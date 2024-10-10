Перегонщики: автодилеры начинают возить подержанные машины из-за границы

Стоимость нового авто в России «в среднем по больнице» перевалила за три миллиона рублей, а граждан, получающих те самые 250 000 в месяц, позволяющие по простой и понятное логике этот самый автомобиль себе позволить, не так уж много. И это печальное несоответствие желаний и возможностей может полностью сгубить авторынок страны. И вот обеспокоенные ситуацией дилеры зашевелились и начали предлагать особую услугу, способную повлиять на автопродажи. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новая машина, даже отечественного производства, становится, повторим, недопустимой для большинства россиянроскошью, поскольку ее цена в тандеме со ставкой рефинансирования, прямо влияющей на стоимость кредита, перешли уже все красные линии в мире.

Ну о какой крупной покупке на заемные средства может идти речь, если потребительский заем дают чуть ли не под 40% годовых? Только если накопить самостоятельно, но сколько придется копить? Надо понимать, что такая ситуация ввергает в шок автолюбителя, но аналогичным стрессам подвергаются и автокупцы: если поток покупателей иссякнет, бизнес просто закроется.

У медали, как водится, тут же появилась и обратная сторона: нормальную и актуальную по цене машину можно пригнать из-за рубежа. Однако процедура связана со многими сложностями и рисками, на что уже обратили внимание крупные дилерские сети. И готовы предложить соответствующее решение, оно же сопровождение.

Фото портала АвтоВзгляд.

А если точнее — поспособствовать и помочь провернуть операцию так, чтобы утильсбор был как для частного лица, но процедура прошла намного комфортнее и под надзором специалиста. Согласитесь, заключать такую сделку под эгидой большого бренда с соответствующим договором, скрепленном синей печатью, намного проще и приятнее.

Первыми о подобной инициативе заявили в компании «Рольф», которая намедни провела в Москве день открытых дверей. На широких экранах мелькнул хорошо знакомый опытным автомобилистам бренд Rolf Import, что еще в девяностые был занят привозом в Россию автомобилей Mitsubishi, а потом и вовсе переродился в представительство «трех бриллиантов».

Под знакомой вывеской один из крупнейших российский автодилеров начнет продавать услугу по доставке и оформлению новых импортных машин, торговать запчастями и даже гарантией на два года после покупки. Нет сомнений, что в скором времени здесь же появятся и предложения по автомобилям подержанным, а саму инициативу начнут перенимать другие дилеры.

Сейчас этот сегмент рынка «окучивается» только небольшими компаниями, доверия к которым немного. Но с выходом серьезных игроков в данную плоскость, все больше россиян решатся на японский аукцион или доставку транспортного средства из США. Вот таким и будет «бюджетный сегмент» в ближайшие годы: импортным, но подержанным. Может, оно и к лучшему.