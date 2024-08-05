Электромобиль в большом городе: как на самом деле мучаются владельцы «электричек»

Который год нас, безнадежных петролхэдов, уверяют в том, что Россия наконец «созрела» для электромобилей. Мол, покупать их уже можно и даже нужно: экономия на топливе и техобслуживании, всевозможные льготы, удовольствие от вождения и причастности к «зеленому» движению, повсеместные, удобные и зачастую бесплатные зарядки... Только вот на деле все не совсем так. А что в реальности представляет собой жизнь владельца «электрички», не имеющего собственной ЭЗС на загородном участке, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Уже на третий день активного московского тест-драйва одного чудного электромобильчика я пришла к выводу, что «зеленые» технологии — это не так уж и страшно, а даже приятно. Невероятная динамика, возможность управления «одной педалью», бесплатная парковка даже в тех зонах, где с водителя дерут 450 руб/час, столь же бесплатный проезд по скоростным трассам со специальным транспондером и никаких очередей на АЗС. Но восторгалась «батарейной» машиной я недолго — ровно до тех пор, пока мои «экологически чистые» восхищения не разбились о суровую действительность неразвитой инфраструктуры. Хотя, казалось бы, столица.

За то время, что я провела в компании электромобиля, мне удалось опробовать 6 зарядных станций — трех разных сетей Москвы и Подмосковья. Забегая немного вперед отмечу, что идеально из 7 сессий «подпитки» (на одной ЭЗС я побывала дважды, почему — объясню позже) прошли только две. Еще одна — с небольшой заминкой на старте. Остальные четыре — с обращениями в техподдержку и длительным ожиданием решения проблемы. Иногда — безрезультатно.

Так себе статистика для Первопрестольной, не правда ли? Но давайте обо всем подробнее.

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ЭНЕРГИЯ МОСКВЫ

В тех районах, где я живу-работаю-отдыхаю, больше всего зарядок предлагает «Энергия Москвы» (проект столичных властей), так что мой выбор сразу пал именно на эту сеть. Первая «подпитка» — а она у меня стала первой во всех смыслах — прошла как по маслу: заранее забронировала слот, припарковалась, вставила адаптер, «запустилась» через смартфон и от души насладилась процессом. «И если все так хорошо, то почему владельцы электромобилей жалуются на инфраструктуру?»

Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. Когда я в следующий раз приехала на «Энергию Москвы», только уже на другую, терминал отказался «кормить» мою машину: делаю все по инструкции, однако — двадцать секунд жужжания и ничего. В техподдержке пообещали перезагрузить станцию — мол, подождите и попробуйте через пару минут — и положили трубку. Подождала, попробовала — все то же самое.

Времени было в обрез, так что перезванивать не стала — уехала ни с чем, благо заряд батареи позволял. Но через пару дней вернулась, решив во что бы то ни стало победить. Как итог: 25 минут на телефоне (спасибо, что в этот раз не бросили), дистанционное подключение инженеров, десятки попыток вытащить-вставить и... снова ничего. А пока мы сражались с капризным терминалом, на «обед» подъехала другая машина — с тем же европейским разъемом CCS Combo 2. И у нее сессия почему-то началась без каких-либо проблем.

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Моя третья и последняя попытка воспользоваться станцией «Энергией Москвы» тоже успехом не увенчалась. Несмотря на то, что терминал, судя по карте в приложении, был свободен, по факту он оказался занят. Подумала грешным делом, что владелец той машины — эгоист: мол, зарядился, а убирать свое дорогое во всех смыслах ТС с парковки не торопится. Но нет — оказалось, это ЭЗС глючила: обрывала его сессию каждые 15-20 минут, вынуждая водителя каждый раз бежать к станции и заново запускать процесс. Здорово, да?

Из плюсов по итогу «тестирования» сети «Энергия Москвы» могу выделить только два: терминалов в столице много (в том числе «быстрых»), и услугу они оказывают совершенно бесплатно. Из минусов — неудобное мобильное приложение («Транспорт», где помимо ЭЗС, куча ненужной владельцу «электрички» информации об автобусах, велосипедах, метро и т.д.), нестабильная работа (только 1 терминал из «моих» трех функционировал корректно) и слабая техподдержка (один раз дали совет и бросили трубку, не убедившись в том, что у меня все получилось).

И еще кое-что об «Энергии Москвы». Когда, подъехав в последний раз к занятому терминалу, я позвонила в поддержку, чтобы уточнить, а можно ли как-то «пнуть» владельца машины, которая без дела занимает адаптер (я тогда еще не знала, что у моего товарища по несчастью просто прервалась сессия), мне рассказали, что оператор не видит номер телефона пользователя. Хотя в других аналогичных сервисах, по словам собеседника, такая возможность предусмотрена...

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РОССЕТИ

В Московской области самая обширная сеть зарядных станций, как мне показалось, у компании «Россети» — в регионе, если верить официальному сайту, их уже больше 80. Мне посчастливилось испытать две. В первом случае все прошло почти гладко — на старте немного «тупило» мобильное приложение, но минут через 10 зарядка все-таки пошла. Во втором — пришлось звонить в техподдержку: на экране висела ошибка. Накормить машинку удалось только через 20 минут телефонных переговоров.

Опыт использования «Россетей» я бы назвала более приятным. Во-первых, зарядки этой компании мощнее (120 кВт против 50 кВт у «Энергии Москвы»). Во-вторых, у нее, может, и не такие красивые терминалы, но зато куда более простое и понятное мобильное приложение — в нем нет ничего лишнего. В-третьих, те станции, где я побывала, стояли на обычных АЗС: пока идет сессия, можно спокойно посидеть в кафе.

Условный минус у сервиса «Россетей» только один — за сессии нужно платить. Хотя и не сказать, что сильно много: за зарядку с 30 до 95% (было «съедено» 40,7 кВт*ч) с карты списали 773,9 рубля (19 руб/1 кВт*ч). По времени весь процесс занял час.

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ELECTRO.CARS

Напоследок я протестировала станцию сети Electro. cars в центре Москвы, но здесь, если честно, даже и рассказать особо нечего. Те же 120 кВт, стабильное, понятное и симпатичное мобильное приложение. Правда, и платить уже приходится больше — 22 рубля за 1 кВт*ч. Так, небольшой получасовой «перекус» (15,06 кВт*ч) обошелся нам с электромобильчиком в 332 рубля. В отличие от «Россетей», есть возможность пополнять кошелек в профиле, но привязывать банковскую карту все равно зачем-то нужно.

КАКОВ ИТОГ?

По итогам своего «экспириенса» я бы сказала, что зарядить электромобиль на общедоступной станции — тот еще квест. Причем даже в Москве — что уж говорить о регионах, где на весь город может быть пара-тройка станций. И это власти называют развитой инфраструктурой?! Мало терминалы «воткнуть» — нужно обеспечить их стабильность. А еще — позаботиться о том, чтобы сессиями было легко управлять. Вот что делать владельцу «электрички», если у него разрядится мобильник или «отвалится» сотовый сигнал?

Короче говоря, вопросов к этой «зеленой» транспортной истории остается слишком много. И покупать электромобиль сегодня — большой риск. Если, конечно, у вас нет возможности заряжаться «из окна» или на дачном участке от собственной станции, которая тоже стоит конских денег. Есть, впрочем, и другой вариант: протестировав десяток станций, выбрать для себя одну удобную и ездить всегда к ней. Но никто ведь не гарантирует, что в тот момент, когда вам понадобится зарядка, адаптер будет свободен...