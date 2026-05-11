Электричество, бензин и чистый азарт: экспресс-тест гибридного кроссовера Ora 5

Кажется, заводской полигон GWM под Баодином готов предложить условия для самых разных и ничуть не детских нагрузок: бетонные волны, слепые апексы, контрастная смена покрытий, узкие коридоры из конусов. Здесь шасси автомобиля либо доказывает свою состоятельность, либо застенчиво пасует. Судьба распорядилась так, что большую часть журналистских тестов, включающих восемь испытаний, я провела за рулем новенького Ora 5 с гибридной установкой. А потому именно о нем — о милом, но «зубастом» паркетнике — вам подробно и расскажу.

История Ora 5 напоминает эволюцию от уверенного, но «узкого» бойца к полноценному «универсалу». Изначально машина, построенная по образу младшего хетчбэка Good Cat (наша Ora 03), была представлена исключительно в виде чистой «электрички». Ставка делалась на яркий, ретро-футуристичный дизайн и безальтернативную «батарейность» — версии с моторами на 204 силы и тяговыми аккумуляторами емкостью 49 или 58 кВт⋅ч. Все это выглядело свежо, но несколько ограничивало аудиторию теми, кто готов мириться с зарядной инфраструктурой.

Однако на Пекинском автосалоне-2026 концерн GWM показал новую итерацию, которая привлекла немало внимания — публике представили гибридную модификацию Ora 05 HEV. И это был холодный прагматичный расчет, облеченный в кузов эффектного кроссовера. Такой шаг выглядит беспроигрышным в сегменте, где многие конкуренты до сих пор топчутся вокруг перфекционизма чистого электричества. А то, что модель, только-только справившая свой дебют, появилась на тестовом полигоне, куда привезли журналистов из разных стран, оказалось приятным сюрпризом.

ТЕОРИЯ

Но прежде, чем перейдем непосредственно к испытаниям — важная техническая теория. В основе силовой установки Ora 05 HEV лежит знакомая по другим моделям концерна наддувная рядная «четверка» объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. Хотя главный работяга тут — синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, установленный на передней оси. Его отдача составляет внушительные 190 «лошадок», а суммарная пиковая отдача достигает 223 л.с.

Еще более убедительно выглядит солидный крутящий момент — 476 Нм, доступный практически мгновенно с нуля. Это много. Это обеспечивает компактному кроссоверу невероятную прыть. Небольшая никель-марганец-кобальтовая батарея (емкость — 1,09 кВт⋅ч) лишь помогает на низких скоростях и не предполагает длительного движения в «нулевом» режиме. Паспортный разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а максималка упирается в отметку 185 км/ч.

В теории все это интригует, согласитесь. А как на практике?

СКОРОСТНОЙ ЗАЕЗД

Подъезжаем к треку, где нас ожидает испытание под названием Control Road и 3,2-километровая асфальтовая дорога, имитирующая то ли горный серпантин с чередой крутых и не очень поворотов, то ли трассу для кольцевых гонок. Инструктор, расположившийся на соседнем кресле, махнул рукой: мол, газуй как чувствуешь. И я почувствовала. С первых же секунд Ora 5 обескуражила отсутствием той приторной легкости, которой грешат многие ее одноклассники.

Там, где мысленно готовишься к сносу морды, китайский кроссовер с хирургической точностью ввинчивается в поворот и, кажется, лишь крепче впивается в полотно. Вопреки опасениям, мягкая подвеска, которая могла бы провоцировать заметные крены на городских скоростях, здесь магическим образом не разваливается. Да, кузов дышит, но это дыхание не переходит в раскачку. Электроусилитель руля искусственно тяжелеет — но ровно настолько, чтобы предоставить информацию, а не превращать пилотирование в силовую тренировку.

Но главный сюрприз — поведение задней оси. На дуге с педалью газа в пол корма с готовностью обозначает легкое соскальзывание. Не пугает пробуксовкой, а именно дает тоненький намек: «я слышу тебя, можем пошалить, но давай аккуратно». И это невероятно заводит! Ты настолько увлекаешься азартным процессом, что даже не следишь за числом на спидометре, которое в иные моменты, когда дорога перед колесами расправляется, доходит до сотни.

Стоит только чуть сбросить газ, как умный электромотор подхватывает передок и вытягивает машину наружу виража без малейшей паузы. Система стабилизации, кстати, настроена дипломатично: она не душит мотор при первом же скрипе резины, а позволяет немного похулиганить, страхуя на самом пределе. Снаряженная масса в 1660 кг совершенно не ощущается — спасибо силовой установке, которая идеально маскирует задержки ДВС и турбоямы, мгновенно выстреливая моментом в колеса.

ЛОСИНЫЙ ТЕСТ

Следующее испытаний — так называемый лосиный тест. Для нас подготовили 200-метровую скоростную змейку с резкой переставкой, имитирующей объезд внезапно появившегося препятствия. С этим упражнением Ora 5 справилась едва ли не блестяще, заставив скептически настроенных коллег одобрительно кивнуть головой.

Скорость входа в коридор из конусов была под 70 км/ч, и машина не выказала ни малейших признаков паники. Резкий рывок рулем вправо, молниеносный ответ — и вот кроссовер уже летит во второй коридор. Продольной раскачки минимум. Амортизаторы срабатывают жестко, не давая кузову уйти в глубокий крен. Шины дерзко попискивают, но траектория остается неколебимой. ESP в этом случае вмешивается вежливо: подтормаживает нужные колеса и ловит момент на возврате руля, чтобы автомобиль не ушел в ритмический занос.

РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Даже немного грустно, что до России кроссовер Ora 5 доберется едва ли — если только по «серым» каналам. Эта марка пришла на наш рынок с электрическим хетчбэком 03 и его спортивной версией GT. Модель получилась колоритной, она собирала толпы зевак, которые обступали машину на светофорах и парковках, наперебой спрашивая, что это за стильная малышка. Но сухие цифры продаж говорят о том, что толком ее не распробовали.

Дальнейшие перспективы Ora на фоне общей рыночной турбулентности остаются скорее туманными. Однако у меня появилось стойкое ощущение, что у китайцев получилось бы подружить россиян и с этой маркой, если бы они сделали ставку не на чистое электричество, а на симбиоз. Тот самый, что я испытала на полигоне. Привези GWM гибридную модификацию Ora 5, это могло бы стать переломным моментом.

Компактный кроссовер с выдающейся внешностью, способный дарить на дороге неподдельные эмоции и при этом не привязывать владельца к розетке — такое понравилось бы не только девочкам. Тем более что гибриды набирают в нашей стране популярность. Но как бы то ни было, какое бы решение производитель в итоге ни принял, здорово, что нам дали возможность познакомиться с автомобилем поближе. Это — действительно яркое и очень приятное воспоминание с китайского полигона.