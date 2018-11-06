«Мотозима-2018»: что интересного показали на главной мотоциклетной выставке осени

Нынешний год не стал простым — лето затянулось, зима не спешит начинаться:в центральной России снегоход доставать рановато. Вероятно, метеочувствительными оказалось большинство потенциальных участников выставки, поэтому новых мотоциклов или снегоходов на выставке не показали.

Большие мировые бренды вообще обошли вниманием «Мотозиму», исключением стала лишь компания «Байкленд», построившая большой стенд с внедорожными мотоциклами КТМ, да BMW, выступившая в роли спонсора, предоставившего подарочный комплект экипировки для викторины, устроенной среди посетителей. Небольшие стенды были у калининградского Baltmotors, Yamaha и BRP.

Все, на что могли рассчитывать посетители первого и главного павильона — стенды спортивных команд, производителей тюнинга и аксессуаров, а так же снегоходных школ. Последние на нынешнем шоу, развернулись широко — приехали даже представители компании SkiDooKing, расположенной на Камчатке! Это в Москве зимы нет, а там снегоходный сезон уже открыт.

Широко развернулся и столичный Департамент транспорта, представивший сразу два стенда. Первый рассказывал про государственную мотошколу, где, помимо прочего, можно научиться ездить за рулем мотоцикла «Урал» с коляской, второй — показывал уже набивший оскомину электрический конек-горбунок от концерна «Калашников» и живых гаишников.