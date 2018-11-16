Jawa-2018: легендарный мотоцикл «Ява» возвращается на рынок по смешной цене

К чему я это все? На днях, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» и сайту omoimot.ru, индийский концерн Mahindra (вернее, его подразделение Clasic Legends) показал новую Jawa. Вполне современный аппарат, внешне повторяющий ту самую «Старуху». Эффектный, яркий и очень настоящий. Индийцы купили у Jawa права на использование дизайна и бренда в Азии.

Ценник новинки, не падайте, чуть больше 2000 евро. Это 150 000 на рубли. У нас дороже продают поделки чешских народных мастеров. Исход истории, полагаю, очевиден — в обозримом будущем европейская мануфактура сосредоточится сначала на выпуске запчастей к 2-тактникам, а потом, если Бог даст, дорастет и до сборки индийских машино/комплектов, благо даже наклейки менять не придется.