вписанную в окружность изящную букву S, олицетворяющую не представленный у нас бренд Sokon.

А Sokon, в свою очередь, принадлежит китайскому концерну Seres Group. Так вот ix5, как и его брат ix7, разработаны СП Dongfeng Motor с маркой Sokon, потому и выступают под совместной аббревиатурой DFSK.

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Далее, видимо, чтобы покупателям было проще ориентироваться, на пятой двери кроссоверов во всю ширь раскинулась надпись Fengon. Это европеизированная версия имени Fengguang, под которым машины продаются у себя на родине.

Но если и это не прояснило картины, то скажем, что у модели DFSK ix7 на крышке багажника красуется еще и надпись Glory. С ней автомобили DFSK продают в Африке, в странах Ближнего Востока и кое-где еще. И если мы даже что-то напутали — не страшно. В любом случае, нашему человеку никогда не разобраться в логике имяобразования восточного соседа.

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Итак, начало апреля, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард — газовая столица России. В трехстах метрах от старта маршрута стела, определяющая границу Полярного круга. За окном -15 градусов, снега по колено, а где и по пояс...

Перед глазами четкий контур модного кроссовера, скошенная к корме крыша которого якобы берет на прицел аудиторию помоложе. Сугубо переднеприводный DFSK ix5, говорят нам, морозоустойчивый, адаптирован специально для России. Хотя электрообогрева лобового стекла пока нет, его обещают чуть позже. Руль тоже остался холодным, «тепленькие» тут лишь зеркала и передние кресла.

Снаружи машина выглядит ровно: без изысков, но современно. С индивидуализацией нынче сложно, как и у прочих «поднебесных» конкурентов. Но в целом внешность авто привлекательная, хотя и без особо запоминающихся деталей. Ну разве что задние светодиодные фонари, собранные в единый горящий блок поперечным «мостом», бросаются в глаза. Эффектно.

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Кстати, о конкурентах. Их на рынке уже с избытком. Только переднеприводных соразмерных кросс-купе как минимум четыре штуки: BAIC X55, Jetour Dashing, Сhangan CS85 и, конечно же, Haval F7x. Пятый — Geely Tugella — берет наличием полного привода. Найдутся кросс-купе и в соседних сегментах — и крупнее, и компактнее. Так что поляна DFSK ix5 досталась перепаханная вдоль и поперек. Будет трудно.

Впрочем, и у ix5 найдется чем привлечь своего покупателя. Взять хотя бы его колесную базу, которая длиннее, чем у всех перечисленных прямых конкурентов — 2790 мм. Что дает в салоне ощутимый запас свободного пространства. Хотя по габаритной длине этот SUV и уступает тем же Haval и Changan.

Но есть у него и еще одно неоспоримое достоинство — простота или, если хотите, «привычность». Европейские покупатели (в Старом свете марка продается уже лет шесть) оценили приверженность DFSK ix5 классическим канонам компоновки.

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Здесь аналоговая приборная панель — с хорошо читаемыми шкалами. На привычных для водителя местах находятся физические кнопки управления, а выстроить климат можно на собственной, пусть и сенсорной, панели, отдельной от 10,25-дюймового тачскрина мультимедиасистемы.

Иными словами, перед вами не выскочка-гаджет типа «Дашинга», за который не знаешь где ухватиться, а классический добротный и современный автомобиль, созданный с уважением к многолетним традициям автомобилестроения.

Салон выдержан в сугубо темных тонах. Строгий и отчасти парадный вид ему придают монументальная вертикальная передняя панель и лакированные поверхности. Особенно внушает «рояльный лак» центральной консоли.

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Мягкий пластик торпедо и обивки дверей удачно соседствует с пластиком «под карбон», который, перекликаясь с усеченным снизу рулем, вносит толику спортивных ноток.

Условный Толик, который приобретет этот кроссовер в единственной пока средней комплектации Premium по цене 2 990 000 рублей, гармонией останется доволен, поскольку безвкусицей тут и не пахнет. Как не пахнет и китайскими шалостями, обоняя которые мы некогда безошибочно определяли страну происхождения автомобилей.

