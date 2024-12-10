Измеряем температуру: тест-драйв пикапа Changan Hunter Plus

Этот пикап казался особенным: и марка Changan уже приучила нас, что умеет делать автомобили с изюминками и с характером, и сам Hunter Plus явно выбивается из общей массы одноклассников неким флером исключительности. По сути, он представляет собой вариацию модели, которую перелицевали и в Peugeot, и даже в Dodge — и ведь продают же, вполне небезуспешно. Да, в упомянутых «клонах» есть эстетические отличия, но основа та же, включая шасси, подвески, силовую структуру кузова. Иными словами, Changan уже способен делать автомобили, которую капиталистам не стыдно выдать за свою. Правда же, стало еще интереснее?

И вот он передо мной. Мало того, что дизайнеры налепили на кузов с полтонны хрома, так еще и сам цвет для журналистов выбрали серебристый — не идет «Хантер Плюсу» этот оттенок. Теряется он и сам среди своих же решеток и рейлингов, и среди хмурой осени. Да и название слишком уж перекликается с изделиями из Ульяновска, что тоже не воодушевляет. Но это все — преамбула. Фабула оказалась весьма интригующей.

Самый мощный мотор в классе: 226 сил и 390 Нм момента. С двух литров, не без турбины. Но это — бензин, а цифры более характерны для дизеля. Поведение «под тапкой» — бодрый набор оборотов, не менее бодрый разгон, правда, линейной тягу назвать не получается. Видимо, 8-ступенчатый «автомат» настроен не идеально и, похоже, все рывки допускает именно он. Но не все ли равно?

Двухтонный пятиметровый пикап разгоняется, как легкий кроссовер, причем тональность выхлопа только добавляет азарта. Правда, периодически зависает на второй передаче при светофорном старте «в пол», доводя двигатель до визга. Но редко. Получается, перед нами «хот-пикап»?

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Звучит несколько скабрезно, но ведь подходит. Пикантных ощущений водителю подсыпает и мягкая подвеска, допускающая «американскую» раскачку при любой смене динамического вектора. При разгоне передок поднимается, в вираже — кренится (ну, вы поняли, как на катере).

При этом руль, даром, что от упора до упор делает почти 4 оборота, совсем не кажется грузовым, нет: все очень гармонично, и даже некое подобие обратной связи прослеживается, и в поворотах уверенность есть.

Но брать пикап ради игры «газ-тормоз» перед камерами ГАИ — странная затея. Он должен быть утилитарным. И это «Чанган» тоже умеет: кузов изнутри отделан полимером, так что грузить можно хоть металлолом. Правда, в долгосрочной перспективе под пластиковой вставкой может концентрироваться влага, что чревато коррозией. Но ведь можно заехать «к ребятам» и замазать все потенциально опасные щели герметиком и спать спокойно?

Да. Но нет. Тот самый хром, ослепивший меня при первом знакомстве, тоже может проиграть затяжную битву со столичными реагентами и растерять весь цыганский шик. Выход — покрыть черной пленкой. И так уже делают, и это вид имеет, подтверждаю. Но у нас — чистый сток, посему будет работать с ним.

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Полный привод с муфтой. То есть, не part-time, а человеческий автоматический полный привод, на котором можно ездить по любым покрытиям, в том числе и по чистому асфальту, и не бояться, что раздатка перемелет себя «в фарш». Это ценно хотя бы потому, что избавляет мозг от еще одной заботы.

Однако, взглянем на это с иного ракурса: еще недавно на нашем рынке подобной схемой привода мог похвастать (и постоянно так и делал, кстати) только Mitsubishi L200 со своей фирменной трансмиссией Super Select. Теперь и L200 изменился, и нам это распробовать уже не дано. А Changan, между прочим, гордится тем, что подавляющее большинство узлов и агрегатов делает сам, а не закупает на стороне. То есть китайские инженеры захотели — и без проблем внедрили. Рад за них и за нас.

Картина складывается идиллическая? Пока да, но теперь я перейду к критике, и она будет беспощадна: бежевый салон в пикапе — это нонсенс. Да, экокожа практична и ее можно мыть. Но почему нет простого черного исполнения? Далее: простите, куда деть стопку накладных? Или кучу барахла из карманов?

Оставить в карманах не выйдет — неудобно доставать, да и сидеть будет не особо вольготно, ибо отсеки по бокам от центрального тоннеля узковаты. Или руль — насколько трудно было бы добавить в смету проекта регулировку по вылету? Едва ли это вышло дороже прострочки на передней панели. Или отсутствие подогрева лобового стекла — и это у нас, в стране без весны и осени, где климат умеет только жарить и морозить? Досадный пропуск в карму, «Хантер Плюс».

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Впрочем, урезанный подбор опций можно частично оправдать хотя бы русификацией мультимедийной системы и штатно установленным «Яндекс.Навигатором».

Давно не могу понять, почему все китайские бренды, использующие ОС Android для медиа-центров, не «прошивают» российские сервисы, но дают возможность подработать всяким «мамкиным» программистам, скачавшим ADB Control на ноутбук.

Откуда я знаю название этой программы? Сам балуюсь иногда на «планшете» в личном кроссовере другого бренда из КНР. А здесь — все уже доступно «из салона», плюс Apple Carplay тоже есть, хотя и по проводу. Стоп. Нет: в комплектации нет мобильного роутера, без него придется раздавать интернет с телефона, а это, в свою очередь, ведет к повышенному разряду последнего.

Немалая доля замечаний, конечно, субъективна. Главное, что после двух недель с Hunter Plus осталось хорошее впечатление от добротного автомобиля, который умеет делать жизнь водителя пикапа чуть веселее. Эстетики, пусть и спорной, местами вычурной, здесь однозначно больше, чем в среднем по рынку. Но уж лучше так, чем упорно клонировать «Хайлаксы» двадцатилетней давности.