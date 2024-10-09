Хороший автомобиль сегодня стоит больших денег, особенно если речь идет о новой машине из салона. Поэтому все чаще автолюбители предпочитают брать транспортные средства с пробегом. Тем более, когда есть из чего выбрать. А сегодня сайты объявлений предлагают широкую линейку авто разного года выпуска. Можно ли среди них выбрать достойную машину, если ваш бюджет ограничен 200 000 рублей?

Доски объявлений предлагают следующие марки машин в категории «до 200 000 рублей»: LADA, Ford, Opel, Geely, Chevrolet, Skoda, Toyota, VW, Mitsubishi, Chery, Daewoo, Renault, Audi, Hyundai, Mazda, Nissan, Honda, Volvo, Suzuki, Subaru, Kia и другие. Всего было найдено более 28 000 таких предложений.

Самые «новые» автомобили Audi 1998 года выпуска с пробегами 250 000 км и 150 000 км. Это двухдверный Audi A3 I (8L) с МКП за 160 000 рублей и четырехдверный Audi A6 II (C5) с АКП и люком за 170 000 рублей. Первый автомобиль оснащен подушками безопасности, датчиком света, мультимедийной системой, климат-контролем 1-зонным, кондиционером, дистанционным запуском, сигнализацией с обратной связью и многим другим.

Машину от Ford можно выбрать новее, чем Audi: 2007-2008 года выпуска. Однако, например, в достаточно хорошем техническом состоянии продается Ford Focus 2005 года выпуска за 195 000 рублей. Выглядит презентабельно, днище, пороги и низ дверей — целые. Пробег — 314 000 км. Комплектация Comfort. Для тех, кто ездит на механике — неплохой бюджетный вариант.

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Volkswagen Polo 2003 года выпуска можно взять за 200 000 рублей. Это агрегат с пробегом 325 400 км, механической коробкой передач на полном ходу. Продавец заявляет, что автомобиль оснащен четырьмя электростеклоподъемниками, AUX, электрообогревом боковых зеркал, усилителем руля и подогревом передних сидений.

Среди автомобилей марки Geely также можно найти приличные варианты. Например, Geely MK Cross 2013 года с пробегом 149 000 км и механической коробкой передач: 170 000 руб. Машина с кожаным салоном оснащена подушками безопасности, противотуманными фарами, аудиосистемой, кондиционером, антиблокировочной системой, сигнализацией, передними и задними электростеклоподъемниками. Имеется люк. Рулевое колесо отделано кожей. Кажется отличным вариантом даже для самых искушенных автовладельцев.

Также среди выставленных на продажу имеется Chevrolet Lanos 2009 года выпуска с МКП. Пробег — 148 000 км. Оснащен кондиционером, установлено новое сцепление. Цена — 183 000 рублей, больше, чем у Geely MK Cross немного скромнее.

Неплохим вариантом для поклонников отечественного автопрома является LADA Kalina 2013 года выпуска за 188 000 рублей с торгом. Пробег — 168 636 км, механическая коробка передач. Аппарат оснащен защитой от угона, бортовым компьютером, регулировкой руля по высоте, передними электростеклоподъемниками и усилителем руля.

Фото unsplash.com

Mitsubishi Carisma 2001 года выпуска за 195 000 рублей с пробегом 320 361 км также можно рассматривать в качестве комфортного автомобиля на каждый день. Эта машина с АКП подкупает чистым и ухоженным салоном, кондиционером и полным набором стеклоподъемников. По подвеске все хорошо, в двигателе посторонних шумов не наблюдается.

Хорошим вариантом «рабочей лошадки» для дачи может стать Subaru Legacy 1995 года выпуска с механической коробкой передач. Да, старовата, пробег — 350 000 км, но хозяин заменил все «гранаты», стойки «стаба», лобовое стекло, рулевые наконечники, тормозные диски с колодками, аккумулятор и рулевые тяги. Задние стаканы переварены, установлена магнитола, сигнализация, 4 диодные противотуманки. Есть кондиционер и усилитель руля. Масло не ест, у машины отличная тяга и вместительный багажник. Стоимость — 200 000 рублей.

Достойным автомобилем также является Hyundai Accent 2006 года выпуска на полном ходу за 190 000 рублей. Пробег — 300 000 км. У машины тонированные стекла, новые передние крылья, заменен насос ГУР, есть кондиционер, подушки безопасности, противотуманные фары, мультимедиа, электростеклоподъемники, антиблокировочная система.

Короче говоря, среди объявлений о продаже подержанных авто вполне можно найти действительно интересные варианты, отвечающие вашим целям и требованиям. Поэтому необязательно тратить огромные деньги на первый автомобиль, машину для поездок на дачу, а можно даже выбрать ТС на каждый день, если хорошо поискать.