Вот уж теперь воистину верим в компетентность едва ли не мощнейшего автомобильного китайского госконцерна, ведущего свою историю с 1969 года. А результаты давнего сотрудничества Dongfeng с группой PSA, Nissan, Honda и прочими автомонстрами теперь реальны и вполне ощутимы.

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Задний диван эргономичен, углы наклона подушки и спинки подобраны удачно. Регулировок, которых тут и нет, не требуется. Ногам внизу всегда достаточно места, будь даже водитель спереди богатырского роста. Несмотря на скошенную крышу, имеется запас и по высоте.

Есть подлокотник с подстаканниками, 12-вольтовая розетка и гнездо под разъем USB. А вот передние кресла на крепышей 54 размера явно не рассчитаны. В массивной зимней одежде в них — спасибо мощной боковой поддержке — приходится втискиваться с трудом.

Однако менее широкоплечие найдут их для себя идеальными. К тому же кресла щеголяют исчерпывающими электрорегулировками (шесть у водителя и четыре у пассажира).

Единственный, пожалуй, просчет в эргономике — отсутствие удобной площадки для смартфона, который так или иначе (по проводу или без) придется подключать к медиасистеме для навигации или чтения музыкальных файлов. Уж больно не хочется совать гаджет в один из подстаканников.

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По оснащению имеющихся опций вполне хватает. Круиз-контроль, камера заднего вида, помощники спуска/подъема, ряд необходимых систем безопасности, включая помощника экстренного торможения. А панорамная крыша с электрошторкой и вместительный багажник сделают использование автомобиля более комфортным и приятным.

Под капотом расположен 1,5-литровый турбомотор SFG15TA. За ним у ввезенных по параллельному импорту еще год назад кроссоверов Fengon числилось 150 сил. Теперь почему-то декларируется лишь 137 из них и 220 Нм крутящего момента.

Двигатель с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ ведет свою историю от Mitsubishi времен 2015-2017 годов. С ним трудится разработанный бельгийцами в сотрудничестве с ZF вариатор Punch Powertrain. Довольно распространенная для «китайцев» трансмиссия обеспечивает три режима движения: стандартный, спортивный и зимний.

Особенности последнего в том, что момент как бы «натягивается» на передние колеса постепенно, уберегая их от пробуксовки. Впрочем, это не помешало нам пару раз основательно засесть в небольших сугробах. Двадцатисантиметровый дорожный просвет еще не делает этот «паркетник» внедорожником.

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Типичной для этого класса кроссоверов можно считать и подвеску: спереди — стойки МакФерсон, сзади — многорычажка. Все это позволяет кросс-купе довольно дерзко передвигаться по обледенелым северным дорогам даже на китайской «липучке». В режиме «никуда не спешу» ехать по асфальту одно удовольствие как в плане ездового, так и акустического комфорта.

Машина четко слушается руля, не грубит водителю посторонними шумами, не пытается выскочить наружу поворота, глотает мелкий дорожный брак, не пропуская на руль даже часть его отголосков. Но чем больше просишь от машины, выжимая акселератор, тем менее уступчивым и послушным она становится.

Гонки на вариаторе — занятие бесперспективное. Да и лед кругом, того и гляди — развернет. Проще говоря, автомобиль хорош для размеренной и неторопливой езды, тогда как хищная манера пилотирования особого удовольствия ни самому водителю, ни тем более пассажирам не доставит.

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В итоге можно утверждать, что DFSK ix5 — вполне достойный вариант, который со временем, вероятно, не хуже конкурентов сохранит заложенные в него качества. Его конек — здоровый традиционализм, чем могла похвастать приснопамятная «Аркана», на лавры которой ix5 и претендует.

Вероятно, с появлением ранее обещанной 2-литровой 230-сильной модификации вопросы к динамике отпадут сами собой. Однако при этом и рассчитывать на сохранение ценника в неприкосновенности тоже не стоит.

И последнее. Отечественной сборки на мощностях «Автотора», о которой ранее объявляли в компании, не будет. Посчитали нецелесообразным. Все машины бренда — сугубо импортные.