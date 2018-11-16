Когда и как правильно заливать незамерзайку

На самом деле, даже такой простой вопрос как «когда заливать незамерзающую жидкость» заслуживает обстоятельного ответа. Увидев на градуснике за окном «минус», пойти и плеснуть в бачок незамерзайку, конечно, можно. Но только в том случае, если система омывателя пуста. Когда там присутствует вода или летняя «омывайка», возможны проблемы.

Первый вариант: летняя жидкость уже замерзла и заливка стандартной незамерзайки систему не оживит. Второй вариант: в бачке льда еще пока нет, но влив туда незамерзайку, по-настоящему устойчивой к морозу субстанции мы не получим из-за недостаточной концентрации в ней спиртов.

Поэтому первую в сезоне заправку незамерзающей жидкости в омыватель нужно производить еще при гарантированно плюсовой температуре. Перед этим следует поработать подрулевым рычагом, и полностью выбрызгать старую омывайку из бачка.