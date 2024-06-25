Автоэксперт объяснил, как избежать покупки «распила» на вторичном авторынке

Чтобы ощутимо сэкономить на таможенных пошлинах, некоторые «предприниматели» везут в нашу страну автомобили в виде так называемых распилов. В большинстве случаев их потом разбирают и отправляют на рынок запчастей, но иногда кузов сваривают и предлагают машину к покупке на вторичке как ни в чем не бывало. Как же обезопасить себя от такого приобретения? На этот вопрос ответил эксперт.

Простые правила, которые уберегут не только кошелек, но и жизнь

Неосторожная покупка «распила» грозит автовладельцу целым ворохом неприятностей. Истории известны даже такие случаи, когда машины с восстановленными кузовами просто разваливались на ходу. Поэтому от них, присматривая авто на вторичном рынке, следует держаться подальше, не соблазняясь «вкусной» ценой. Но как же понять, что вам предлагают «распил»? И можно ли сделать это самому, без специалиста с оборудованием?

— На поверхности кузова не должно быть шероховатостей, следов швов, коррозии, вмятин и в целом серьезных повреждений. Места сварки со временем покрываются ржавчиной, и в некоторых случаях их можно определить визуально, без специального оборудования. Кроме того, насторожить должен и толстый слой краски с использованием шпаклевки, с помощью которой продавец пытался скрыть «распил», — рассказал нашим коллегам из «Российской газеты» заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Роман Титов.

Помимо этого, по словам эксперта, нужно особо внимательно осматривать на предмет «переделки» салон — обивку, сиденья. Все электронные системы, в том числе освещение и климатическая установка, должны работать корректно. Стоит, разумеется, заглянуть и под капот — убедиться, что там нет протечек масла, антифриза или следов ремонта, а все ремни, шланги и фильтры в приемлемом состоянии. Наконец, необходимо проверить историю автомобиля — узнать, не попадала ли машина в ДТП, не находится ли под залогом, не скручивался ли ее пробег.