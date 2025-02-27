Совсем взрослый: эксперты предложили варианты обновления стареющего автопарка страны

Средний возраст российских легковых авто снова вырос и достиг уже почти 16 лет. И это, применительно к автопарку страны, беда во всех смыслах этого слова. Эксперты поделились с порталом «АвтоВзгляд» своим видением этой проблемы, но единого рецепта для ее решения, увы, не предложили.

Уже 15,5 лет составляет средний возраст легковой машины в России, подсчитало агентство «Автостат». И это, по всей видимости, не предел. Очевидно, что для исправления ситуации необходимо ежегодно продавать гораздо больше новых авто, чем сейчас. По некоторым оценкам: свыше двух миллионов единиц. Но очевидно, что большинство потребителей просто не могут позволить себе такую покупку из-за отсутствия достаточных средств.

При этом руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов ставит под вопрос подсчеты «Автостата». По его информации, в нашей стране активно эксплуатируется меньше ТС, чем учитывает агентство, которое принимает во внимание данные абсолютно всех регистраций. Некоторые машины, которые значатся в базах, уже не ездят, уверен эксперт.

Но и «активных» транспортных средств в России, конечно, немало, соглашается он. Их 44 миллиона. Средний срок эксплуатации — 20 лет. Эти цифры, по оценке эксперта, означают, что ежегодно для сохранения численности парка нужно продавать 2,2 млн новых ТС всех типов, включая легковые. Однако сейчас средняя цена на авто достигла 3,3 млн рублей. Примерно половину суммы на машину люди обычно одалживают в банке. Однако реальная стоимость займов стала запредельной.

Фото globallookpress.com

— И это все будет продолжаться ровно до тех пор, пока деньги продолжат оставаться дорогими. Какой человек в здравом уме будет брать автокредит под 30% годовых? Полтора миллиона взял на этих условиях — и в первый год должен отдать полмиллиона просто на проценты. Безумие. И сроки выплаты люди начали растягивать. Но все равно при нынешних ставках авторынок в этом году, конечно, сильно «просядет», — рассуждает эксперт.

Понятно, что рост среднего возраста авто в России — прямое следствие низких темпов обновления парка из-за недоступности машин для абсолютного большинства россиян, соглашается вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. И даже доступные ТС приобретаются в кредит. Тот самый, ставший неподъемным. В результате — слабый спрос на новые машины.

Но насколько опасна такая ситуация? И что, если накопление «гниющего железа» на дорогах станет серьезно угрозой безопасности дорожного движения или, как минимум, негативным фактором для экономики?

— Думаю, рост аварийности маловероятен, — считает Шкуматов. — Люди в основном следят за своими ТС. Мы в свое время, когда дискутировали по поводу техосмотра, нашли статистику. По причине поломки автомобиля во время движения происходит всего 2000 аварий, а в среднем у нас ежегодно происходит два миллиона ДТП.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, эффективность выявления неисправностей в машинах, попавших в аварию, сомнительна, утверждает Шапарин. Он указывает, что системы технического контроля подобных происшествий как таковой нет:

— Если сотрудник полиции доехал до места инцидента, никто все равно не проводит экспертизу того, в каком техническом состоянии был автомобиль. Она проводится в единичных случаях. Поэтому ГАИ традиционно говорит, что у нас таких аварий из-за плохого технического состояния минимальное количество, — комментирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд».

Для улучшения ситуации, по мнению эксперта, нужно принимать болезненные меры, которые он считает необходимыми. А именно — с помощью налога усилить давление на собственников ТС, экологический класс которых — «нулевой» (то есть соответствует уровню «Евро 0») или вообще не определен.

— В России, таких автомобилей — большинство, — утверждает Шапарин. — Но владелец «доисторической Жиги» должен за экологический ущерб заплатить больше, чем владелец нового BMW. Я считаю это справедливым.

Заметим: вполне вероятно, что такой подход покажется справедливым и эффективным далеко не всем. Тем более, что автопром продолжает совершенно официально выпускать целый ряд моделей с низким экологическим классом. Может, стоит оказать влияние на проблему как-то иначе?

Фото globallookpress.com

— Естественно, нужно принимать меры по стимулированию продаж новых авто, — соглашается Шкуматов. — За счет дополнительного льготного кредитования. — У нас субсидируется ставка по семейной ипотеке. А что, семье не нужен автомобиль, например? Пусть это будет отечественная машина. Почему нет? Для семьи, в которой появился ребенок, она будет очень серьезным подспорьем.

И может быть, как минимум — в этом году, когда кредитные ставки высокие, стоит поддержать и многодетные семьи, и обычные, в которых просто родился малыш. Например, в семье воспитывается ребенок до шести лет и нет машины. Тогда, допустим, льготная ставка по автокредиту составит, условно говоря, 6%. Это подстегнет рынок, создаст определенный спрос и позволит, конечно, часть автопарка обновить, — убежден эксперт.

Итак, эксперты видят разные пути «омоложения» автопарка России. Нетрудно догадаться, что мнений по этому вопросу, скорее всего, еще больше. И привести их к единому знаменателю в рамках отдельно взятой статьи нереально. Вполне возможно, требуется некая масштабная экспертная дискуссия. Тем более, что ситуация ухудшается с каждым годом. Автопарк стареет, а запчасти и заемные деньги дорожают. Даже поддержание в приемлемом состоянии не самой «убитой» легковушки требует от среднестатистического владельца ощутимых вложений. Что уж тут говорить про покупку новой машины...