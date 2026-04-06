Странности перевода: длительный тест-драйв кроссовера Hongqi HS3

Компактный кроссовер Hongqi HS3 — один из самых загадочных и, как ни странно, самых невезучих китайских автомобилей, прибывших в Россию в рамках большой поднебесной экспансии имени «двадцатых». Машина действительно уникальная: она лучше, чем о ней говорят, и дороже, чем стоит. Как так получилось и почему прозорливые отечественные автомобилисты таким нюансом до сих пор не воспользовались — на портале «АвтоВзгляд».

Официально вышедший в 2023-м году на российский рынок китайский бренд Hongqi, он же «Красное Знамя», он же «китайский Rolls-Royce», изначально выстроил коммуникацию с потенциальным клиентом с позиции премиального бренда с премиальным же продуктом. Даже распространение было возложено на дилеров Mercedes-Benz: целевая аудитория нового продукта изначально зафиксирована производителем предельно точно. Как соединить «премиальное» и «китайское» в одном предложении, знали только представители Hongqi: из всех китайских брендов у них единственных был крайне узнаваемый в России амбассадор: генсек ЦК КПК Си Цзиньпин.

Впрочем, ставка была сделана на другое: абсолютное большинство отечественных автомобилистов и просто увлеченных машинами граждан познакомились с «Красным Знаменем» благодаря таксомоторам, которые начали менять отходившие свое «ешки» и «пятерки» в тарифе «бизнес» на новенькие седаны Hongqi H5. Стильные, заметные, но до той же «пятерки» известного баварского автопроизводителя, будем честны, не дотягивающие.

За H5 была только цена: на первых порах седан продавали за два миллиона «с хвостиком», а сейчас, даже с учетом чудовищного «утиля», просят 3 500 000 рублей. За новый, с гарантией, в салоне. И это на фоне Mercedes-Benz, что стоят в том же шоуруме, но уже с 8-значными цифрами в прейскуранте. Дешевое плохим, как известно, не бывает, но если речь идет о премиальности, тяжелом люксе и прочей роскоши, то одно на фоне другого несколько теряется, не находите?

Фото avtovzglyad.ru

Потребитель условного Mercedes, скажем аккуратно, увиденным не впечатлится, а вот соискатель того же VW — просто не зайдет в стеклянные двери: мол, «не по Сеньке шапка». А ведь именно он, обладатель условного же Tiguan и желающий его обновить, по всем вводным должен был стать железобетонной аудиторией самого недооцененного и, вместе с тем, самого привлекательного для широкой аудитории автомобиля Hongqi на российском рынке — кроссовера HS3.

Спасибо российскому представительству марки, когда в рамках одного из мероприятий удалось за день прокатиться на всей модельной линейке «Красного Знамени», так что сравнение получилось острым на впечатления: самый сбалансированный, драйвовый, динамичный и вместе с тем универсальный автомобиль в модельном ряду — именно «тройка»! Пожалуй, стоит расшифровать тактильные эмоции.

Начнем традиционно с формфактора: HS3 позиционируется брендом как компактный автомобиль. Но на практике — никакой он не компактный: 4655 мм, что соизмеримо со Skoda Kodiaq и Toyota Highlander первого поколения (4684, разница 3 сантиметра). «Горец» у нас когда компактным-то был? Отсюда у «тройки» просторный салон, причем как для первого, так и для второго ряда сидений, достаточный для обычной семьи багажник, удобство парковки, легкость маневра и прочее-прочее.

Кстати, про легкость: что у «трешки», что у «пятерки», что у «семерки» Hongqi — один и тот же двухлитровый 245-сильный турбомотор. Однако HS3 весит 1710 кг, HS5 — 1820 кг, а HS7 — 2080 кг. Кто же из них лучше поедет? Кто сожжет дорожающего каждый день бензина меньше? Кто быстрее возьмет разгон? Вопросы риторические.

1/4

Пересаживаясь в HS3 из того же Tiguan, сразу отмечаешь тяжелую дверь, что закрывается с приятным, «дорогим» звуком. Внутри — богатство отделки, огромный экран, куда традиционно зашита львиная доля функций, широкий ассортимент опций и многочисленные отсылки к родному для «ваговодов» дизайну. Но ключевая разница — в акустическом комфорте: машина-то тихая, оттого чувствуется на тактильном уровне дорогой.

Руль, как, кстати сказать, и подвеска, настроены очень недурно. Не Porsche, конечно, но и не японо-корейская пустота: остренько и жестко, как любят ценители немецкого автопрома. Дорогу HS3 держит уверенно даже на высокой скорости и, в отличие от большинства коллег по цеху, не стесняется ехать быстро. Им приятно управлять на скорости, даже на магистрали меж двух столиц автомобиль не теряется и легко поддерживает высокий ритм: приятное конкурентное преимущество.

Кстати, понравился и расход: для 245-сильной машины на классическом 8-ступенчатом «автомате» среднее потребление топлива в 9 литров выглядит очень бережливым. У нас на тесте была богатая версия — двухлитровая и полноприводная. Четыре ведущих — не про бездорожье, хотя снежную кашу и особенности дачных грунтовок в зимний период кроссовер превозмогал достойно, не пасовал.

Но на асфальте, когда разговор идет про контроль, и на резком старте, и на высокой скорости, и на излишне дерзком маневре — кроссовер показал себя просто молодцом: слушался и слышал водителя, компенсируя некоторые недостатки в расчетах и наказуемый избыток водительской наглости. Тот же HS5 показался более валким и аморфным, например, но обмануть физику и силу тяжести пока никому из автопроизводителей не удалось. Спроси у любого спортсмена: главное — это вес.

1/7

За два месяца, проведенных за рулем этого «китайца», появилась привычка: ни одной лишней эмоции, ни одного острого угла не осталось. Как любимые кроссовки, которые и не замечаешь уже на ногах. Может, каких-то экстраординарных эмоций и не возникло, может, и стоило бы поругать за отсутствие человеческого Apple CarPlay или излишнее пристрастие к переносу классических кнопок на дисплей.

Но общий уровень автомобиля, его взаимодействие с водителем, его заточка на комфорт и прикладные свойства — на каком-то уже забытом, совсем не китайском уровне. И это, пожалуй, главное в Hongqi HS3: отбросив избитые тезисы о премиальности, роскоши и прочие совершенно лишние эпитеты, получим удобную и функциональную машину, которая многим придется по душе.

И тут сложно не согласиться с исполнительным директором Hongqi в России Иваном Савельевым: будь у нее другой значок на капоте — стала бы флагманом продаж. Короче говоря, личное ощущение — крепкий, достойный внимания автомобиль, который и едет, и рулится. Однако, повторим, есть у Hongqi HS3 и еще один козырь — стоимость.

Победитель премии «Внедорожник года в России 2025» в категории «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы» расположился в самом востребованном среди отечественных водителей ценовом сегменте: от 2,78 млн рублей за переднеприводную 1,5-литровую модификацию до 3,6 млн за такую, как у нас, — на 2-литровом моторе и классическом «автомате» с приводом на все четыре колеса.

Звонок дилеру добавит в это предложение кредит под 0,01% и томный намек, что цена не финальная, можно и дешевле. И это, пожалуй, главный диссонанс, вызванный автомобилем: редкий случай, когда машина выглядит, едет и чувствуется дороже, чем стоит. На фоне конкурентов — феномен! Один вопрос: отчего же на дороге-то встречается так редко?..