Недосягаемый Валаам, или Особенности карьяльской рыбалки: автопутешествие в Карелию на Jetour Т2

Карелия — место, где можно услышать, как растет мох, ветер говорит в соснах, а вода в озерах настолько прозрачна, что кажется, будто время здесь остановилось. Если вы ищете уголок без толп, социальных сетей и навязчивых разговоров, когда единственными соседями становятся лоси и чайки, то вам — точно сюда. И это даже несмотря на то, что только в этом году республику посетило около 1,5 млн туристов. Правда, большая часть — не на собственных колесах, хотя, как нам кажется, именно автотрип и дает то самое ощущение оторванности от надоевших благ цивилизации.

Решение отправиться в Карелию не было спонтанным. Приближался отпуск, и нам с супругой захотелось испытать новые впечатления о давно позабытых местах, а само путешествие сулило возможность увидеть волшебные окрестности города Сортавала, отдохнуть, насладиться красотой Ладожских шхер и привезти домой вкусной карельской рыбы.

Август выбрали не случайно — из-за отсутствия летающих насекомых и теплой, даже жаркой погоды. Коттедж с баней на берегу Ладожского озера забронировали заранее, аж за полгода(!), и он обошелся нам в 12 000 рублей в сутки. Будь мы менее предусмотрительны и искали бы жилье за неделю до поездки, его стоимость могла бы вырасти в два-три раза. Так что этим решением сэкономили приличную сумму.

Выбор машины определялся моими предпочтениями: хотелось в дальнем вояже иметь все и сразу — мощь, объем, надежность. Поэтому в путешествие отправились на кроссовере Jetour Т2, полностью соответствующем заявленным требованиям. К тому же учли тот факт, что он позиционируется производителем именно как авто, способное в самых разных турах покорять самые разные дороги, что мы, собственно говоря, и планировали делать.

Сразу скажу, что несмотря на внушительный внешний вид, Jetour Т2 все же кроссовер, а не внедорожник: у него несущий кузов и отсутствует понижающая передача. Тем не менее, наш герой — полноприводный. Причем процентное распределение крутящего момента между осями у него не фиксированно, а определяется системой полного привода BorgWarner с управляемой муфтой и электронной блокировкой заднего дифференциала. Система автоматически распределяет тягу в зависимости от дорожных условий, что делает T2 вполне подходящим SUV для езды по различным поверхностям, включая офф-роуд.

За десятилетия увлечения рыбалкой у меня накопилось огромное количество снаряжения. Если в детстве я ходил на речку с удочкой и куском черного хлеба, привязывая снасти к раме велосипеда, то сегодня в арсенале — лодки, моторы, канистры, портативный холодильник и одежда на все случаи жизни, а значит, необходима по-настоящему вместительная машина.

И Jetour Т2 в этом смысле приятно удивил просторным салоном: благодаря кубической форме кузова без заваленных линий внутри образовалось неожиданно много места, куда помещается все, что может пригодиться в долгом путешествии. Кроме того, в салоне предусмотрено множество продуманных отделений для мелочей.

А вот багажник поначалу расстроил. Показалось, что он, несмотря на объективно приличный объем в 580 литров, невелик, хотя производитель и позиционирует автомобиль как чуть ли не экспедиционную машину. Но мое разочарование было, наверное, вызвано тем количеством скарба, что мы брали с собой. Однако при сложенных задних сиденьях его объем увеличивается до 1494 литров, чего для наших пожитков хватило с избытком. Короче говоря, загрузились, сели, поехали...

Разумеется, по М11 «Нева» — тратить драгоценное отпускное время на толкание по М10 ну никак не хотелось. Но за удовольствие прохватить с ветерком приходится раскошелиться: в одну сторону трасса (с учетом использования транспортера), потребовала 3800 рублей. И все бы хорошо, но самое слабое местом магистрали — отсутствие должного количества нормальных АЗС.

Нет, теоретически остаться без бензина здесь трудно, однако на некоторых участках заправок нет на протяжении почти сотни километров, поэтому я настоятельно советую заезжать на М11 с полным баком (кстати, стоимость топлива на М11 несколько выше, чем за ее пределами) и внимательно следить за указателем уровня топлива и дорожными знаками. Впрочем, нас эти проблемы волновали мало.

Бак Jetour T2 вмещает 70 л топлива, а расход по трассе у полностью груженой машины составляет вменяемые 9 л/100 км: хватает надолго. По моим ощущениям, аппетит авто можно еще снизить, двигаясь на круиз-контроле (он здесь адаптивный и весьма вменяемый, но не мое это) и не вываливаясь за 110-120 км/ч.

Тем более, что на больших скоростях тут уже весьма ощутимо начинает досаждать шум ветра, что, впрочем, и неудивительно, учитывая квадратную форму кузова. Но если, повторю, не ставить скоростные рекорды, шумоизоляция салона здесь на уровне.

