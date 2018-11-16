Jawa-2018: легендарный мотоцикл «Ява» возвращается на рынок по смешной цене

Параллельно компания пытается выпустить что-то стоящее, впихивая потребителю страшные китайские агрегаты в горбатые шасси. Зато амбиций у чешский мотостроителей, как у взрослых: то кафе-рейсер пообещают, то анонсируют разработку тяжелого туристического эндуро. История, напоминающая кончину завода АЗЛК, на закате своей дивной жизни лепившего из кошачьих экскрементов и палок премиальные седаны.
Отличие всего одно — в рейтинге лучших мотоциклов всех времен и народов «Старуха» наверняка войдет в первую сотню. Шедевр промышленного дизайна и памятник чешской конструкторской школе, оказавшийся еще и весьма массовым. Именно поэтому при слове «Ява» крышу сносит не только у обитателей одной шестой части суши, но и Индии, где этот мотоцикл выпускался под брендом Ezdi.
Параллельно компания пытается выпустить что-то стоящее, впихивая потребителю страшные китайские агрегаты в горбатые шасси. Зато амбиций у чешский мотостроителей, как у взрослых: то кафе-рейсер пообещают, то анонсируют разработку тяжелого туристического эндуро. История, напоминающая кончину завода АЗЛК, на закате своей дивной жизни лепившего из кошачьих экскрементов и палок премиальные седаны.
К чему я это все? На днях, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» и сайту omoimot.ru, индийский концерн Mahindra (вернее, его подразделение Clasic Legends) показал новую Jawa. Вполне современный аппарат, внешне повторяющий ту самую «Старуху». Эффектный, яркий и очень настоящий. Индийцы купили у Jawa права на использование дизайна и бренда в Азии.
Ценник новинки, не падайте, чуть больше 2000 евро. Это 150 000 на рубли. У нас дороже продают поделки чешских народных мастеров. Исход истории, полагаю, очевиден — в обозримом будущем европейская мануфактура сосредоточится сначала на выпуске запчастей к 2-тактникам, а потом, если Бог даст, дорастет и до сборки индийских машино/комплектов, благо даже наклейки менять не придется.
Идея, к слову, лежала на поверхности. Что мешало за тридцать лет сделать такой мотоцикл своими силами, а не заигрывать с китайской дичью и вкладывать бабки в заранее провальные проекты? Мне не жалко чехов. Уверен, у них было достаточно времени сдать доставшуюся в наследство от бабушки квартиру за хороший прайс, вместо того, чтобы продать ее за три копейки. Я рад за Jawa.