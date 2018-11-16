Когда и как правильно заливать незамерзайку

На самом деле, даже такой простой вопрос как «когда заливать незамерзающую жидкость» заслуживает обстоятельного ответа. Увидев на градуснике за окном «минус», пойти и плеснуть в бачок незамерзайку, конечно, можно. Но только в том случае, если система омывателя пуста. Когда там присутствует вода или летняя «омывайка», возможны проблемы.
Первый вариант: летняя жидкость уже замерзла и заливка стандартной незамерзайки систему не оживит. Второй вариант: в бачке льда еще пока нет, но влив туда незамерзайку, по-настоящему устойчивой к морозу субстанции мы не получим из-за недостаточной концентрации в ней спиртов.
Поэтому первую в сезоне заправку незамерзающей жидкости в омыватель нужно производить еще при гарантированно плюсовой температуре. Перед этим следует поработать подрулевым рычагом, и полностью выбрызгать старую омывайку из бачка.
Или, если уж вам жаль расставаться с его содержимым, можно влить туда концентрат зимней омывайки с тем расчетом, что он смешается с уже имеющейся там жидкостью и вы получите работоспособный суррогат незамерзайки.
Примерно так же, кстати, можно поступить с концентратом, когда в бачке все-таки уже образовался лед. Едем в ближайший торговый центр с подземной теплой парковкой или отапливаемый гараж. Заливаем эту химию и оставляем машину в тепле на несколько часов, в течение которых бачок оттает — тем более, что концентрат ускорит растворение льда.
Разобравшись со сроками первой заливки незамерзайки, следует поговорит о тонкостях этой процедуры. Прежде всего, стоит напомнить, что если мы впервые имеем дело с незамерзайкой какой-то неизвестной марки, сразу вбухивать ее в бачок под завязку точно не стоит. Лучше ограничиться заливкой литра-полутора, даже если вы приобрели 5-литровую канистру этого зелья.
Это — предосторожность. Незнакомая незамерзайка может оказаться крайне вонючей либо предательски замерзать уже при слабом морозе. Будучи полностью залитой в бак омывателя, она еще долго будет доставлять неприятности автовладельцу. А выбрызгать «тестовые» полтора литра плохой жидкости, если задаться такой целью, можно в кратчайшие сроки прямо на стоянке около дома.
Залив незамерзайку впервые, в любом случае нужно сразу же несколько раз брызнуть ею на лобовое стекло — чтобы выгнать из трубопроводов и форсунок омывателя остатки нестойкой к морозу жидкости, которую вы применяли в теплое время года.
Если вы предпочитаете приобретать концентрат, а не готовую незамерзайку, смешивайте ее с водой не в бачке омывателя, а заранее, в канистре. Так вы сможете контролировать концентрацию конечного продукта.