Россияне потеряли интерес к подержанным машинам с большим пробегом

Вторичный авторынок России переживает трансформацию — покупателям не нужны ни машины с пробегом свыше 250 000 километров, ни техника, проехавшая меньше 50 000 км. Но предпочтения по типам кузова и моделям у россиян остаются неизменными. Как и сезон покупки "колес".

Специалисты компании Pango Cars, изучив статистику продаж подержанных ТС, зафиксировали двукратное снижение спроса на авто с пробегом более 250 000 км — если в январе 2024 года на долю такой техники приходилось 14% продаж, то в феврале — всего 7%. Меньше интересуют покупателей только автомобили с пробегом до 50 000 км, которые составляют 6% вторичного рынка.

Основную же кассу на «вторичке» делают транспортные средства с пробегом от 100 000 до 150 000 (25%) и от 150 000 до 200 000 километров (23%), формирующие почти половину всех продаж подержанных автомобилей. По 17% и 15% рынка приходится на технику с цифрами на одометре от 50 000 до 100 000 и от 200 000 до 250 000 км соответственно.

Фото портала АвтоВзгляд.

Предпочтения покупателей остаются стабильными. Среди марок лидерство по продажам удерживают LADA, Toyota, Hyundai, Ford и Nissan, а среди моделей самыми востребованными являются Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta. По типу кузова наиболее привлекательными для клиентов остаются внедорожники (40%), седаны (30%) и пятидверные хетчбэки (17%).

Что касается цен, то больше трети продаж (31%) приходится на машины с прайсами в диапазоне от 500 тысяч до 1 млн. рублей, 26% готовы заплатить за подержанный автомобиль от 1 до 1,5 млн. рублей, а 17% – от 1,5 до 2 млн. Примерно поровну — по 13% — покупателей согласны выложить за машину до 500 тысяч и свыше 2 млн. «деревянных».

Тем, кто задумывается о покупке автомобиля с пробегом, эксперты Pango Cars рекомендуют делать это в марте. Цены на вторичном рынке, как и на протяжении 20 последних лет, начнут расти с середины весны. Кроме того, на ценники окажет свое влияние и укрепление доллара, ожидаемое аналитиками в апреле.