Под капотом автомобиля трудится 2-литровый турбированный двигатель SQRF4J20 мощностью 245 л.с. с крутящим моментом 375 Н·м в диапазоне 1750-4000 об/мин, а передачи переключает семиступенчатый «мокрый» робот. Заявленное время разгона до сотни — 8,7 секунды, однако вау-эффекта от динамики я не испытал.

Да, машина ускоряется, но без особого огонька. Большей резвости при обгонах можно добиться, переключившись в спортивный режим. Тогда «робот» позволяет мотору работать интенсивнее и переключается на пару передач вниз заметно быстрее, чем в нормальном режиме, так что обгонять становится проще.

Еще одна особенность «платки» — отсутствие полноценных кафе: единственная достойная точка общепита, совмещенная с АЗС, находится на 423-ем километре, в 230 километрах от Санкт-Петербурга. Впрочем, нас места для отдыха не сильно интересовали.

Дело в том, что водительская посадка в Т2 удобная даже для габаритных граждан высокого роста: найти оптимальное положение, в котором не устаешь даже при езде на дальняк, легко. А вот к рулю есть вопросы: он, безусловно, красивый, но практичнее был бы классический круглый. Вместо этого дизайнеры собрали в «баранке» все самое модное — множество наплывов и срезов, в результате чего «штурвал» получился эффектным, но неудобным при активном перехвате, когда в руках оказывается постоянно меняющийся профиль. Ощущение, словно играешь на баяне.

К тому же на малых скоростях руль слишком легкий, что также не очень приятно. Однако — справились, и уже к ночи первого же дня путешествия (в общей сложности, выехав из подмосковного Чехова и около часа потратив на обед, потратили на весь маршрут 11 часов) были в Сортавале.

Кроме рыбалки, о которой я расскажу чуть ниже, в нашей программе значилась поездка на Валаам. Добраться туда из Сортавалы мы планировали на «Метеоре» — с экскурсией и обедом в кафе на острове. Это удовольствие обошлось бы в 7000 рублей с человека. Главное, что хотелось увидеть на Валааме, — религиозные объекты: монастыри, церкви, часовни и скиты. Последних, кстати, здесь так много, что даже местные монах не знают точного их количества.

Однако за пару дней до планируемой экскурсии выяснилось, что билетов на «Метеор» уже нет в продаже: турагентства выкупают места на корабль заблаговременно, и «диким» путешественникам ничего не остается. Мы позвонили частникам, которые организуют поездки на Валаам и экскурсии по Ладожским шхерам, но и они отказались везти нас — погода на Ладоге внесла свои коррективы. На озере начался шторм, о котором мы, находясь среди шхер, даже не подозревали. Такая поездка обошлась бы нам в 5000 руб. с носа.

Короче говоря, пришлось срочно придумывать другие развлечения, поэтому решили двинуть в знаменитый горный парк «Рускеала» — одно из самых ярких и захватывающих мест Карелии, где расположен легендарный мраморный каньон, известный далеко за пределами региона. Рекомендуем выделили на это место целый день, чтобы неспешно погрузиться в атмосферу невероятного творения природы и человека.

Под вечер, на обратной дороге к коттеджу, поднялись на гору Паасо, с которой открывается захватывающий вид на Ладогу и, если повезет, на проезжающий внизу сортавальский ж/д ретро-экспресс. Стоимость подъема по дощатой экотропе, опоясывающей гору, 500 рублей с человека.

Дороги по всей Карелии находятся в приемлемом состоянии, если не съезжать с федеральных трасс. Наш Jetour Т2 был «обут» в шоссейные шины размерностью 255/55 R20 — не МТ и даже не АТ. Чтобы проверить заявленные внедорожные характеристики, съехали на проселок в лес и попытались забраться на многотонную гранитную глыбу, коих тут много.

Перепробовав все семь имеющихся тут полноприводных режимов, так и не смог покорить камень — именно из-за «лысой» резины. Впрочем, это уже придирки: вряд ли владелец такой машины вряд ли отважится на офф-роудные подвиги на обычной «шоссейке». А вот к чему придраться невозможно, так это к материалам и качеству сборки салона.

Здесь не осталось и следа от духа старых китайских автомобилей с их специфическим запахом и пластиком, из которого стыдно было бы делать даже одноразовые стаканчики. Каждый элемент интерьера — на вид и на ощупь — вызывает исключительно приятные эмоции: красиво, дорого, качественно.

...И увы, но трофейную рыбу, о которой я грезил долгими зимними вечерами, нам так и не удалось поймать. Местные жители объяснили отсутствие клева аномальной жарой. Видимо, стоит выбирать для отпуска сентябрь. Зато мы часами слушали тишину Ладоги, сидя в лодке, а после парились в банке. Купались голышом — вас здесь никто не увидит, кроме сосен да бескрайнего неба.