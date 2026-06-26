На что пересесть после Range Rover: первый тест-драйв кроссовера GAC S9

Компания GAC привезла новинку — флагманский полноприводный кроссовер S9. Автомобиль хоть и имеет ДВС, но по сути представляет собой «электричку». Точнее, последовательный гибрид, у которого бензиновый турбомотор исполняет исключительно роль генератора. Порталу «АвтоВзгляд» посчастливилось познакомиться с дебютантом в день его премьеры, и вот что мы можем рассказать по итогам тест-драйва.

Если читатель еще не в курсе, даем справку. Автоконцерн из Гуанчжоу GAC ведет свою историю с 2008 года. Начинал со сборки автомобилей Toyota. Активно развивался, и сегодня имеет собственные научно-исследовательские филиалы по всему миру, включая Лос-Анджелес и Кремниевую долину. Центры проектирования — в Шанхае и Милане. Помимо совместного предприятия с «Тойотой», работают структуры GAC Honda, GAC BYD, GAC Hino. Компания ведет работу в 68 странах мира, а в России за недолгое время нашла уже более 50 000 клиентов.

Вызывающе популярных бестселлеров марки мы, пожалуй, не назовем. Тут ведь дело не в массовке, речь идет о премиальных и высокотехнологичных автомобилях, спрос на которые всегда будет умеренным. И все же на улицах все чаще бросаются в глаза без преувеличения величественные формы той или иной модели с шильдиком GAC.

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Полноразмерный кроссовер длиной более пяти метров и весом под 2,5 тонны — всегда интересно. Заставить эдакую махину ездить не просто, а ездить быстро и с комфортом — еще сложнее.

S9 однозначно красив и статен. Идеальные острые линии, словно пронизывающие имеющиеся округлости. Роскошная и лаконичная оптика. 21-е диски самых агрессивных дизайнов. Парадная окраска, один вариант которой — серебристо-синий — аккурат под Rolls-Royce. Другим по душе окажется наглухо-черный, даже без фурнитуры под хром...

Машиной такого размера и облика сложно промахнуться по его целевой аудитории. Не удивимся, если S9 заинтересуются органы безопасности. В хорошем смысле, в плане передвижения.

За рулем сидит владелец, который осматривается с превосходством человека, мысленно уже застегнувшего у вас на запястьях наручники. Ему не требуется поддерживать беседу о преимуществах 27-дюймового проекционного дисплея на стекле или адаптивных амортизаторов. При необходимости он сможет сделать это и у себя в кабинете, куда оппонента приведут или вызовут по повестке.

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После охов-вздохов от экстерьера пробираемся внутрь. Тут, кстати, довольно строго. Под стать генеральской приемной. Комфортные кожаные кресла, натуральный ореховый шпон. Огромный 15,6-дюймовый экран мультимедиа плюс 10,25-дюймовая удобная приборная панель, куда можно вывести, чтобы не крутить головой, показания навигатора. Кстати, дачу этих показаний обеспечивают сервисы «Яндекса». Мелькнул на экране и виджет BK.

Как со всем этим управляться на ходу, не вполне ясно. Кнопок — ни одной. Только на потолке парочка, отвечающая за ГЛОНАСС-безопасность. Нажимали когда-нибудь? На пухленьком и усеченном снизу руле два микроджойстика, воспользоваться которыми в движении так и не удалось. Не было времени разбираться с алгоритмами настроек всего. А тема «Просто понажимать» не сработала. Видно, функции джойстиков надо было предустанавливать на парковке.

Спасибо за шеренгу цифровых сенсоров климатической системы, оказавшихся на передней панели. Актуально для трехзонника. Все остальное, кажется, включая даже аварийку, зашито в недра мультимедиа. Вместо направленной в лицо мощной настольной лампы тут имеется вариативная подсветка салона. Кресла первого и даже второго ряда — с вентиляцией и массажем. Что уж говорить о банальном подогреве. У переднего пассажира под ногами складная оттоманка. Тоже, кажется, с подогревом. «Папа», если усядется спереди, сможет разложить кресло по форме лежака с околонулевой гравитацией. Все мы где-то в душе космонавты.

Словом, все в лучших традициях. Вместо портрета сами знаете кого у изголовья водителя в подголовнике пара динамиков. Для навигации и общения по телефону. А всего спикеров — 21 штука. В Lexus LX, если что, больше. А вот наградного оружия и чучел охотничьих трофеев на стенах тут действительно не хватает. Равно как и джойстика электрорегулировки рулевой колонки. Только ручной привод.

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Итак, поехали! Поехали? А где кнопка старта? Не оказалось и ее. Выходит, отпер машину, сел, двинул рычаг трансмиссии на руле и вперед (или назад)...

На ходу S9 просто красавчик. Имея разгон до сотни за 7,2 секунды, кроссовер умеет резко выпрыгивать вперед на светофорах. Набор скорости плотный, запас тяги изрядный. Нам не вполне ясно, как этот гибрид укладывается под налоговую планку в 150 сил, транспортный налог рассчитывается на основе некой максимальной 30-минутной мощности электромоторов. Но укладывается. А нам производитель заявляет максимальные 340 «лошадок» (250 кВт), 170 кВт из которых приходится на передний электромотор, остальные — на задний.

Динамика и управляемость, несмотря на, по сути, переднеприводную ориентацию, здесь особенно не страдают. На трассе ты король, ну или генерал ФСО. Под педалью всегда запас мощности. А вот запас хода S9 — чуть более тысячи километров. Правда, лишь 208 из них в экономичном режиме по новому европейскому ездовому циклу NEDC он пройдет исключительно за счет емкости батареи (44 кВт·ч). Потом подключится ДВС. Тот хоть и турбированный 150-сильный, но полного потенциала мощности его зарядные способности предоставить электромотору, увы, наверняка не смогут. Только перемещение.

Так что добро пожаловать к зарядному проводу. Заполнить емкость с 30% до 80% на быстрой зарядке S9 сумеет всего за 15 минут.

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Подвеска работает четко. Ход комфортный, как у Range Rover в прежние золотые времена. Мелочевку отсекает, значительные ухабы отрабатывает образцово. Руль удобен, информативен. Задней оси не приходится догонять переднюю в резких маневрах. А вес чувствуется лишь в незначительной продольной раскачке на неровностях. И да, в салоне кромешная тишина. Двойные стекла и шумопоглатители кузова напрочь отсекают всю суету за окном.

Несколько ездовых режимов, как и все прочие настройки, спрятаны в недрах мультимедийки. На ходу, сев впервые за руль, что-то оттуда извлечь — утопия. Нужно пройти курс изучения и привыкания к планшету на парковке. Таковы уж нынче условия игры.

Машина понравилась, будет не лишним дополнить ее электроприводом рулевой колонки и фаркопом. Флагман как-никак должен уметь возить торпедный катер своего владельца.

Стоит S9 порядка 6,5 млн рублей с учетом скидок по программам. Можно сказать, что сейчас это в рынке. Например, Li L8 лишь самую малость дороже. Гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. На элементы гибридной системы — до 8 лет или те же 150 000 км.

Чем машина удивила? Полным отсутствием кнопок, включая вкл/выкл, массажем и вентиляцией на заднем диване, а также светодиодными фонарями. В настройках можно выбрать дня них одну из развлекательных тем. Тут своя анимация. Работает только на парковке, да и веселит исключительно прохожих. Есть предустановка с темой Rock, n, roll, котики, но самый креативный — гусь. Где-нибудь на парковке около Госдумы или на Ильинке будет смотреться в самый раз...