«Мотозима-2018»: что интересного показали на главной мотоциклетной выставке осени

Фото Александр Батыру
История выставки «Мотозима», ставшей уже традиционной, началась с того, что мотоциклистам и просто неравнодушным к технике людям, показалось мало одной лишь «Мотовесны». Хотелось не просто встречаться чаще, но и немного разнести виды техники — все же весна больше располагает к мотоциклам, в то время как зимняя выставка — идеальный плацдарм для фанатов снегоходов, сноубайков и прочих квадроциклов.
Дмитрий Федотов

Нынешний год не стал простым — лето затянулось, зима не спешит начинаться:в центральной России снегоход доставать рановато. Вероятно, метеочувствительными оказалось большинство потенциальных участников выставки, поэтому новых мотоциклов или снегоходов на выставке не показали.

Большие мировые бренды вообще обошли вниманием «Мотозиму», исключением стала лишь компания «Байкленд», построившая большой стенд с внедорожными мотоциклами КТМ, да BMW, выступившая в роли спонсора, предоставившего подарочный комплект экипировки для викторины, устроенной среди посетителей. Небольшие стенды были у калининградского Baltmotors, Yamaha и BRP.

Все, на что могли рассчитывать посетители первого и главного павильона — стенды спортивных команд, производителей тюнинга и аксессуаров, а так же снегоходных школ. Последние на нынешнем шоу, развернулись широко — приехали даже представители компании SkiDooKing, расположенной на Камчатке! Это в Москве зимы нет, а там снегоходный сезон уже открыт.

Широко развернулся и столичный Департамент транспорта, представивший сразу два стенда. Первый рассказывал про государственную мотошколу, где, помимо прочего, можно научиться ездить за рулем мотоцикла «Урал» с коляской, второй — показывал уже набивший оскомину электрический конек-горбунок от концерна «Калашников» и живых гаишников.

Фото Александр Батыру

Уныния зрелищу добавляло обилие грустных мотоциклистов — одни ковыляли на костылях, уже докатавшись в этом сезоне, вторые приехали по холодку на двух колесах и, размякнув в тепле, явно не радовались необходимости возвращаться домой по ноябрьской слякоти. Но сказать, что организаторы не были готовы к такому развитию событий — нельзя.

Место прогулявших мотопроизводителей, по традиции, заняли исторические реликвии, кастомы и лекции. Например, в воскресенье днем со цены можно было услышать крайне интересный рассказ про лавинную безопасность. В другое время подобный курс может обойтись в кругленькую сумму и, вероятно поэтому, свободный стул перед сценой в не слишком забитом людьми павильоне, нужно было еще поискать.

Внимание привлекали и самодельные снегоходы всех мастей — от ярчайших образцов дендро-фекальной конструкторской школы, до вполне годных и приятных аппаратов. Самым интересным из которых стал снегоход ГМВ-2, построенный в 70-х годах прошлого века. Только представьте кабину самолета ИЛ-28У, водруженную на четыре самодельных лыжи и гусеницу — где бы найти для него гравицапу! Больше того, в соседнем павильоне стоял и кармический родственник этого пепелаца, правда его корпус был сделан из какой-то ракеты.

Фото Александр Батыру

За ними гостей ждали несколько десятков стендов мастерских и магазинов байкерской атрибутики. Почетное место в середине павильона — у первых российских победителей Чемпионата мира по кастомайзингу Zillers Garage. Новые работы не показали, зато старые, дебютировавшие в нынешнем году на «Мотовесне», действительно впечатляют. Почти так же, как и экспозиция Политехнического музея, в которой набрался десяток мотоциклов начала века. Приятно, что помимо старинных иномарок, показали и наши, российские модели. Например, мотоцикл «Россия» 1903 года, выпущенный в Риге, фактически двухколесный «Руссо-Балт» или «Мото-Рев-Дукс» 1908 года, собиравшийся в Москве.

Впрочем, коллекция импортных моделей тоже не хромала — самым старым ее представителем стал трайк Cudell 1899 года выпуска. А самым харизматичным — бельгийский FN-4 1913 года с продольным рядным 4-цилиндровым мотором, выдававшим неимоверные по тем временам шесть лошадиных сил. Завершали экспозицию спортивные мотоциклы СССР, за которыми спрятался стенд московского дилера «Урала». Увы, новинок не нашлось и там — недавно анонсированные мотоциклы будущего модельного года с новыми цилиндрами отложили, видимо, до «Мотовесны».

Фото Александр Батыру

Второй этаж павильона оккупировали художники — байкерская живопись в последние годы стала неимоверно популярным направлением. Полотна с мотоциклами и их деталями висели так плотно, что в воздухе можно было услышать запах масла: не моторного, а самого настоящего, художественного. Его подкрепляла и небольшая выставка работ, посвященных туристическим мотоциклам BMW, их рисовали прямо на выставке.

Иными словами, «Мотозима 2018» удалась. Конечно, злые языки критиков наверняка пройдутся по ней, ибо уровень, заданный прошлыми мероприятиями, предполагает куда больший размах. Но организаторы сделали все, чтобы оправдать деньги, потраченные на билет, так что если и ругать, то состояние российского мотоциклетного рынка, так и не оправившегося от кризиса.

квадроциклы, снегоходы, байки, мототехника
6 ноября 2018
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