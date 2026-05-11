Электричество, бензин и чистый азарт: экспресс-тест гибридного кроссовера Ora 5

История Ora 5 напоминает эволюцию от уверенного, но «узкого» бойца к полноценному «универсалу». Изначально машина, построенная по образу младшего хетчбэка Good Cat (наша Ora 03), была представлена исключительно в виде чистой «электрички». Ставка делалась на яркий, ретро-футуристичный дизайн и безальтернативную «батарейность» — версии с моторами на 204 силы и тяговыми аккумуляторами емкостью 49 или 58 кВт⋅ч. Все это выглядело свежо, но несколько ограничивало аудиторию теми, кто готов мириться с зарядной инфраструктурой.
Однако на Пекинском автосалоне-2026 концерн GWM показал новую итерацию, которая привлекла немало внимания — публике представили гибридную модификацию Ora 05 HEV. И это был холодный прагматичный расчет, облеченный в кузов эффектного кроссовера. Такой шаг выглядит беспроигрышным в сегменте, где многие конкуренты до сих пор топчутся вокруг перфекционизма чистого электричества. А то, что модель, только-только справившая свой дебют, появилась на тестовом полигоне, куда привезли журналистов из разных стран, оказалось приятным сюрпризом.
ТЕОРИЯ
Но прежде, чем перейдем непосредственно к испытаниям — важная техническая теория. В основе силовой установки Ora 05 HEV лежит знакомая по другим моделям концерна наддувная рядная «четверка» объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. Хотя главный работяга тут — синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, установленный на передней оси. Его отдача составляет внушительные 190 «лошадок», а суммарная пиковая отдача достигает 223 л.с.
Еще более убедительно выглядит солидный крутящий момент — 476 Нм, доступный практически мгновенно с нуля. Это много. Это обеспечивает компактному кроссоверу невероятную прыть. Небольшая никель-марганец-кобальтовая батарея (емкость — 1,09 кВт⋅ч) лишь помогает на низких скоростях и не предполагает длительного движения в «нулевом» режиме. Паспортный разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а максималка упирается в отметку 185 км/ч.
В теории все это интригует, согласитесь. А как на практике?
СКОРОСТНОЙ ЗАЕЗД
Подъезжаем к треку, где нас ожидает испытание под названием Control Road и 3,2-километровая асфальтовая дорога, имитирующая то ли горный серпантин с чередой крутых и не очень поворотов, то ли трассу для кольцевых гонок. Инструктор, расположившийся на соседнем кресле, махнул рукой: мол, газуй как чувствуешь. И я почувствовала. С первых же секунд Ora 5 обескуражила отсутствием той приторной легкости, которой грешат многие ее одноклассники.
Там, где мысленно готовишься к сносу морды, китайский кроссовер с хирургической точностью ввинчивается в поворот и, кажется, лишь крепче впивается в полотно. Вопреки опасениям, мягкая подвеска, которая могла бы провоцировать заметные крены на городских скоростях, здесь магическим образом не разваливается. Да, кузов дышит, но это дыхание не переходит в раскачку. Электроусилитель руля искусственно тяжелеет — но ровно настолько, чтобы предоставить информацию, а не превращать пилотирование в силовую тренировку.
Но главный сюрприз — поведение задней оси. На дуге с педалью газа в пол корма с готовностью обозначает легкое соскальзывание. Не пугает пробуксовкой, а именно дает тоненький намек: «я слышу тебя, можем пошалить, но давай аккуратно». И это невероятно заводит! Ты настолько увлекаешься азартным процессом, что даже не следишь за числом на спидометре, которое в иные моменты, когда дорога перед колесами расправляется, доходит до сотни.
Стоит только чуть сбросить газ, как умный электромотор подхватывает передок и вытягивает машину наружу виража без малейшей паузы. Система стабилизации, кстати, настроена дипломатично: она не душит мотор при первом же скрипе резины, а позволяет немного похулиганить, страхуя на самом пределе. Снаряженная масса в 1660 кг совершенно не ощущается — спасибо силовой установке, которая идеально маскирует задержки ДВС и турбоямы, мгновенно выстреливая моментом в колеса.
ЛОСИНЫЙ ТЕСТ
Следующее испытаний — так называемый лосиный тест. Для нас подготовили 200-метровую скоростную змейку с резкой переставкой, имитирующей объезд внезапно появившегося препятствия. С этим упражнением Ora 5 справилась едва ли не блестяще, заставив скептически настроенных коллег одобрительно кивнуть головой.
Скорость входа в коридор из конусов была под 70 км/ч, и машина не выказала ни малейших признаков паники. Резкий рывок рулем вправо, молниеносный ответ — и вот кроссовер уже летит во второй коридор. Продольной раскачки минимум. Амортизаторы срабатывают жестко, не давая кузову уйти в глубокий крен. Шины дерзко попискивают, но траектория остается неколебимой. ESP в этом случае вмешивается вежливо: подтормаживает нужные колеса и ловит момент на возврате руля, чтобы автомобиль не ушел в ритмический занос.
РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Даже немного грустно, что до России кроссовер Ora 5 доберется едва ли — если только по «серым» каналам. Эта марка пришла на наш рынок с электрическим хетчбэком 03 и его спортивной версией GT. Модель получилась колоритной, она собирала толпы зевак, которые обступали машину на светофорах и парковках, наперебой спрашивая, что это за стильная малышка. Но сухие цифры продаж говорят о том, что толком ее не распробовали.
Дальнейшие перспективы Ora на фоне общей рыночной турбулентности остаются скорее туманными. Однако у меня появилось стойкое ощущение, что у китайцев получилось бы подружить россиян и с этой маркой, если бы они сделали ставку не на чистое электричество, а на симбиоз. Тот самый, что я испытала на полигоне. Привези GWM гибридную модификацию Ora 5, это могло бы стать переломным моментом.
Компактный кроссовер с выдающейся внешностью, способный дарить на дороге неподдельные эмоции и при этом не привязывать владельца к розетке — такое понравилось бы не только девочкам. Тем более что гибриды набирают в нашей стране популярность. Но как бы то ни было, какое бы решение производитель в итоге ни принял, здорово, что нам дали возможность познакомиться с автомобилем поближе. Это — действительно яркое и очень приятное воспоминание с китайского полигона.