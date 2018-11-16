Когда и как правильно заливать незамерзайку

avtonezamerzayka.ru
То, что зимой в систему стеклоомывателя машины следует лить специальную незамерзающую жидкость понятно каждому. Однако подход: «зачем думать — наливай да ехай» даже тут может обернуться проблемами.
Максим Строкер

На самом деле, даже такой простой вопрос как «когда заливать незамерзающую жидкость» заслуживает обстоятельного ответа. Увидев на градуснике за окном «минус», пойти и плеснуть в бачок незамерзайку, конечно, можно. Но только в том случае, если система омывателя пуста. Когда там присутствует вода или летняя «омывайка», возможны проблемы.

Первый вариант: летняя жидкость уже замерзла и заливка стандартной незамерзайки систему не оживит. Второй вариант: в бачке льда еще пока нет, но влив туда незамерзайку, по-настоящему устойчивой к морозу субстанции мы не получим из-за недостаточной концентрации в ней спиртов.

Поэтому первую в сезоне заправку незамерзающей жидкости в омыватель нужно производить еще при гарантированно плюсовой температуре. Перед этим следует поработать подрулевым рычагом, и полностью выбрызгать старую омывайку из бачка.

Или, если уж вам жаль расставаться с его содержимым, можно влить туда концентрат зимней омывайки с тем расчетом, что он смешается с уже имеющейся там жидкостью и вы получите работоспособный суррогат незамерзайки.

Примерно так же, кстати, можно поступить с концентратом, когда в бачке все-таки уже образовался лед. Едем в ближайший торговый центр с подземной теплой парковкой или отапливаемый гараж. Заливаем эту химию и оставляем машину в тепле на несколько часов, в течение которых бачок оттает — тем более, что концентрат ускорит растворение льда.

Разобравшись со сроками первой заливки незамерзайки, следует поговорит о тонкостях этой процедуры. Прежде всего, стоит напомнить, что если мы впервые имеем дело с незамерзайкой какой-то неизвестной марки, сразу вбухивать ее в бачок под завязку точно не стоит. Лучше ограничиться заливкой литра-полутора, даже если вы приобрели 5-литровую канистру этого зелья.

Это — предосторожность. Незнакомая незамерзайка может оказаться крайне вонючей либо предательски замерзать уже при слабом морозе. Будучи полностью залитой в бак омывателя, она еще долго будет доставлять неприятности автовладельцу. А выбрызгать «тестовые» полтора литра плохой жидкости, если задаться такой целью, можно в кратчайшие сроки прямо на стоянке около дома.

Залив незамерзайку впервые, в любом случае нужно сразу же несколько раз брызнуть ею на лобовое стекло — чтобы выгнать из трубопроводов и форсунок омывателя остатки нестойкой к морозу жидкости, которую вы применяли в теплое время года.

Если вы предпочитаете приобретать концентрат, а не готовую незамерзайку, смешивайте ее с водой не в бачке омывателя, а заранее, в канистре. Так вы сможете контролировать концентрацию конечного продукта.

ремонт, запчасти, зимние шины
16 ноября 2018
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